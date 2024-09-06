Шуфрич жив, сейчас он готовится к судебному заседанию, - ГБР
В ГБР прокомментировали информацию из сети о якобы смерти экс-нардепа запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, подозреваемого в госизмене.
Об этом в эфире телемарафона заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.
"Я, наверное, начну с положительной новости. Насколько мне известно, мы уточняли это у следователей напрямую, что на самом деле он (Шуфрич. - Ред.) жив, с ним все хорошо. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс, потому что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующему народному депутату и его помощнику. Им инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения границ территории и государственной границы Украины. Ну и, кроме того, народный депутат также обвиняется в государственной измене", - рассказала она.
Ранее СМИ сообщили, что во время судебного заседания Шуфричу вызвали врачей. Впоследствии в сети появилась информация о якобы его смерти.
Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запретной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.
Пожалуйста, подождите...
От зараза..
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Тимчасово живий Шуфрич спочатку має все розповісти про подєльників та кураторів, почути справедливий вирок суду, а вже потім - до Кобзона з Жириновським.
Molchanov Yaroslav: Не хочеться повторювати банальні речі, але всі хто працював на Зеленського під час виборчої компанії чи його президенства, чомусь виявляються - агентами ФСБ. правда, більшість притомних про це говорили ще з 2004-14рр.
E pluribus Unum: Вони всі агенти кремля, просто хтось виходить з гри раніше. Сьогодні, наприклад, міністри у відставку ходили і у..людок з фонду держмайна. Просто так, без звітів, без результатів діяльності. Просто потужне перезавантаження. Боюся, що цій країні вже гаплик і ми спостерігаємо агонію. dima_reborn: Уявіть собі. Черчиль каже, що німці то є братський нарід і тре не воювати, а зійтися посєрєдінє і жерти шашлики. Уявили?
Що ви від них очікуєте.
Поки зелень при владі не розразовуйте на гарні зміни.
За даними з відкритих джерел Гетманцев багато років був... помічником Сівковича,
Ермак був помічником Ельбруса Тидеєва, Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.
Дійде черга і до Верещучки...
Чого ж ти розрився?!
Живучий як недобитий шакал. Стільки тільки його продажного кремлівського яничара не лупцювали А з
нього опричника )(уйла як з гуся вода .Чи вже здох би
сам чи хто взяв та допоміг. Але Українська земля вже
не може витримати на собі таку московську потвору.