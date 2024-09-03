Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Установлено, что нардеп и его помощник вместе с другими доверенными нардепу лицами после оккупации полуострова врагом обеспечили регистрацию недвижимости - дома и земельного участка в пгт Симеиз АР Крым по законам РФ. Это имущество Шуфрич приобрел в 2013 году через подконтрольное предприятие и доверенных лиц.

"В 2016 году с целью охраны имущества на временно оккупированном полуострове обвиняемые организовали заключение договора охраны с незаконным военизированным формированием оккупационной власти в АР Крым - "ФГУП "Охрана" росгвардии по Республике Крым". В дальнейшем они организовали передачу и перечисление росгвардии рф, которая участвует в войне против Украины, более 648,7 тыс российских рублей за охрану имущества", - говорится в сообщении.

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Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Ранее сообщалось, что нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.

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