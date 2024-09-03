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Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що нардеп та його помічник разом з іншими довіреними нардепу особами після окупації півострова ворогом забезпечили реєстрацію нерухомості - будинку та земельної ділянки в смт Сімеїз АР Крим за законами РФ. Це майно Шуфрич придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.

"У 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – "ФГУП "Охрана" росгвардії по Республіці Крим". В подальшому вони організували передачу та перерахування росгвардії рф, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тис російських рублів за охорону майна", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Шуфрича звільнили з посади голови Комітету Ради з питань свободи слова

Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Їм інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). 

Раніше повідомлялось, що нардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

Читайте: Шуфрич вивіз родину в Угорщину та переписав власні активи на підставну особу, – ЗМІ

Шуфрич та його помічник постануть перед судом за фінансування Росгвардії в Криму
Шуфрич та його помічник постануть перед судом за фінансування Росгвардії в Криму
Шуфрич та його помічник постануть перед судом за фінансування Росгвардії в Криму

Автор: 

Крим (14138) Шуфрич Нестор (391) Росгвардія (99) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+34
Ужо пашу мерседеса судили і мідвідчука,і каламойського. Потужний Лідор судить незламно і суворо🤣
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03.09.2024 10:17
+30
"Потужний Лідор" в нас один і ніколи до нього не булог "потужних". Цього "потужного" ще знають як Боневтіка, Херпіду, Нетряпковича та Лідора Всесвіту. Це величезний лідо секти "73%", яка через телевізор зробила себе разом.
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03.09.2024 11:00
+24
Знову буде аншлаг 95 кварталу...шуфріч тікає через кордон в Англію чи в угорщину або парашу😂😂😂
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03.09.2024 10:18
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Чому цей шмат лайна досі живий і на волі?
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03.09.2024 10:15 Відповісти
Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Джерело:

