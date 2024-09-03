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Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Установлено, что нардеп и его помощник вместе с другими доверенными нардепу лицами после оккупации полуострова врагом обеспечили регистрацию недвижимости - дома и земельного участка в пгт Симеиз АР Крым по законам РФ. Это имущество Шуфрич приобрел в 2013 году через подконтрольное предприятие и доверенных лиц.

"В 2016 году с целью охраны имущества на временно оккупированном полуострове обвиняемые организовали заключение договора охраны с незаконным военизированным формированием оккупационной власти в АР Крым - "ФГУП "Охрана" росгвардии по Республике Крым". В дальнейшем они организовали передачу и перечисление росгвардии рф, которая участвует в войне против Украины, более 648,7 тыс российских рублей за охрану имущества", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Задержан помощник Шуфрича, финансировавший Росгвардию в оккупированном Крыму, - СБУ. ФОТО

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Ранее сообщалось, что нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.

Читайте также: Шуфрич вывез семью в Венгрию и переписал собственные активы на подставное лицо - СМИ

Шуфрич та його помічник постануть перед судом за фінансування Росгвардії в Криму
Шуфрич та його помічник постануть перед судом за фінансування Росгвардії в Криму
Шуфрич та його помічник постануть перед судом за фінансування Росгвардії в Криму

Автор: 

Крым (26384) Шуфрич Нестор (953) Росгвардия (85) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+34
Ужо пашу мерседеса судили і мідвідчука,і каламойського. Потужний Лідор судить незламно і суворо🤣
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03.09.2024 10:17
+30
"Потужний Лідор" в нас один і ніколи до нього не булог "потужних". Цього "потужного" ще знають як Боневтіка, Херпіду, Нетряпковича та Лідора Всесвіту. Це величезний лідо секти "73%", яка через телевізор зробила себе разом.
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03.09.2024 11:00
+24
Знову буде аншлаг 95 кварталу...шуфріч тікає через кордон в Англію чи в угорщину або парашу😂😂😂
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03.09.2024 10:18
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Чому цей шмат лайна досі живий і на волі?
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03.09.2024 10:15 Ответить
Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Джерело:

