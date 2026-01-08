Шуфричу дозволили вийти під заставу у 33 млн грн: її поки не внесли

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід нардепу забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді.

Про це виданню "Телеграф" повідомив адвокат Віктор Карпенко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 мільйони 280 тисяч гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу", - розповів захисник.

За словами адвоката, поки невідомо коли саме буде внесена застава і чи буде внесена взагалі.

У коментарі УП в Офісі Генпрокурора підтвердили інформацію:

"Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня про визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 33 млн 280 тис грн".

Наразі нардеп перебуває під вартою, оскільки заставу внесено не було.

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Справа Шуфрича

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.

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