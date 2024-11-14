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Суд оставил Шуфрича под стражей до 5 декабря

Нестору Шуфричу суд міста Києва продовжив запобіжний захід

Шевченковский районный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для бывшего депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу в виде содержания под стражей до 5 декабря. Адвокат экс-нардепа ходатайствовал об изменении меры пресечения.

Об этом сообщили из зала суда корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

Сторона защиты заявляла, что подозрение Шуфричу не обосновано и нет доказательной базы. Адвокаты просили применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Адвокат утверждал, что подозрение не обосновано и нет доказательной базы, однако суд отклонил ходатайство защиты.

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В деле фигурирует также бывший помощник Шуфрича - Вячеслав Черепаня, которому суд также продлил содержание под стражей до 5 декабря. Он просил у суда круглосуточный домашний арест.

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запретной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.

Читайте также: Шуфрич жив, сейчас он готовится к судебному заседанию, - ГБР

Автор: 

суд (25085) Шуфрич Нестор (952) мера пресечения (453)


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Топ комментарии
+5
Ще й виплатять компенсацію за всі роки життя наперед
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14.11.2024 20:38
+3
До суду діло не діиде?
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14.11.2024 20:34
+3
Шуфрича так ведуть, що все йде до того, що він ще в Міжнародний суд на порушення своїх прав подасть проти України, і ми йому ще і компенсацію виплатимо.
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14.11.2024 20:54
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До суду діло не діиде?
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14.11.2024 20:34 Ответить
Не медведчук, для приколу можуть і посадити.
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14.11.2024 20:37 Ответить
Ще й виплатять компенсацію за всі роки життя наперед
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14.11.2024 20:38 Ответить
що з ігорем валерієвичем?...а то після повідомлення, що з борисполя в бік румунії вилетів пасажирський борт, ніби й не згадують за нього...де він зараз, як йому ведеться...єдінствєнного марафону не бачив ні разу, то ж і не в курсі ні за що...
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14.11.2024 21:27 Ответить
Ще топче ряст в Украіні
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14.11.2024 21:35 Ответить
якщо Бутусов не проведе ще один раунд і не проведе "лівий хук знизу"- можуть "посадити"....
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14.11.2024 21:47 Ответить
" до суду...." який суд, якщо керманич 73% зелених придурків зробив його керівником свободи слова
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14.11.2024 21:59 Ответить
Буде УДО по вагітності !
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14.11.2024 20:46 Ответить
до 5 грудня 35 року.
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14.11.2024 20:53 Ответить
Шуфрича так ведуть, що все йде до того, що він ще в Міжнародний суд на порушення своїх прав подасть проти України, і ми йому ще і компенсацію виплатимо.
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14.11.2024 20:54 Ответить
При Порошенку такого не було.
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14.11.2024 20:55 Ответить
Це ж він що вечора їздив до в офіс Порошенка, тоді журналісти його його чатували під тим офісом, хотіли дізнатись, що він там робить, але відповіді так і не отримали.
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14.11.2024 22:08 Ответить
А чи можна обміняти цей гній на наших бійців ?
Якщо так чому це не робиться ?
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14.11.2024 20:59 Ответить
Бо це гімно нікому і не потрібне. Воно уже беушне.
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14.11.2024 21:33 Ответить
Нестор перехрестився. До січня в ТЦК не заберуть.
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14.11.2024 21:08 Ответить
Хто ж його посадить, проросійські судді печерського суду, чи що, тягнуть час щоб більше їм заплатив, а то якщо посадять, то майно конфіскують на користь держави.
Недавно якась Світлана суддя печерського суду присудила, щоб ВСУ заплатили мільйони грн. російському олігарху, бо на її думку в нього незаконно відібрали майно награбоване в Україні.
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14.11.2024 21:58 Ответить
Шуфрич заслужив на довічне увʼязнення за співпрацю на ФСБ рф
або доля Ківи 😡

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14.11.2024 22:00 Ответить
повністю згідний
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14.11.2024 23:21 Ответить
знаю особисто-мразь
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14.11.2024 23:23 Ответить
От же падло живуче: в смітнику побував, ******* так, що не згадаєшь скільки разів воно було в нокдауні, в СІЗО - як сир у маслі і нічого йому, як "заговорённий" - "парадокс".
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15.11.2024 01:45 Ответить
Після 20 січня випустять і компенсацію дадуть.
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15.11.2024 05:18 Ответить
 
 