Як же важко читати те, що нижче заголовка...
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03.09.2024 10:19 Ответить
Що саме? Що НАРЕШТІ віддуплились? Чи там є фото з висратим виб..дком за гратами?
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03.09.2024 10:24 Ответить
Мабуть таки важко. Вистачає тільки на заглолвок та фоточки.
Раніше повідомлялось, що нардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич https://biz.censor.net/news/3443563/sbu_povidomyla_shufrychu_pro_pidozru_u_derjavniyi_zradi_onovleno Джерело:
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03.09.2024 10:31 Ответить
Ого! "Підозру отримав"! І живе собі в палаці ))) Чудове ЛІВОсуддя!
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03.09.2024 11:22 Ответить
СІЗО - палац? Ну-ну...
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03.09.2024 12:07 Ответить
ліліпутін теж живе в плаці Геленжік який посеред тюрми народів - росія
класичний приклад життя "злодія в законі" - окрема люкс-камера на зоні
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03.09.2024 12:57 Ответить
Тому що від цього гімна навіть кулі відскакують і плюються...
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03.09.2024 11:09 Ответить
Тому що зелене лайно при владi.
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03.09.2024 16:15 Ответить
Ну, тут треба вчитися у румунів...
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03.09.2024 21:05 Ответить
Коли Шуфріч -мерзота в перші дні вторгння фотографував розташування тероборони ,був схоплен на гарячому Мирославом Гаемі передан СБУшикам , ті зухвали ойго відпустили ! Ось вам приклад СПЕКТАКЛЯ ЗЕБАНДИ ! Шуфріч давно здристнув в Угорщину , вони будуть судити ЗАОЧНО
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03.09.2024 21:10 Ответить
на обмін
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28.12.2024 22:50 Ответить
Ужо пашу мерседеса судили і мідвідчука,і каламойського. Потужний Лідор судить незламно і суворо🤣
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03.09.2024 10:17 Ответить
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03.09.2024 10:35 Ответить
Нічого дивного. Чужинці платять чужинцям.
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03.09.2024 21:07 Ответить
Ви уточнюйте, хто такий "Потужний Лідор" - а то таких лідорів які судили, або і не судили цих ви*лядків було декілька.
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03.09.2024 10:36 Ответить
"Потужний Лідор" в нас один і ніколи до нього не булог "потужних". Цього "потужного" ще знають як Боневтіка, Херпіду, Нетряпковича та Лідора Всесвіту. Це величезний лідо секти "73%", яка через телевізор зробила себе разом.
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03.09.2024 11:00 Ответить
Аааааа.... А до нього чому не посадили?
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03.09.2024 11:43 Ответить
Чому не було "потужних"? Був один - потужний "реформатор".
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03.09.2024 12:09 Ответить
Знову буде аншлаг 95 кварталу...шуфріч тікає через кордон в Англію чи в угорщину або парашу😂😂😂
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03.09.2024 10:18 Ответить
А потім "нелох/нетряпка" накаже призначити надпотужне розслідування, як же оця гнида перетинала кордон. Винною виявиться прибиральниця тьотя Зіна з митниці, котра в той день не вийде на роботу...
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03.09.2024 11:00 Ответить
Не хочу розганяти зрадоньку , але мені дуже цікаво, шуфріч точно під вартої . Ілі всеж такі здриснуло в Угорщину ?
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03.09.2024 11:39 Ответить
У 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові обвинувачені організували Джерело:
Влада вперто настає на попередників та їхній чудовий період.
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03.09.2024 10:18 Ответить
Ну нормально, запрошував кацапів в Україну, казав, що їх в Україні чекають, що ніхто не буде воювати! А ще раніше казав, що в Україні фашизм, через що кацапи прийшли вбивати фашистів, вбиваючи усіх Українців! То чому не сидить, чим займається наша шмаркля, тільки відосіками?
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03.09.2024 10:19 Ответить
А Ви сподівались на щось інше від тупого клоуна?
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03.09.2024 10:25 Ответить
воно ще живе?
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03.09.2024 10:21 Ответить
А може на гілляку!
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03.09.2024 10:24 Ответить
Час Нестору -"бита морда" перейти кордон з Молдовою поза межами пропускного пункту. Дмитрук чекає в Лондоні.
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03.09.2024 10:31 Ответить
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03.09.2024 13:00 Ответить
Щось давно його не пи*дили
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03.09.2024 10:32 Ответить
Там Бойко , такий самий , як і вся банда ОПЗЖопи
Краще конфіскувати ойго і мільярди і віддати родинам загиблих воїнів !
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03.09.2024 16:22 Ответить
Пропоную Регулярно, час від часу відпускати Шуфрича і відразу щосили бити йому морду, а потім знову до цюпи...
У нас в Україні з початку 21 століття існує гарна традиція:
- битий Шуфрич - ми впевнено рухаємося до кращого;
- довго не битий Шуфрич - справи йдуть шкереберть...
Здається так мало - але алгоритм працює...
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03.09.2024 10:33 Ответить
Особливо гарно шуфрич виглядає після поїздок до Одеси. Треба продовжити цю традицію і перед кожним допитом возити цього дрища в Одесу маму, там йому вправлять його риго.анальні мізки і він надхненно все роскаже на допиті.
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03.09.2024 11:45 Ответить
Цікаво інше, коли йому дадуть можливість втікти через Придністров'я? Це ж цінний кадр для випускників Трусковця. Його можна наприклад на посаду мовного омбудсмена призначити, досвід є. Чи губернатором Львівської області. Для зелених довбограїв норм буде.
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03.09.2024 10:40 Ответить
https://x.com/Rooftop564 Петр Петров

Купа людей в Україні вимагає від Монголії заарештувати путіна, бо так вимагає міжнародне законодавство.
А видати нашому союзнику США громадянина Кіпра Коломойського, якого розшукують в США за відмивання півтрільона доларів, як того вимагає міжнародне законодавство - не вимагають.
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03.09.2024 10:40 Ответить
"нада павтаріть"

