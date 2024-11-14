Суд оставил Шуфрича под стражей до 5 декабря

Шевченковский районный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для бывшего депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу в виде содержания под стражей до 5 декабря. Адвокат экс-нардепа ходатайствовал об изменении меры пресечения.

Об этом сообщили из зала суда корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.

Сторона защиты заявляла, что подозрение Шуфричу не обосновано и нет доказательной базы. Адвокаты просили применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Адвокат утверждал, что подозрение не обосновано и нет доказательной базы, однако суд отклонил ходатайство защиты.

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В деле фигурирует также бывший помощник Шуфрича - Вячеслав Черепаня, которому суд также продлил содержание под стражей до 5 декабря. Он просил у суда круглосуточный домашний арест.

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запретной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.

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