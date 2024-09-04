Шуфричу викликали лікарів до суду під час засідання у справі про держзраду, - ЗМІ
Екснардепу від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу викликали лікарів до зали Печерського райсуду Києва під час підготовчого засідання у справі про держзраду.
Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на підготовче засідання 4 вересня Шуфрича доставили з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції.
Одним із перших клопотань захисту Шуфрича був виклик швидкої допомоги на засідання суду через погане самопочуття підзахисного. Суд погодився і для екснардепа викликали лікарів.
Ще одним клопотанням захисників Шуфрича була вимога розглядати справу щодо обвинувачення в державній зраді колегію з трьох суддів, а не одним. Це клопотання також було підтримане.
Таким чином засідання перенесли на 12:00, 5 вересня. Це підготовче засідання має продовжуватися за участі колегії суддів.
Однак прокурори кажуть, що така колегія може не зібратися, оскільки, за їхніми словами, фактично всі судді Печерського суду вже раніше брали участь в попередніх етапах цієї справи і мають заявити самовідвід.
Якщо така колегія не збереться, то засідання буде ще відтерміновано.
Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.
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Краще халявою від хромового чобота та по морді.
Жировать на наших мозолях мав здоров'я,тепер хай відповідає,кур&о
Ну звістно, що "скд погодився". Це ж не побитого майданівця посеред ночі судять, а "сациально бліскаво".
скдсуд
"Цель оправдывает средства" - не так ли говорили в кгб ссср, а, шуфрич?
"Фи снаєтє Сарокоффа?! Каґда паслєдній рас фи билі на луб'янкє?!"
Пригадую ту веселуху в Одесі та реакцію на неї небайдужих громадян:
Синело небо над Бульваром,
С каштанов падали плоды...
В Одессе Шуфричу давали
Незабываемых 3,14зды.
раші : Кієв будет Кієвскім округом
расії...мразота,втік до Німеччини втік,
а не в помийку.Вся зя 5 колона
мріяла підкорити собі Київ.
А Київ за 3 дні? Обламали зуби
по самі ясна.
Може їм каще зміниити професію на фрілансерів, щоб можна було працювати коли винике бажання?
"Однак прокурори кажуть, що така колегія може не зібратися, оскільки, за їхніми словами, фактично всі судді Печерського суду вже раніше брали участь в попередніх етапах цієї справи і мають заявити самовідвід. Якщо така колегія не збереться, то засідання буде ще відтерміновано." Джерело:
Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє. Що мою продажну не раз міцно биту пику, а її не раз лупцювали. Ну її може і ще наб'ють то тільки націоналісти. Але засадити мене до в'язниці ні, хіба пізніше і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.