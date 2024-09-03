Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Установлено, что нардеп и его помощник вместе с другими доверенными нардепу лицами после оккупации полуострова врагом обеспечили регистрацию недвижимости - дома и земельного участка в пгт Симеиз АР Крым по законам РФ. Это имущество Шуфрич приобрел в 2013 году через подконтрольное предприятие и доверенных лиц.
"В 2016 году с целью охраны имущества на временно оккупированном полуострове обвиняемые организовали заключение договора охраны с незаконным военизированным формированием оккупационной власти в АР Крым - "ФГУП "Охрана" росгвардии по Республике Крым". В дальнейшем они организовали передачу и перечисление росгвардии рф, которая участвует в войне против Украины, более 648,7 тыс российских рублей за охрану имущества", - говорится в сообщении.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
Ранее сообщалось, что нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.
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Як же важко читати те, що нижче заголовка...
Раніше повідомлялось, що нардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич https://biz.censor.net/news/3443563/sbu_povidomyla_shufrychu_pro_pidozru_u_derjavniyi_zradi_onovleno Джерело:
класичний приклад життя "злодія в законі" - окрема люкс-камера на зоні
Влада вперто настає на попередників та їхній чудовий період.
Краще конфіскувати ойго і мільярди і віддати родинам загиблих воїнів !
У нас в Україні з початку 21 століття існує гарна традиція:
- битий Шуфрич - ми впевнено рухаємося до кращого;
- довго не битий Шуфрич - справи йдуть шкереберть...
Здається так мало - але алгоритм працює...
Купа людей в Україні вимагає від Монголії заарештувати путіна, бо так вимагає міжнародне законодавство.
А видати нашому союзнику США громадянина Кіпра Коломойського, якого розшукують в США за відмивання півтрільона доларів, як того вимагає міжнародне законодавство - не вимагають.
А тепер панькайтесь з цією гидотою
Які тільки сценарії і з яким тільки таким же ЛАЙНОМ, шухряк не творив в Україні на догоду рашистам! Литвини, Ющенко, деркачі, сівкович, кузьмуе, підрахуй, вітренчиха, портнов, лукаш, клюєві, єфремов, рибак, льовочкині, табачники, Олена-чорнорота, лавринович, …., та ще сотні московських агентів з ригоАНАЛІВ/опозажопних…, можуть засвідчити це з відеоматеріалами!! В СБУ не потрібно і ПОТУЖНО та НЕЗЛАМНО напрягатися, щоб зраднику видвинути ПОЖИТТЄВИЙ строк!!
Але ж, татаров з портновим/лукаш, та антиУкраїнські особи з касти суддівських, цього НЕДОПУСТЯТЬ!!! Беркутня УБИВАЛА Патріотів України, під час Майдану, а сьогодні, де вони усі з беркутні???
Татаров, може засвідчити з ОПУ !?!?
Тому привладні, з 2019 року, і спонукають Українців до недовгої люстрації, не довше 3 метрів вірьовки!!
ку **********
А чому тоді тільки шуфріч , чому не гетьманцев -- той ж був помічником у сівкокобилича більше ніж кілька років !!!