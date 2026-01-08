РУС
Новости Дело Шуфрича
627 21

Шуфричу разрешили выйти под залог в 33 млн грн. Его пока не внесли, - адвокат

Шуфрича отпустили под залог в 33 млн грн

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения нардепу запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в госизмене.

Об этом изданию "Телеграф" сообщил адвокат Виктор Карпенко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Есть постановление Киевского апелляционного суда от 6 января. Действительно приняли решение, что к мере пресечения в виде содержания под стражей внесли альтернативу с внесением залога в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти под залог", - рассказал защитник.

По словам адвоката, пока неизвестно, когда именно будет внесен залог и будет ли он внесен вообще.

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.

Автор: 

залог (563) Шуфрич Нестор (955)
Вже несуть - сракопад на дорозі - запізнюються
показать весь комментарий
08.01.2026 14:33 Ответить
До виборів готується кацапська тусовка з миса Каап Ферра
показать весь комментарий
08.01.2026 14:33 Ответить
дивимося склад "суддів", КОЛИ і КОМ були призначені!
показать весь комментарий
08.01.2026 14:35 Ответить
І паспорти їхні теж треба подивитися.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:38 Ответить
І їхніх дружин та мам
показать весь комментарий
08.01.2026 14:41 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 14:44 Ответить
Клоуну голосів у ВР не вистачає?
показать весь комментарий
08.01.2026 14:37 Ответить
Держзрадника випустили на волю ?
показать весь комментарий
08.01.2026 14:37 Ответить
скоріш за все, слідство згорнули. Не те що не змогли довести держраду... скоріше - не захотіли доводити до логічного кінця, "порозумілись" з держзрадником
показать весь комментарий
08.01.2026 14:43 Ответить
застава з якими умовами? Піде зараз одразу під куполом підголосовувати слугам уродів та ЕрЗе? Їм голосів не вистачає?
Дуже схоже.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:38 Ответить
Мінус Юзік, плюс Шуфрич.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:44 Ответить
випустять... випадково зламає обидві ноги в заметіль на сракопаді... по самі вуха...
показать весь комментарий
08.01.2026 14:38 Ответить
Більше 2 років в СІЗО і жодного руху провадження по суті - значить провадження мертве.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:39 Ответить
Це вони вирішили що шуфрич вже відсидів, нехай ще заплатить трохи грошей і все.
За державну зраду та співпрацю з ворогом.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:39 Ответить
он покаілсі 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
08.01.2026 14:41 Ответить
Хтось вирішив відпустити це падло на рашку...
показать весь комментарий
08.01.2026 14:43 Ответить
Оце ж зелені жостко з жпж борятьця!!!
показать весь комментарий
08.01.2026 14:44 Ответить
А бойовим генаралам по 220 млн. так і залишили заставу?
показать весь комментарий
08.01.2026 14:44 Ответить
Застава за зрадника? Іудини гроші, що не дивно. На засідання у "справі" Порошенко зелені слідчі та прокурорські не з'являються, а тут "нема питань
показать весь комментарий
08.01.2026 14:46 Ответить
Не здивуюсь, якщо шуфрич зараз рване у маяйми - треба ж після 2 років до моря
показать весь комментарий
08.01.2026 14:47 Ответить
за статтею "державна зрада" - під заставу! під час ВІЙНИ!! дно пробите чи ще ні?! я дуже наполегливо хочу знати прізвища "суддів", які винесли цей "вердикт" коли і ким були призначені?!
показать весь комментарий
08.01.2026 14:47 Ответить
 
 