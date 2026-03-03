"Юра був правий - перед ним був ворог": Савік Шустер публічно визнав помилку щодо бійки Бутусова з Шуфричем. ВIДЕО

Відомий телеведучий Савік Шустер через чотири роки після резонансного ефіру переглянув своє ставлення до вчинку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова. У своєму інтерв’ю виданню "Гордон" Шустер зізнався, що тодішня емоційна реакція журналіста була не просто бійкою, а передчуттям великої війни та розпізнанням ворога.

Йдеться про події 18 лютого 2022 року - за шість днів до повномасштабного вторгнення РФ, коли в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Бутусов побив тодішнього нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича після його антиукраїнських заяв.

Читайте: На Бутусова і ще 9 журналістів Міндіч незаконно збирав досьє

Також читайте: Бутусов - у топі рейтингу блогерів, яких найчастіше дивляться у соцмережах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Чому Шустер змінив думку

Савік Шустер зауважив, що тоді, у лютому 2022-го, він дорікнув Бутусову за порушення етики прямого ефіру. Проте сьогодні, аналізуючи події з дистанції чотирьох років війни, він визнає: професійні стандарти мирного часу виявилися безсилими перед загрозою екзистенційного знищення.

"Я повинен визнати, що Юра був правий, тому що він був правий. Той день уже не був мирним днем по-справжньому. Юра відчував - не напевно, а точно - що перед ним ворог. Ворог, проти якого він повинен буде вистояти і його перемогти", - заявив Шустер.

Також читайте: Російський пропагандист погрожує ліквідацією Бутусову після того, як взвод БпЛА бригади "Хартія" завдав втрат ворогу

Бутусов як "позитивне здивування"

Ведучий наголосив, що серед багатьох людей, з якими він працював в Україні, саме Юрій Бутусов став одним із тих, хто приємно здивував своєю стійкістю та принциповістю. Шустер підкреслив, що за роки війни журналіст пройшов через "сльози, піт і кров", довівши свою правоту не лише словом.

Дивіться: Юрій Бутусов мобілізувався в Національну Гвардію України. ВIДЕО

Контекст події

У тій програмі, окрім Бутусова та Шуфрича, брали участь Петро Порошенко, Андрій Білецький та інші топполітики. Бійка почалася після того, як Шуфрич відмовився назвати Путіна вбивцею та виправдовував агресивні дії РФ. Згодом, у 2023 році, Нестору Шуфричу було офіційно оголошено підозру в державній зраді.

Дивіться також: Шуфричу продовжили запобіжний захід до 13 березня: застава - 33 млн грн. ВIДЕО