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Новини Виробництво боєприпасів в Україні
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Через погане планування МО витратило 50 млрд грн на снаряди, але в армії досі дефіцит, - Бутусов

Проблема зі снарядами у ЗСУ: заява Бутусова

Для ефективного ведення бойових дій державі варто якісно планувати та аналізувати можливості виробників під час оборонних закупівель.

Про це у своєму відео заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він наголосив, що артилерія не менш важливий засіб на полі бою, та є незамінною.

"Снарядів до артилерії у нас дефіцит, хто б що не казав. Гармат нам не вистачає, особливо 155-мм. У нас була ганебна ситуація, коли у 2024 році Павлоградський хімічний завод отримав замовлення на 50 млрд грн, щоб організувати виробництво багатьох видів снарядів", - зазначив Бутусов.

Командир наголосив, що питань до працівників заводу немає, але у них не було ні компетенції, ні технологічних ліній, ні порохів, ні компонентів, ні підривників у необхідній кількості.

"І вони не зробили дива. В результат держава загнала величезні гроші та не отримала ті боєприпаси, які хотіла. І гроші у нас зависли на рік. Ми просто втратили цей час, збираючи копійки на озброєння. Гроші пішли в порожнечу", - сказав він.

Бутусов нагадав, що директора Павлоградського заводу та кількох керівників затримали, щодо них є кримінальні провадження. 

Дивіться: Аудит втрат: план Федорова | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Він наголосив, що потрібно вивчати ринок та дивитися, які порохи та підривники доступні. Замовлення варто прораховувати.

Для того, щоб воювати не людьми, а снарядами та дронами - треба якісно планувати, аналізувати можливості виробників, компетенції, чи здатні підприємства це робити, зазначив командир.

"Але пан Умєров (тодішній міністр оборони) цього не зробив. Віддали Мінстратегпром та Міноборони замовлення, понад мільярд доларів на те, що не було вироблено. Ми на рік втратили таку кількість грошей, на яку можна було придбати дрони, снаряди, вибухівку, все що завгодно", - зазначив Бутусов.

Він зауважив, що заяви нового міністра оборони Федорова ґрунтуються на аналізі. Міністр був на фронті та відвідував командирів кращих частин, корпусів, полків та бригад. Тому Бутусов сподівається на системні рішення найближчим часом.

"До аудиту втрат потрібен аудит невдалих управлінських та політичних рішень, які дуже згубно вдарили по нашій обороні, та продовжують бити зараз", - підсумував Бутусов.

Дивіться: "Юра був правий - перед ним був ворог": Савік Шустер публічно визнав помилку щодо бійки Бутусова з Шуфричем. ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2417) Міноборони (7871) Бутусов Юрій (3665) артилерія (907)
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Топ коментарі
+9
Через погане планування?

через тотальне мародерство!!!!
сплановане та прораховане!!!
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05.03.2026 16:28 Відповісти
+5
Це не планування!
Це зплановане розкрадання!
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05.03.2026 17:03 Відповісти
+4
Умеров який був міністром оборони і під його керівництвом проводились ці корупційні оборудки і жодної відповідальності , натомість він має в США вісім обєктів нерухомості ось чому він прилаштувався головним переговірником ,а цікавить його понад усе власні статки.
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05.03.2026 16:46 Відповісти
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Це брехня! Сирок каже що вже роботизовані комплекси поставили всім , навіть теробороні!
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05.03.2026 16:24 Відповісти
"Для того, щоб воювати не людьми, а снарядами та дронами..."
От тільки снаряди та дрони коштують грошей, а бусифікованих можна завжди безкоштовно наловити. Навіщо витрачати гроші на дорогий ресурс, якщо є безкоштовний ресурс? Ви просто не вмієте економити!
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05.03.2026 22:43 Відповісти
Через погане планування?

через тотальне мародерство!!!!
сплановане та прораховане!!!
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05.03.2026 16:28 Відповісти
Значить організуємо вам більше хвилин мовчання та танців на кістках на меморіалах - для виховання патріотизму.
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05.03.2026 23:03 Відповісти
умєрка і там лярд відправив в тінь... І це тільки те, що озвучив Бутусов!
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05.03.2026 16:39 Відповісти
Гірко дивитись- кожен день відспівують в храмі військових . Будь проклятий зе-мародер з своєю шоблою, в тебе руки по лікоть в українській крові . ZE покидьків топити в їх зеленому лайні.
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05.03.2026 22:25 Відповісти
Умеров який був міністром оборони і під його керівництвом проводились ці корупційні оборудки і жодної відповідальності , натомість він має в США вісім обєктів нерухомості ось чому він прилаштувався головним переговірником ,а цікавить його понад усе власні статки.
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05.03.2026 16:46 Відповісти
Це не планування!
Це зплановане розкрадання!
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05.03.2026 17:03 Відповісти
Гроші пішли в порожнечу... В ЗЕ ( )|( ) вони пішли !! І сотні тисяч людських життів і мільони доль і вся економіка і тисячі населених пунктів... Все пішло в порожЗЕчу
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05.03.2026 17:50 Відповісти
............
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05.03.2026 20:49 Відповісти
 
 