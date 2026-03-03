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"Юра був правий - перед ним був ворог": Савік Шустер публічно визнав помилку щодо бійки Бутусова з Шуфричем. ВIДЕО

Відомий телеведучий Савік Шустер через чотири роки після резонансного ефіру переглянув своє ставлення до вчинку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова. У своєму інтерв’ю виданню "Гордон" Шустер зізнався, що тодішня емоційна реакція журналіста була не просто бійкою, а передчуттям великої війни та розпізнанням ворога.

Йдеться про події 18 лютого 2022 року - за шість днів до повномасштабного вторгнення РФ, коли в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Бутусов побив тодішнього нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича після його антиукраїнських заяв.

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Чому Шустер змінив думку

Савік Шустер зауважив, що тоді, у лютому 2022-го, він дорікнув Бутусову за порушення етики прямого ефіру. Проте сьогодні, аналізуючи події з дистанції чотирьох років війни, він визнає: професійні стандарти мирного часу виявилися безсилими перед загрозою екзистенційного знищення.

"Я повинен визнати, що Юра був правий, тому що він був правий. Той день уже не був мирним днем по-справжньому. Юра відчував - не напевно, а точно - що перед ним ворог. Ворог, проти якого він повинен буде вистояти і його перемогти", - заявив Шустер.

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Бутусов як "позитивне здивування"

Ведучий наголосив, що серед багатьох людей, з якими він працював в Україні, саме Юрій Бутусов став одним із тих, хто приємно здивував своєю стійкістю та принциповістю. Шустер підкреслив, що за роки війни журналіст пройшов через "сльози, піт і кров", довівши свою правоту не лише словом.

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Контекст події

У тій програмі, окрім Бутусова та Шуфрича, брали участь Петро Порошенко, Андрій Білецький та інші топполітики. Бійка почалася після того, як Шуфрич відмовився назвати Путіна вбивцею та виправдовував агресивні дії РФ. Згодом, у 2023 році, Нестору Шуфричу було офіційно оголошено підозру в державній зраді.

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Автор: 

бійка (750) Шустер Савік (359) Шуфрич Нестор (403) Бутусов Юрій (3664)
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Топ коментарі
+60
Бутусов красунчик.
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03.03.2026 11:11 Відповісти
+38
Шуфрича випустили під власне зобов'язання, а потрібно було пристрелити.
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03.03.2026 11:15 Відповісти
+34
Шустрик не погано пристроївся в Україні ,за великі гроші баламутив голови українців своїм шоу ,де ще таке можливе громадянин іншої країни ,який не володіє державною мовою веде провідне політичне шоу.
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03.03.2026 11:12 Відповісти
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Бутусов красунчик.
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03.03.2026 11:11 Відповісти
Шустер вчергове «заїжджає» по вухам Українцям, щоб вчергове, за допомогою «ТЄЛЄКА» московських каналів, заробляти собі гроші нацьковуванням Українців один на одного!!!!
Ну і й гнида ж,цей шустер!
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03.03.2026 11:23 Відповісти
Шустєр працює за гроші. Ведмедчук фінансував він і давав Шухрічам єфір
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03.03.2026 11:57 Відповісти
Шустер не працював, як люди, а гадив в інформПросторі України, за гроші зрадників України!! І воно це знає!!
Вішати таке треба, як це зробили в Сирії, і гірше не стало!!
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03.03.2026 12:07 Відповісти
А гордонша до сих пір ходячи в обісраних труселях, важає що то Порошенко їй туди насрав!
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03.03.2026 11:57 Відповісти
Так, шмаRA гоNDона піснула " А коли шуфрич вже лежав, підійшов Порошенко і пнув ногою шуфрича...". А кого він мав пинати? Ідіоти і вороги України до цього часу ненавидять Порошенка і обажають малоросів і наших ворогів.
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03.03.2026 12:10 Відповісти
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03.03.2026 14:19 Відповісти
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03.03.2026 21:53 Відповісти
такі да...тільки шкода що в нього удар не поставлений...я б волів бачити Нестора вирубленим
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03.03.2026 22:29 Відповісти
Шустрик не погано пристроївся в Україні ,за великі гроші баламутив голови українців своїм шоу ,де ще таке можливе громадянин іншої країни ,який не володіє державною мовою веде провідне політичне шоу.
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03.03.2026 11:12 Відповісти
Там новий телеканал відкривають, яким будуть керувати люди баби Юлі і Шустрик видно планує туди попасти щоб знов рекламувати рускій мір.
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03.03.2026 19:30 Відповісти
А що сталося тепер, бо тоді рефлекторно кинувся на захист представника свого кодла?
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03.03.2026 11:13 Відповісти
4 роки думав???Такий тугодум???
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03.03.2026 11:18 Відповісти
Закінчились безкоштовні шашлики:








