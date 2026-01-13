Шуфричу продовжили запобіжний захід до 13 березня: застава - 33 млн грн. ВIДЕО

Суд продовжив запобіжний захід нардепу забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу до 13 березня. Застава - 33 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, суд продовжив тримання Шуфрича під вартою до 13 березня 2026 року з можливістю внесення застави в розмірі понад 33 млн грн.

Також суд продовжив запобіжний захід його колишньому помічнику - домашній арешт до 13 березня 2026 року.

Обох підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захопленні державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Шуфричу додатково інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід нардепу забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.

