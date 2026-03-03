"Юра був правий - перед ним був ворог": Савік Шустер публічно визнав помилку щодо бійки Бутусова з Шуфричем. ВIДЕО
Відомий телеведучий Савік Шустер через чотири роки після резонансного ефіру переглянув своє ставлення до вчинку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова. У своєму інтерв’ю виданню "Гордон" Шустер зізнався, що тодішня емоційна реакція журналіста була не просто бійкою, а передчуттям великої війни та розпізнанням ворога.
Йдеться про події 18 лютого 2022 року - за шість днів до повномасштабного вторгнення РФ, коли в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Бутусов побив тодішнього нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича після його антиукраїнських заяв.
Чому Шустер змінив думку
Савік Шустер зауважив, що тоді, у лютому 2022-го, він дорікнув Бутусову за порушення етики прямого ефіру. Проте сьогодні, аналізуючи події з дистанції чотирьох років війни, він визнає: професійні стандарти мирного часу виявилися безсилими перед загрозою екзистенційного знищення.
"Я повинен визнати, що Юра був правий, тому що він був правий. Той день уже не був мирним днем по-справжньому. Юра відчував - не напевно, а точно - що перед ним ворог. Ворог, проти якого він повинен буде вистояти і його перемогти", - заявив Шустер.
Бутусов як "позитивне здивування"
Ведучий наголосив, що серед багатьох людей, з якими він працював в Україні, саме Юрій Бутусов став одним із тих, хто приємно здивував своєю стійкістю та принциповістю. Шустер підкреслив, що за роки війни журналіст пройшов через "сльози, піт і кров", довівши свою правоту не лише словом.
Контекст події
У тій програмі, окрім Бутусова та Шуфрича, брали участь Петро Порошенко, Андрій Білецький та інші топполітики. Бійка почалася після того, як Шуфрич відмовився назвати Путіна вбивцею та виправдовував агресивні дії РФ. Згодом, у 2023 році, Нестору Шуфричу було офіційно оголошено підозру в державній зраді.
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Ну і й гнида ж,цей шустер!
Вішати таке треба, як це зробили в Сирії, і гірше не стало!!
https://detector.media/infospace/article/188857/2021-06-06-zelenskyy-vlashtuvav-piknik-do-dnya-zhurnalista/ А були: генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко, телеведучий та продюсер ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» Савік Шустер, засновник видання «Гордон» Дмитро Гордон, головна редакторка видання «Гордон» Олеся Бацман, головна редакторка Київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнецова, голова правління Суспільного Микола Чернотицький, головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва, телеведуча каналу «Україна 24» Наталя Влащенко, телеведучий каналу «Україна 24» Василь Голованов, головний редактор сайту «РБК-Україна» Сергій Щербина, шеф-редактор ТСН «1+1» Сергій Попов, шеф-редакторка, телеведуча програми «Факти ICTV» Олена Фроляк, головний редактор LB.ua Олег Базар, шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар, Крістіна Бердінських, інтернет-видання nv.ua, Олександр Богуцький, президент медіахолдингу StarLightMedia; і це не весь перелік, судячи з загального фото.
не так,не так!
Пішовнаху з України! І повара з собою забирай!!!
Гнида московська, має ЗДОХНУТИ!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
всім було все зрозуміло крім Шустера!?
без Нього нас би не було
Після Юрій на камеру сказав, що набив би пику тому... Прийшов би той час швидше!
Шуфрич і не таке може …
Ніби він не знав хто такий шуфрич, хто такий зе і вся інша сволота. Він один з них
Порошенко як і був так і залишився патріотом і державником - тому Цензор це показує.
А хто був ворогом України той і залишається ворогом, не дивлячись на удавану "патріотичність" - що також показує Цензор.
Бутусову респект - ЦЕНЗОР один із найбільш патріотичних і з високою журналістською етикою порталів.
Бреше, *****. Досі ненавидить Порошенка і намагається оббрехати.
Януковичу малювали на стінах міста портрети з кулею в лобі - така була "любов", перед тим як попрощалися.
Думаю, і зараз є така "любов" у мудрого наріда до певних персонажів, яка ще спить і не перейшла в ідеомоторну активність)
Корчиш з себе супермена та Джеймса Бонда.
А як обісрався то тихенько вибачаєшся,щоб ніхто не чув,є зараз Тікток,твітерхітер,-запиши звернення з вибаченнями,бо тоді ти принизив не тільки Бутусова,ти карлік-вонючка харкнув між очі всім адекватним українцям.