Як же важко читати те, що нижче заголовка...
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03.09.2024 10:19 Відповісти
Що саме? Що НАРЕШТІ віддуплились? Чи там є фото з висратим виб..дком за гратами?
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03.09.2024 10:24 Відповісти
Мабуть таки важко. Вистачає тільки на заглолвок та фоточки.
Раніше повідомлялось, що нардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич https://biz.censor.net/news/3443563/sbu_povidomyla_shufrychu_pro_pidozru_u_derjavniyi_zradi_onovleno Джерело:
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03.09.2024 10:31 Відповісти
Ого! "Підозру отримав"! І живе собі в палаці ))) Чудове ЛІВОсуддя!
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03.09.2024 11:22 Відповісти
СІЗО - палац? Ну-ну...
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03.09.2024 12:07 Відповісти
ліліпутін теж живе в плаці Геленжік який посеред тюрми народів - росія
класичний приклад життя "злодія в законі" - окрема люкс-камера на зоні
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03.09.2024 12:57 Відповісти
Тому що від цього гімна навіть кулі відскакують і плюються...
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03.09.2024 11:09 Відповісти
Тому що зелене лайно при владi.
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03.09.2024 16:15 Відповісти
Ну, тут треба вчитися у румунів...
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03.09.2024 21:05 Відповісти
Коли Шуфріч -мерзота в перші дні вторгння фотографував розташування тероборони ,був схоплен на гарячому Мирославом Гаемі передан СБУшикам , ті зухвали ойго відпустили ! Ось вам приклад СПЕКТАКЛЯ ЗЕБАНДИ ! Шуфріч давно здристнув в Угорщину , вони будуть судити ЗАОЧНО
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03.09.2024 21:10 Відповісти
на обмін
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28.12.2024 22:50 Відповісти
Ужо пашу мерседеса судили і мідвідчука,і каламойського. Потужний Лідор судить незламно і суворо🤣
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03.09.2024 10:17 Відповісти
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03.09.2024 10:35 Відповісти
Нічого дивного. Чужинці платять чужинцям.
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03.09.2024 21:07 Відповісти
Ви уточнюйте, хто такий "Потужний Лідор" - а то таких лідорів які судили, або і не судили цих ви*лядків було декілька.
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03.09.2024 10:36 Відповісти
"Потужний Лідор" в нас один і ніколи до нього не булог "потужних". Цього "потужного" ще знають як Боневтіка, Херпіду, Нетряпковича та Лідора Всесвіту. Це величезний лідо секти "73%", яка через телевізор зробила себе разом.
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03.09.2024 11:00 Відповісти
Аааааа.... А до нього чому не посадили?
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03.09.2024 11:43 Відповісти
Чому не було "потужних"? Був один - потужний "реформатор".
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03.09.2024 12:09 Відповісти
Знову буде аншлаг 95 кварталу...шуфріч тікає через кордон в Англію чи в угорщину або парашу😂😂😂
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03.09.2024 10:18 Відповісти
А потім "нелох/нетряпка" накаже призначити надпотужне розслідування, як же оця гнида перетинала кордон. Винною виявиться прибиральниця тьотя Зіна з митниці, котра в той день не вийде на роботу...
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03.09.2024 11:00 Відповісти
Не хочу розганяти зрадоньку , але мені дуже цікаво, шуфріч точно під вартої . Ілі всеж такі здриснуло в Угорщину ?
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03.09.2024 11:39 Відповісти
У 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові обвинувачені організували Джерело:
Влада вперто настає на попередників та їхній чудовий період.
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03.09.2024 10:18 Відповісти
Ну нормально, запрошував кацапів в Україну, казав, що їх в Україні чекають, що ніхто не буде воювати! А ще раніше казав, що в Україні фашизм, через що кацапи прийшли вбивати фашистів, вбиваючи усіх Українців! То чому не сидить, чим займається наша шмаркля, тільки відосіками?
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03.09.2024 10:19 Відповісти
А Ви сподівались на щось інше від тупого клоуна?
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03.09.2024 10:25 Відповісти
воно ще живе?
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03.09.2024 10:21 Відповісти
А може на гілляку!
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03.09.2024 10:24 Відповісти
Час Нестору -"бита морда" перейти кордон з Молдовою поза межами пропускного пункту. Дмитрук чекає в Лондоні.
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03.09.2024 10:31 Відповісти
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03.09.2024 13:00 Відповісти
Щось давно його не пи*дили
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03.09.2024 10:32 Відповісти
Там Бойко , такий самий , як і вся банда ОПЗЖопи
Краще конфіскувати ойго і мільярди і віддати родинам загиблих воїнів !
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03.09.2024 16:22 Відповісти
Пропоную Регулярно, час від часу відпускати Шуфрича і відразу щосили бити йому морду, а потім знову до цюпи...
У нас в Україні з початку 21 століття існує гарна традиція:
- битий Шуфрич - ми впевнено рухаємося до кращого;
- довго не битий Шуфрич - справи йдуть шкереберть...
Здається так мало - але алгоритм працює...
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03.09.2024 10:33 Відповісти
Особливо гарно шуфрич виглядає після поїздок до Одеси. Треба продовжити цю традицію і перед кожним допитом возити цього дрища в Одесу маму, там йому вправлять його риго.анальні мізки і він надхненно все роскаже на допиті.
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03.09.2024 11:45 Відповісти
Цікаво інше, коли йому дадуть можливість втікти через Придністров'я? Це ж цінний кадр для випускників Трусковця. Його можна наприклад на посаду мовного омбудсмена призначити, досвід є. Чи губернатором Львівської області. Для зелених довбограїв норм буде.
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03.09.2024 10:40 Відповісти
https://x.com/Rooftop564 Петр Петров

Купа людей в Україні вимагає від Монголії заарештувати путіна, бо так вимагає міжнародне законодавство.
А видати нашому союзнику США громадянина Кіпра Коломойського, якого розшукують в США за відмивання півтрільона доларів, як того вимагає міжнародне законодавство - не вимагають.
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03.09.2024 10:40 Відповісти
"нада павтаріть"

