Суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий

Шевченковский районный суд по ходатайству Нестора Шуфрича (депутатская группа "Платформа за жизнь и мир"), который находится в СИЗО, обязал обеспечить ему выполнение депутатских полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в телеграм-канале народного депутата Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Гончаренко разместил у себя в телеграм-канале фотокопию постановления Шевченковского райсуда.

"Обязать уполномоченных лиц, ответственных за обеспечение надлежащих условий во время содержания обвиняемого Шуфрича Нестора Ивановича под стражей в рамках примененной меры пресечения, принять меры по обеспечению прав обвиняемого Шуфрича Нестора Ивановича относительно реализации последним полномочий народного депутата Украины в форме и способом, определенным действующим законодательством", - говорится в документе.

Читайте также: Суд оставил Шуфрича под стражей до 5 декабря

"То есть, я так понимаю, теперь его будут из СИЗО возить на заседания Рады?" - предположил Гончаренко.

В копии неполного текста постановления суда отмечается, что постановление обжалованию не подлежит.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", такое решение суда действительно есть, однако не понятно, каким образом его можно выполнить. Поэтому прокуратура обратилась в суд с просьбой объяснить алгоритм выполнения этого судебного решения.

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.