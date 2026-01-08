Шуфричу разрешили выйти под залог в 33 млн грн. Его пока не внесли, - адвокат
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения нардепу запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в госизмене.
Об этом изданию "Телеграф" сообщил адвокат Виктор Карпенко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Есть постановление Киевского апелляционного суда от 6 января. Действительно приняли решение, что к мере пресечения в виде содержания под стражей внесли альтернативу с внесением залога в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти под залог", - рассказал защитник.
По словам адвоката, пока неизвестно, когда именно будет внесен залог и будет ли он внесен вообще.
Дело Шуфрича
Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.
По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.