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03.03.2026 11:56 Відповісти
Кста, ні Бутусова, ні жодного іншого адекватного журналісти серед тої гоп-компанії не було.
https://detector.media/infospace/article/188857/2021-06-06-zelenskyy-vlashtuvav-piknik-do-dnya-zhurnalista/ А були: генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко, телеведучий та продюсер ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» Савік Шустер, засновник видання «Гордон» Дмитро Гордон, головна редакторка видання «Гордон» Олеся Бацман, головна редакторка Київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова, голова правління Суспільного Микола Чернотицький, головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва, телеведуча каналу «Україна 24» Наталя Влащенко, телеведучий каналу «Україна 24» Василь Голованов, головний редактор сайту «РБК-Україна» Сергій Щербина, шеф-редактор ТСН «1+1» Сергій Попов, шеф-редакторка, телеведуча програми «Факти ICTV» Олена Фроляк, головний редактор LB.ua Олег Базар, шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар, Крістіна Бердінських, інтернет-видання nv.ua, Олександр Богуцький, президент медіахолдингу StarLightMedia; і це не весь перелік, судячи з загального фото.
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03.03.2026 12:03 Відповісти
Ні,
не так,не так!
Пішовнаху з України! І повара з собою забирай!!!
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03.03.2026 18:55 Відповісти
Шуфрича випустили під власне зобов'язання, а потрібно було пристрелити.
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03.03.2026 11:15 Відповісти
Портнов і ківа, чекають уже на шуфрича!!!!
Гнида московська, має ЗДОХНУТИ!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
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03.03.2026 11:25 Відповісти
Там довга черга таких до портнова з ківою!
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03.03.2026 12:06 Відповісти
Єврей усе заради грошей зробить? Я сам єврей (породистий), але багато разів у житті відмовлявся від грошей заради нематеріальних цінностей. Тому Вас вважаю антисемітом та відправляють в спам.
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03.03.2026 12:14 Відповісти
Нестор пдрович був у відчутті швидкої окупації України... реваншу...я це памятаю. памятають всі хто хотів надити пику пдру шухричу, путінському... з 2004 року... Це гніденя відпрацьовувало газову свердловину для мами, яку подарували ПРегіони з Медведчуком в тому далекому 2004 році... На сьогодні шуфрич чекає реабілітації в судах, так само як і в 2022 дочекався медведчук-пдрчук... Судді не поспішають судити можливо на прохання ЗЕ, щоб недобитки у ВРаді голосували так як потрібно..
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03.03.2026 11:17 Відповісти
Юрко був правий тоді ! Бо зрозумім шо Порох не свинарчук ,як він думав у 18 - 19р...але сталося те ,шо сьогодні требабагато сил, та велика консолідація ,всіх світських сил , шоб скинути владу обдовбиша 🤡 ,та вижити Україні ...
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03.03.2026 11:17 Відповісти
"згадала Баба як дівкою була"
всім було все зрозуміло крім Шустера!?
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03.03.2026 11:25 Відповісти
Кожен би хотів врізать Шуфричу.Юрі пощастило дать у рило тій гниді.
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03.03.2026 11:25 Відповісти
немає віри цим персонажам, вони навіть українською говорити не навчилися
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03.03.2026 11:31 Відповісти
Бережи Боже Бутусова!
без Нього нас би не було
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03.03.2026 11:34 Відповісти
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03.03.2026 11:35 Відповісти
На зустрічі президента Зеленського із журналістами сталася перепалка з Бутусовим.
Після Юрій на камеру сказав, що набив би пику тому... Прийшов би той час швидше!
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03.03.2026 11:36 Відповісти
цікаво, яким би був рейтинг у Юрія Бутусова, якщо б він балотувався?
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03.03.2026 11:41 Відповісти
Для чого йому те балотування? Він один з найкрвщих на свому місці. Вже і Усика готують балотуватися на президента, нещасна Україна з такими виборцями.
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03.03.2026 13:24 Відповісти
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03.03.2026 11:47 Відповісти
Підглядав за зйомками Епштейна????
Шуфрич і не таке може …
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03.03.2026 11:54 Відповісти
Шустеру теж би по пиці не завадило
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03.03.2026 11:54 Відповісти
І нафіга мені було знати, про чергове перевзування цієї кацапської мавпи?
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03.03.2026 11:56 Відповісти
Взуття почало тиснути. Вирішив перевзутися.)
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03.03.2026 11:56 Відповісти
Помив би ноги і підстриг нігті, навіщо перевзуватися.
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03.03.2026 12:04 Відповісти
Т ясно що шустер намагається вилізти в марафон, бо виборами запахло.
Ніби він не знав хто такий шуфрич, хто такий зе і вся інша сволота. Він один з них
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03.03.2026 12:01 Відповісти
Проведе ще одне опитування "чи повинні українці вибачитися перед євреями".
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03.03.2026 12:38 Відповісти
шуфрича треба було б кожної неділі із сізо на тв марафон привозити і пиз..ити в ефірі
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03.03.2026 12:11 Відповісти
І на тлі своїх передвиборчих розмірковувань Зеленський цього Шустера витягне з небуття в український етер/ефір!
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03.03.2026 12:18 Відповісти
Хотів би, але не витягне - Шустер не знає нашу мову, а це важливо. Сподіваюсь, що він її зараз не вивчає посилено.
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03.03.2026 13:27 Відповісти
Дай боже щоб було саме так! Бо він мені ще з тоді остогид.
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03.03.2026 14:10 Відповісти
Шкода що Юра цю падаль кацапську тоді не задушив!!!
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03.03.2026 12:20 Відповісти
Шустрік, зі своїм каяттям іди ти на .....й, паскуда хитрожопа та продажна.
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03.03.2026 12:43 Відповісти
... шустрий, гордон і ко ' все зроблять за гроші...
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03.03.2026 12:45 Відповісти
ще касапи нам, українцям, мінуса не розставляли....
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03.03.2026 13:08 Відповісти
Велика війна всіх розставила по своїх місцях - ворогів добре видно і патріотів теж (якщо не дивтись телехМарофони).

