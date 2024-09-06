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Шуфрич (773) государственная измена (1491) ГБР (2814)

Шуфрич жив, сейчас он готовится к судебному заседанию, - ГБР

У ДБР заявили, що Шуфрич живий

В ГБР прокомментировали информацию из сети о якобы смерти экс-нардепа запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, подозреваемого в госизмене.

Об этом в эфире телемарафона заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

"Я, наверное, начну с положительной новости. Насколько мне известно, мы уточняли это у следователей напрямую, что на самом деле он (Шуфрич. - Ред.) жив, с ним все хорошо. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс, потому что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующему народному депутату и его помощнику. Им инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения границ территории и государственной границы Украины. Ну и, кроме того, народный депутат также обвиняется в государственной измене", - рассказала она.

Также смотрите: Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Ранее СМИ сообщили, что во время судебного заседания Шуфричу вызвали врачей. Впоследствии в сети появилась информация о якобы его смерти.

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запретной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.

Читайте также: Шуфрич вывез семью в Венгрию и переписал свои активы на подставное лицо - СМИ
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Топ комментарии
+15
В будь-якій незрозумілій ситуації треба ****@ти Шуфріча! (с)
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06.09.2024 09:57
+14
"...насправді він (Шуфрич. - Ред.) живий..." Джерело:

От зараза..
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06.09.2024 09:55
+12
Hellis: Як ОФІЦІЙНО повідомляє Офіс Генпрокурора, Шуфрич - агент ФСБ Московії. Тобто, черговий агент ФСБ допомагав оточенню Зеленського боротися проти 5 го президента України Порошенка (кримінальна справа про контрнаступ на Донбасі, яку досі не закрито) ІПСОоооооо.... Не може бути!
Molchanov Yaroslav: Не хочеться повторювати банальні речі, але всі хто працював на Зеленського під час виборчої компанії чи його президенства, чомусь виявляються - агентами ФСБ. правда, більшість притомних про це говорили ще з 2004-14рр.
E pluribus Unum: Вони всі агенти кремля, просто хтось виходить з гри раніше. Сьогодні, наприклад, міністри у відставку ходили і у..людок з фонду держмайна. Просто так, без звітів, без результатів діяльності. Просто потужне перезавантаження. Боюся, що цій країні вже гаплик і ми спостерігаємо агонію. dima_reborn: Уявіть собі. Черчиль каже, що німці то є братський нарід і тре не воювати, а зійтися посєрєдінє і жерти шашлики. Уявили?

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06.09.2024 10:02
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"...насправді він (Шуфрич. - Ред.) живий..." Джерело:

От зараза..
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06.09.2024 09:55 Ответить
Ще каже - позитивна новина..
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06.09.2024 10:00 Ответить
Шуфрич серед них ще далеко не найгірший...
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06.09.2024 10:12 Ответить
Треба виправдати, вибачитись та відпустити?
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06.09.2024 10:27 Ответить
Треба: ПАнять и прАстить!
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06.09.2024 11:48 Ответить
А то ми так переймалися за цього упиря. Хух, живий, ну тепер ми заспокоїлись.
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06.09.2024 09:56 Ответить
В будь-якій незрозумілій ситуації треба ****@ти Шуфріча! (с)
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06.09.2024 09:57 Ответить
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06.09.2024 12:26 Ответить
І шо, живий та непізжений? Погано
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06.09.2024 09:57 Ответить
Сьогодні приходили в камеру і потикали йому паличкою. Ще ворушиться
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06.09.2024 09:57 Ответить
Цей хлопець без сумніву переживе все, біда для нього лише видаткова справа.
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06.09.2024 09:58 Ответить
сумна новина
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06.09.2024 09:59 Ответить
погана новина
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06.09.2024 09:59 Ответить
слава Ісу, а то я так переживав!
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06.09.2024 09:59 Ответить
"Я, напевно, розпочну з позитивної новини... що насправді він живий..."
--------
Тимчасово живий Шуфрич спочатку має все розповісти про подєльників та кураторів, почути справедливий вирок суду, а вже потім - до Кобзона з Жириновським.
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06.09.2024 10:00 Ответить
А міг-би ще років з двадцять тому "випасти" з вертольота - коли на посаді міністра ганявся за катером браконьєрів над Київським водосховищем (який віз свіжовиловлену рибу з гирла Прип"яті - на київські ринки)
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06.09.2024 10:32 Ответить
Hellis: Як ОФІЦІЙНО повідомляє Офіс Генпрокурора, Шуфрич - агент ФСБ Московії. Тобто, черговий агент ФСБ допомагав оточенню Зеленського боротися проти 5 го президента України Порошенка (кримінальна справа про контрнаступ на Донбасі, яку досі не закрито) ІПСОоооооо.... Не може бути!
Molchanov Yaroslav: Не хочеться повторювати банальні речі, але всі хто працював на Зеленського під час виборчої компанії чи його президенства, чомусь виявляються - агентами ФСБ. правда, більшість притомних про це говорили ще з 2004-14рр.
E pluribus Unum: Вони всі агенти кремля, просто хтось виходить з гри раніше. Сьогодні, наприклад, міністри у відставку ходили і у..людок з фонду держмайна. Просто так, без звітів, без результатів діяльності. Просто потужне перезавантаження. Боюся, що цій країні вже гаплик і ми спостерігаємо агонію. dima_reborn: Уявіть собі. Черчиль каже, що німці то є братський нарід і тре не воювати, а зійтися посєрєдінє і жерти шашлики. Уявили?

