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Суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий

Депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич

Шевченковский районный суд по ходатайству Нестора Шуфрича (депутатская группа "Платформа за жизнь и мир"), который находится в СИЗО, обязал обеспечить ему выполнение депутатских полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в телеграм-канале народного депутата Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Гончаренко разместил у себя в телеграм-канале фотокопию постановления Шевченковского райсуда.

"Обязать уполномоченных лиц, ответственных за обеспечение надлежащих условий во время содержания обвиняемого Шуфрича Нестора Ивановича под стражей в рамках примененной меры пресечения, принять меры по обеспечению прав обвиняемого Шуфрича Нестора Ивановича относительно реализации последним полномочий народного депутата Украины в форме и способом, определенным действующим законодательством", - говорится в документе.

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"То есть, я так понимаю, теперь его будут из СИЗО возить на заседания Рады?" - предположил Гончаренко.

В копии неполного текста постановления суда отмечается, что постановление обжалованию не подлежит.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", такое решение суда действительно есть, однако не понятно, каким образом его можно выполнить. Поэтому прокуратура обратилась в суд с просьбой объяснить алгоритм выполнения этого судебного решения.

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.

Автор: 

ВР (29248) Шуфрич Нестор (953)


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Топ комментарии
+39
Цирк продовжується ...
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28.12.2024 20:23
+29
Суд під кришуванням Татарова це ще ті недовикорені гниди
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28.12.2024 20:24
+29
Не вірю очам що цю ***** читаю. Український суд дна немає.
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28.12.2024 20:33
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95 квартал
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28.12.2024 22:27 Ответить
А далі задумали наступне- оскільки забепечити присутність Нестора в Верховній раді немає можливості, тоді змінять йому міру запобіжного заходу на нічний ддомашній арешт.
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28.12.2024 22:27 Ответить
Наступним рішенням буде
виконання Говнюковичем президентських обов'язків
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28.12.2024 22:28 Ответить
До таких новин обов'язково треба додавати адресу, декларацію і біографію судді, а також фото його свинособачого писка.
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28.12.2024 22:28 Ответить
Хахаха,квартальное шоу продолжается,когда ждать возвращения медведчука,сивковича,януковича,азирова,пшонки и прочих достойных панов.
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28.12.2024 22:50 Ответить
Квартал 95 рулить!
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28.12.2024 23:04 Ответить
Що не день, то добрий день!
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28.12.2024 23:05 Ответить
Дно пробиває дно!
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28.12.2024 23:05 Ответить
Чекаємо на рішення Хацапетівського суду "забезпечити кацапським полоненим виконання бойових завдань"
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28.12.2024 23:13 Ответить
портнов вирішив перед святами трохи себе потішити і показав на весь світ хто в Україні рулить, а хто тільки читає тексти
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28.12.2024 23:14 Ответить
буде на параші засідати у мікрофони які туди будуть заходити
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28.12.2024 23:25 Ответить
Шуфрич повонен отримати пожиттєве сидіння в буцегарні ,
так як він зрадник , колаборант і злодюга 👹
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28.12.2024 23:32 Ответить
Це ще виявляється треба довести...)
Парадокс...
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29.12.2024 04:02 Ответить
Суддя продажний скот.
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29.12.2024 00:18 Ответить
А воно ще живе?
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29.12.2024 01:08 Ответить
З такими судами нам Януковича скоро повернуть.
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29.12.2024 01:29 Ответить
Бачу майбутнє України таким.Війна колись закінчиться,вся попередня шушера повилазить з теплих нір і "мудрий" нарід знову попре на "вибори" їх вибирати (з усіма наслідками).Мрійники,хтось баче інші варіанти?
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29.12.2024 02:37 Ответить
Тепер слугі наріду на шпагаті- депутат- зрадник має знову працювати в ВР..?!
Ворог країни у головному законодавчому органі країни....і таких там ще ціла фракція ...яка ганьба...!!!
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29.12.2024 04:00 Ответить
Лероса лишили мандата, значит можно?! А зрадників - нельзя?!
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29.12.2024 09:06 Ответить
Треш, сюр, абсурд, дичина! Закони країни писатиме людина - зрадник цієї країни!!! Чому суддя прийняв таке рішення? Тому що не довели суду, що зрадник не може працювати якщо під слідством! Тобто законів не знайшли?!
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29.12.2024 04:21 Ответить
Ще й зарплатню видайте заднім числом!!! Хай народ зрозуміє владу!
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29.12.2024 04:25 Ответить
Бл.ядь, и украинцы еще хотят с такими судами, шуфричами, бойками, сруцкимирной пятой колонной и прочими ********** с правящей клептократической олигархией вступить в ЕС и НАТО, стать равными среди свободных? Не надейтесь. Этих трухановых с зебилами и рыгами-жульками поубивать всех. Только тогда.
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29.12.2024 06:34 Ответить
Як у тій байці, - "А судді хто? А суддями були якісь два Осли, одна нікчемна Шкапа і два стареньких Цапа."
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29.12.2024 07:24 Ответить
Зрадник буде приймати закони України??!! А судді хто??!! Вічне питання......
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29.12.2024 08:34 Ответить
Зрадник чого? Свою історичну Батьківщину він не зрадить ніколи, бо вбють. А Україна для нього це територія тимчасового проживання. І до цюпи його сховали щоб розлючені українці не вчинили над ним акцію холокосту. І світі офіційно дозволений тільки один нацизм
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29.12.2024 10:14 Ответить
почитав коменти і зрозумів що клепки немає ні в кого, якраз в цьому випадку з виродком шуфричем суд і правий, по перше без вироку суду ніхто не може бути признаний злочинцем, по друге шуфрича ніхто не позбавив мандата депутата, відповідно він чинний народний депутат, а тепер саме цікаве, чому більше чим за рік слідства прокурори в суді не довели вину шуфрича і відповідно суд не виніс обвинувальний вирок, а мразота шуфрич не отримав реальний строк буцегарні, тому що прокуратура як і всі держ. органи це корупційна клоака, яка нищить Україну зсередени.
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29.12.2024 10:20 Ответить
Судді вже не приховують, що чекають на *****! А взагалі то це повний писець. Дивуюсь, якии дивом 2 роки назад вдалося Медведчука на азовців виміняти...
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29.12.2024 11:05 Ответить
Ви там зовсім *******сь?!
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29.12.2024 11:06 Ответить
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