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03.09.2024 10:55 Відповісти
Шо ви всі накинулися на святого чоловіка? Він при Потужному Боневтіку завідував комітетом по свободі слова. Це опора і однодумці Боневтіка Нетряпковича. Ви подивіться на його офіс, уряд, Верховну Раду...в нього всі такі. Де деркач, дубінський? А де дмитрук? А Колян Котлєта також бив нашого військового в Дніпрі, бо їх військові то кацапи. Вони гидують українською мовою, культурою, традиціями і тягнуть сюди що попало -совдепівшину, "русский мир", хуцпу, тільки не українське.
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03.09.2024 11:08 Відповісти
гівно рідкісне, шоб він іздох
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03.09.2024 11:30 Відповісти
Ще одного пішака пожертвували заради шоу. Треба ж чимось народ відволікати від повзучої окупації Донбасу.
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03.09.2024 11:33 Відповісти
Почекавши, поки Шуфрич вивезе родину і себе красивого в Угорщину "прокурори" Зеленського будуть його "судити". Самий цікавий момент цієї історії - ніхто не вимагає від Угорщини видати Шуфрича. Причина проста Шуфрич і його куратор від ФСБ, Сівкович, занадто багато знають про операцію "Буратіно", в результаті якої і став президентом України Вова Зеленський.(с) tZe inform.
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03.09.2024 11:38 Відповісти
Ні , від нього очікування негативні.
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03.09.2024 11:41 Відповісти
Так Шуфрич вже в Угорщині ?
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03.09.2024 12:06 Відповісти
От грохнули б на блокпосту..була б користь і показова страта для колаборантів і зрадників.
А тепер панькайтесь з цією гидотою
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03.09.2024 12:30 Відповісти
--Унікально-рідкісна ГИДОТА !!! Щодо судового вердикту. можна НЕ сумніватися: ВОРОН--ВОРОНУ--ОКО НЕ виклює !!!
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03.09.2024 12:33 Відповісти
Пора уже вынести приговор и не тянуть время,а потом посадить на скамью помощника сивковича,у него махинации с крымской недвижимостью покруче чем у этого лоха шмуфрича.
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03.09.2024 12:37 Відповісти
Чергова погано зрежисована серія 95 кварталу з відомим фіналом - не цікаво!
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03.09.2024 12:39 Відповісти
У нас сын завхоза Януковича Кравець является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете, и распоряжается столичной землей, пока его отец - старший Кравець раскидывает в покер в ресторане Ишак с Арахамией (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем), пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а лепший друг завхоза Кравца регианал Кушнир, он же глава Киевгорстроя с женой побрил холдинг и инвесторов на миллиарды и спокойно вывел активы через подконтрольный Кристалбанк, да загорает себе в своей вилле за 20 млн евро без единого уголовного дела благодаря Дерьмаку и Татарову, вот такое шапито
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03.09.2024 12:42 Відповісти
Він же на рашистів працював, з перших хвилин свого ошивання в ригоАНАЛІВ!!
Які тільки сценарії і з яким тільки таким же ЛАЙНОМ, шухряк не творив в Україні на догоду рашистам! Литвини, Ющенко, деркачі, сівкович, кузьмуе, підрахуй, вітренчиха, портнов, лукаш, клюєві, єфремов, рибак, льовочкині, табачники, Олена-чорнорота, лавринович, …., та ще сотні московських агентів з ригоАНАЛІВ/опозажопних…, можуть засвідчити це з відеоматеріалами!! В СБУ не потрібно і ПОТУЖНО та НЕЗЛАМНО напрягатися, щоб зраднику видвинути ПОЖИТТЄВИЙ строк!!
Але ж, татаров з портновим/лукаш, та антиУкраїнські особи з касти суддівських, цього НЕДОПУСТЯТЬ!!! Беркутня УБИВАЛА Патріотів України, під час Майдану, а сьогодні, де вони усі з беркутні???
Татаров, може засвідчити з ОПУ !?!?
Тому привладні, з 2019 року, і спонукають Українців до недовгої люстрації, не довше 3 метрів вірьовки!!
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03.09.2024 12:49 Відповісти
Шуврич давно втік з України , так как кажуть люди , близькі до ОП
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03.09.2024 13:38 Відповісти
судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму а не держзраду відповідно і покарання - умовний термін враховуючи час під слідством, все по закону, таке наше правосуддя до зрадників.
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03.09.2024 14:22 Відповісти
Дуже добре, але спочат
ку **********
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03.09.2024 16:21 Відповісти
Вони зробили нас усiх разом...
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03.09.2024 16:33 Відповісти
А за то, что налоги с показа сватов в ТВ рашке финансируют росгвардию , что налоги за квартиру в Крыму финансируют росгвардию никого (такого маленько-зелененько-хрипатого) не будут судить?
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03.09.2024 16:59 Відповісти
Вказівки сівкович (або -- сівкокобиловича) кажете ...

А чому тоді тільки шуфріч , чому не гетьманцев -- той ж був помічником у сівкокобилича більше ніж кілька років !!!
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03.09.2024 19:13 Відповісти
А где балоги-недотроги?
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03.09.2024 21:48 Відповісти
організував укладення договору ..... прокурори - ******* стид, ви даже тормоза з такими звинуваченнями до суду не дойдете, ***** 3 рік війни а дибіли на дибілах дибілами поганяють, не зря свинособаки як в себе дома коректують ракети, палять авто.. З такими даунами прокурорами їм нічого не страшно
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03.09.2024 22:11 Відповісти
і ця херня була при владі туєву кучу років, уявляю яка там павутина зі зрадників та злочинців
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03.09.2024 23:45 Відповісти
Та зробіть його на голову коротшим і усе діло.
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04.09.2024 20:02 Відповісти
 
 