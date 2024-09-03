Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що нардеп та його помічник разом з іншими довіреними нардепу особами після окупації півострова ворогом забезпечили реєстрацію нерухомості - будинку та земельної ділянки в смт Сімеїз АР Крим за законами РФ. Це майно Шуфрич придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.

"У 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – "ФГУП "Охрана" росгвардії по Республіці Крим". В подальшому вони організували передачу та перерахування росгвардії рф, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тис російських рублів за охорону майна", - йдеться в повідомленні.

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Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Їм інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Раніше повідомлялось, що нардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

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