Порошенко як і був так і залишився патріотом і державником - тому Цензор це показує.
А хто був ворогом України той і залишається ворогом, не дивлячись на удавану "патріотичність" - що також показує Цензор.

Бутусову респект - ЦЕНЗОР один із найбільш патріотичних і з високою журналістською етикою порталів.
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03.03.2026 13:04 Відповісти
Знову падло втирається в довіру.
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03.03.2026 13:21 Відповісти
Я не знаю,наскільки Шустер впливав на вибори президентів України,але те,що він своєю програмою фактично формував склад Верховної Ради - то точно.
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03.03.2026 13:33 Відповісти
Пизтюк Шуфрич наверное из окопа вещает
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03.03.2026 13:42 Відповісти
згодом гордон прийде на інтерв'ю до шустера, так би мовити, по бартеру. Лайно до лайна, як то кажуть - свій до свого по своє.
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03.03.2026 13:42 Відповісти
Та нікого Порох не пинав.
Бреше, *****. Досі ненавидить Порошенка і намагається оббрехати.
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03.03.2026 13:51 Відповісти
Шуфрич так ж проросійська гидота, як і "риги"
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03.03.2026 14:27 Відповісти
Я колись в дитинстві побачив в лайні глистів. Чогось згадалося
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03.03.2026 14:45 Відповісти
Є Бутусов, а є Мосейчук. Є воїни, і є ухилянти. Є нація, і є нарот.
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03.03.2026 14:50 Відповісти
Схоже для Шустера війна почалася в 2022 а не в 2014.
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03.03.2026 14:51 Відповісти
Шуфрич настільки агресивний і провокативний, що багато хто хотів би дати йому ляпаса і таки давали.

Януковичу малювали на стінах міста портрети з кулею в лобі - така була "любов", перед тим як попрощалися.

Думаю, і зараз є така "любов" у мудрого наріда до певних персонажів, яка ще спить і не перейшла в ідеомоторну активність)
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03.03.2026 15:29 Відповісти
Шустер еще тот таланливый мерзавец, провокатор, приспособленец, паразит, опортунист, ... - кремльовский "босогон", информационый трамп... Еще его из Кремля наградят... Такие как Шустер подрывали и без того дезинтегрированное общество,...
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03.03.2026 15:33 Відповісти
Щустрик,ти завжди там де бабло,війна,вибори та брехня.
Корчиш з себе супермена та Джеймса Бонда.
А як обісрався то тихенько вибачаєшся,щоб ніхто не чув,є зараз Тікток,твітерхітер,-запиши звернення з вибаченнями,бо тоді ти принизив не тільки Бутусова,ти карлік-вонючка харкнув між очі всім адекватним українцям.
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03.03.2026 18:51 Відповісти
Хіба Шустер не ворог з таким ток-шоу!? Звісно, Шуфрич ворог, на тих ток-шоу вороги сиділи не вилазячі з нього.
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04.03.2026 00:19 Відповісти
Шуфрич мав отримати високу посаду при президентові Медведчуку. Тому вів себе нагло, вірив що за два тижні влада поміняється. Шкода, якщо його не посадять на довічно.
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04.03.2026 08:00 Відповісти
 
 