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06.09.2024 10:02 Ответить
... його посадять у сміттєзбірни .
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06.09.2024 10:03 Ответить
Фсбешник на фсбешнику і фсбешником поганяє , а компетентні органи , чомусь не реагують--- загадка .
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06.09.2024 10:07 Ответить
Керівництво "компетентних" органів то ставленики фсб-шників.
Що ви від них очікуєте.
Поки зелень при владі не розразовуйте на гарні зміни.
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06.09.2024 11:04 Ответить
"За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. "
За даними з відкритих джерел Гетманцев багато років був... помічником Сівковича,
Ермак був помічником Ельбруса Тидеєва, Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.
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06.09.2024 10:09 Ответить
А Корчинський під ескортом СБУ пригнав на Банкову бульдозера, щоб влаштувати там безпорядки та стрільбу.
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06.09.2024 10:20 Ответить
цю гниду на початку війни ,на блок посту не грохнули...тепер панькайтесь з ним... А грохнули б ..і іншим сволотам був би урок.
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06.09.2024 10:11 Ответить
живуча падла, тому що під захистом органів

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06.09.2024 10:14 Ответить
Якого органа? Членистоноголо пуйла?
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06.09.2024 10:52 Ответить
жаль....
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06.09.2024 10:17 Ответить
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06.09.2024 10:17 Ответить
А як Україну кацапам здавати то не було стресу?! А най би його ''шляк трафив''!
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06.09.2024 10:20 Ответить
нажаль
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06.09.2024 10:27 Ответить
" Всі ініціатори гучних скандальних звинувачень Порошенка - Деркач, Дубінський, Портнов, Шуфрич та ін. - з часом були офіційно визнані агентами спецслужб росії або державними зрадниками.

Дійде черга і до Верещучки...
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06.09.2024 10:34 Ответить
А Шурму просто звільнили......
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06.09.2024 10:35 Ответить
Готується цей покидьок виключно до протоптаного своїм шефом мертвечуком шляху в рашку!
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06.09.2024 10:47 Ответить
Розігрують кіно,щоб потім випустити Шуфрича в Угорщину до родини.Швидше за все,Нестор вже переписав награбоване на Єрмака.
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06.09.2024 10:49 Ответить
Точніше з Медведчука хтось переписав....
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06.09.2024 19:06 Ответить
дуже жалко шо живий
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06.09.2024 10:50 Ответить
Врізав дуба - спи спокійно.
Чого ж ти розрився?!
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06.09.2024 10:50 Ответить
Та може нарештi хтось та й накаркае.
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06.09.2024 10:51 Ответить
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06.09.2024 11:44 Ответить


Живучий як недобитий шакал. Стільки тільки його продажного кремлівського яничара не лупцювали А з
нього опричника )(уйла як з гуся вода .Чи вже здох би
сам чи хто взяв та допоміг. Але Українська земля вже
не може витримати на собі таку московську потвору.
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06.09.2024 10:54 Ответить
как же хочется чтобы оно сдохло
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06.09.2024 11:21 Ответить
Яке фсб, його судять, що підписав договір на охорону маєтку в Криму і платив гроші Росгвардії.
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06.09.2024 11:22 Ответить
Спочатку здоять Шуфера,а потім по тихому відправлять до Дмитрука в Ніццу...
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06.09.2024 11:27 Ответить
Все одно здохне - наразі чи не наразі.
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06.09.2024 15:58 Ответить
 
 