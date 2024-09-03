Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Встановлено, що нардеп та його помічник разом з іншими довіреними нардепу особами після окупації півострова ворогом забезпечили реєстрацію нерухомості - будинку та земельної ділянки в смт Сімеїз АР Крим за законами РФ. Це майно Шуфрич придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.
"У 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – "ФГУП "Охрана" росгвардії по Республіці Крим". В подальшому вони організували передачу та перерахування росгвардії рф, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тис російських рублів за охорону майна", - йдеться в повідомленні.
Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Їм інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).
Раніше повідомлялось, що нардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.
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Як же важко читати те, що нижче заголовка...
Раніше повідомлялось, що нардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич https://biz.censor.net/news/3443563/sbu_povidomyla_shufrychu_pro_pidozru_u_derjavniyi_zradi_onovleno Джерело:
класичний приклад життя "злодія в законі" - окрема люкс-камера на зоні
Влада вперто настає на попередників та їхній чудовий період.
Краще конфіскувати ойго і мільярди і віддати родинам загиблих воїнів !
У нас в Україні з початку 21 століття існує гарна традиція:
- битий Шуфрич - ми впевнено рухаємося до кращого;
- довго не битий Шуфрич - справи йдуть шкереберть...
Здається так мало - але алгоритм працює...
Купа людей в Україні вимагає від Монголії заарештувати путіна, бо так вимагає міжнародне законодавство.
А видати нашому союзнику США громадянина Кіпра Коломойського, якого розшукують в США за відмивання півтрільона доларів, як того вимагає міжнародне законодавство - не вимагають.
А тепер панькайтесь з цією гидотою
Які тільки сценарії і з яким тільки таким же ЛАЙНОМ, шухряк не творив в Україні на догоду рашистам! Литвини, Ющенко, деркачі, сівкович, кузьмуе, підрахуй, вітренчиха, портнов, лукаш, клюєві, єфремов, рибак, льовочкині, табачники, Олена-чорнорота, лавринович, …., та ще сотні московських агентів з ригоАНАЛІВ/опозажопних…, можуть засвідчити це з відеоматеріалами!! В СБУ не потрібно і ПОТУЖНО та НЕЗЛАМНО напрягатися, щоб зраднику видвинути ПОЖИТТЄВИЙ строк!!
Але ж, татаров з портновим/лукаш, та антиУкраїнські особи з касти суддівських, цього НЕДОПУСТЯТЬ!!! Беркутня УБИВАЛА Патріотів України, під час Майдану, а сьогодні, де вони усі з беркутні???
Татаров, може засвідчити з ОПУ !?!?
Тому привладні, з 2019 року, і спонукають Українців до недовгої люстрації, не довше 3 метрів вірьовки!!
ку **********
А чому тоді тільки шуфріч , чому не гетьманцев -- той ж був помічником у сівкокобилича більше ніж кілька років !!!