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03.09.2024 10:55 Ответить
Шо ви всі накинулися на святого чоловіка? Він при Потужному Боневтіку завідував комітетом по свободі слова. Це опора і однодумці Боневтіка Нетряпковича. Ви подивіться на його офіс, уряд, Верховну Раду...в нього всі такі. Де деркач, дубінський? А де дмитрук? А Колян Котлєта також бив нашого військового в Дніпрі, бо їх військові то кацапи. Вони гидують українською мовою, культурою, традиціями і тягнуть сюди що попало -совдепівшину, "русский мир", хуцпу, тільки не українське.
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03.09.2024 11:08 Ответить
гівно рідкісне, шоб він іздох
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03.09.2024 11:30 Ответить
Ще одного пішака пожертвували заради шоу. Треба ж чимось народ відволікати від повзучої окупації Донбасу.
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03.09.2024 11:33 Ответить
Почекавши, поки Шуфрич вивезе родину і себе красивого в Угорщину "прокурори" Зеленського будуть його "судити". Самий цікавий момент цієї історії - ніхто не вимагає від Угорщини видати Шуфрича. Причина проста Шуфрич і його куратор від ФСБ, Сівкович, занадто багато знають про операцію "Буратіно", в результаті якої і став президентом України Вова Зеленський.(с) tZe inform.
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03.09.2024 11:38 Ответить
Ні , від нього очікування негативні.
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03.09.2024 11:41 Ответить
Так Шуфрич вже в Угорщині ?
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03.09.2024 12:06 Ответить
От грохнули б на блокпосту..була б користь і показова страта для колаборантів і зрадників.
А тепер панькайтесь з цією гидотою
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03.09.2024 12:30 Ответить
--Унікально-рідкісна ГИДОТА !!! Щодо судового вердикту. можна НЕ сумніватися: ВОРОН--ВОРОНУ--ОКО НЕ виклює !!!
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03.09.2024 12:33 Ответить
Пора уже вынести приговор и не тянуть время,а потом посадить на скамью помощника сивковича,у него махинации с крымской недвижимостью покруче чем у этого лоха шмуфрича.
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03.09.2024 12:37 Ответить
Чергова погано зрежисована серія 95 кварталу з відомим фіналом - не цікаво!
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03.09.2024 12:39 Ответить
У нас сын завхоза Януковича Кравець является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете, и распоряжается столичной землей, пока его отец - старший Кравець раскидывает в покер в ресторане Ишак с Арахамией (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем), пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а лепший друг завхоза Кравца регианал Кушнир, он же глава Киевгорстроя с женой побрил холдинг и инвесторов на миллиарды и спокойно вывел активы через подконтрольный Кристалбанк, да загорает себе в своей вилле за 20 млн евро без единого уголовного дела благодаря Дерьмаку и Татарову, вот такое шапито
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03.09.2024 12:42 Ответить
Він же на рашистів працював, з перших хвилин свого ошивання в ригоАНАЛІВ!!
Які тільки сценарії і з яким тільки таким же ЛАЙНОМ, шухряк не творив в Україні на догоду рашистам! Литвини, Ющенко, деркачі, сівкович, кузьмуе, підрахуй, вітренчиха, портнов, лукаш, клюєві, єфремов, рибак, льовочкині, табачники, Олена-чорнорота, лавринович, …., та ще сотні московських агентів з ригоАНАЛІВ/опозажопних…, можуть засвідчити це з відеоматеріалами!! В СБУ не потрібно і ПОТУЖНО та НЕЗЛАМНО напрягатися, щоб зраднику видвинути ПОЖИТТЄВИЙ строк!!
Але ж, татаров з портновим/лукаш, та антиУкраїнські особи з касти суддівських, цього НЕДОПУСТЯТЬ!!! Беркутня УБИВАЛА Патріотів України, під час Майдану, а сьогодні, де вони усі з беркутні???
Татаров, може засвідчити з ОПУ !?!?
Тому привладні, з 2019 року, і спонукають Українців до недовгої люстрації, не довше 3 метрів вірьовки!!
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03.09.2024 12:49 Ответить
Шуврич давно втік з України , так как кажуть люди , близькі до ОП
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03.09.2024 13:38 Ответить
судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму а не держзраду відповідно і покарання - умовний термін враховуючи час під слідством, все по закону, таке наше правосуддя до зрадників.
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03.09.2024 14:22 Ответить
Дуже добре, але спочат
ку **********
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03.09.2024 16:21 Ответить
Вони зробили нас усiх разом...
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03.09.2024 16:33 Ответить
А за то, что налоги с показа сватов в ТВ рашке финансируют росгвардию , что налоги за квартиру в Крыму финансируют росгвардию никого (такого маленько-зелененько-хрипатого) не будут судить?
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03.09.2024 16:59 Ответить
Вказівки сівкович (або -- сівкокобиловича) кажете ...

А чому тоді тільки шуфріч , чому не гетьманцев -- той ж був помічником у сівкокобилича більше ніж кілька років !!!
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03.09.2024 19:13 Ответить
А где балоги-недотроги?
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03.09.2024 21:48 Ответить
організував укладення договору ..... прокурори - ******* стид, ви даже тормоза з такими звинуваченнями до суду не дойдете, ***** 3 рік війни а дибіли на дибілах дибілами поганяють, не зря свинособаки як в себе дома коректують ракети, палять авто.. З такими даунами прокурорами їм нічого не страшно
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03.09.2024 22:11 Ответить
і ця херня була при владі туєву кучу років, уявляю яка там павутина зі зрадників та злочинців
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03.09.2024 23:45 Ответить
Та зробіть його на голову коротшим і усе діло.
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04.09.2024 20:02 Ответить
 
 