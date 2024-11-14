Суд оставил Шуфрича под стражей до 5 декабря
Шевченковский районный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для бывшего депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу в виде содержания под стражей до 5 декабря. Адвокат экс-нардепа ходатайствовал об изменении меры пресечения.
Об этом сообщили из зала суда корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.
Сторона защиты заявляла, что подозрение Шуфричу не обосновано и нет доказательной базы. Адвокаты просили применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Адвокат утверждал, что подозрение не обосновано и нет доказательной базы, однако суд отклонил ходатайство защиты.
В деле фигурирует также бывший помощник Шуфрича - Вячеслав Черепаня, которому суд также продлил содержание под стражей до 5 декабря. Он просил у суда круглосуточный домашний арест.
Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запретной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.
По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо так чому це не робиться ?
Недавно якась Світлана суддя печерського суду присудила, щоб ВСУ заплатили мільйони грн. російському олігарху, бо на її думку в нього незаконно відібрали майно награбоване в Україні.
або доля Ківи 😡