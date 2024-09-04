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Шуфричу викликали лікарів до суду під час засідання у справі про держзраду, - ЗМІ

Шуфрич, засідання суду

Екснардепу від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу викликали лікарів до зали Печерського райсуду Києва під час підготовчого засідання у справі про держзраду. 

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на підготовче засідання 4 вересня Шуфрича доставили з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції.

Одним із перших клопотань захисту Шуфрича був виклик швидкої допомоги на засідання суду через погане самопочуття підзахисного. Суд погодився і для екснардепа викликали лікарів.

Ще одним клопотанням захисників Шуфрича була вимога розглядати справу щодо обвинувачення в державній зраді колегію з трьох суддів, а не одним. Це клопотання також було підтримане.

Таким чином засідання перенесли на 12:00, 5 вересня. Це підготовче засідання має продовжуватися за участі колегії суддів.

Читайте також: Шуфрич вивіз родину в Угорщину та переписав власні активи на підставну особу, – ЗМІ

Однак прокурори кажуть, що така колегія може не зібратися, оскільки, за їхніми словами, фактично всі судді Печерського суду вже раніше брали участь в попередніх етапах цієї справи і мають заявити самовідвід.

Якщо така колегія не збереться, то засідання буде ще відтерміновано.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

Читайте також: Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Шуфрич Нестор (391) державна зрада (1684) Печерський суд Києва (38)


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Топ коментарі
+28
Картату ковдру - до студії!
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04.09.2024 18:26
+24
коли торгувати Україною - то вони як бики здорові, а щойно замахнешся для щигля - падають як перед смертельно хворі
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04.09.2024 18:27
+14
Картата ковдра - це панацея. З-під неї підсудного - хоч на тенісний корт... у Монако.
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04.09.2024 18:32
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Картату ковдру - до студії!
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04.09.2024 18:26 Відповісти
Будьте ж гуманістами, бачите як страждає скотинка, хто там ближче, дайте йому йаду☠️☕⚰️🎚️🕯️🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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04.09.2024 18:48 Відповісти
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04.09.2024 19:01 Відповісти
вона усе лікує
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04.09.2024 19:31 Відповісти
👍
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04.09.2024 19:53 Відповісти
невже те ж саме чарівне одіяло? Що насірова рятувало?
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04.09.2024 20:05 Відповісти
Ні-ні,якщо він стане лялечкою,то потім метеликом,і лови його...
Краще халявою від хромового чобота та по морді.
Жировать на наших мозолях мав здоров'я,тепер хай відповідає,кур&о
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04.09.2024 20:44 Відповісти
І то правда: Шуфрич небитий, як коса неклепана.
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05.09.2024 00:28 Відповісти
Чого це? Бутусов сьогодні ж на бив!
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04.09.2024 18:26 Відповісти
Картата ковдра - це панацея. З-під неї підсудного - хоч на тенісний корт... у Монако.
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04.09.2024 18:32 Відповісти
може не "нА бив", а "нЕ бив"
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04.09.2024 20:47 Відповісти
обмовочка по Фрейду
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04.09.2024 22:59 Відповісти
коли торгувати Україною - то вони як бики здорові, а щойно замахнешся для щигля - падають як перед смертельно хворі
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04.09.2024 18:27 Відповісти
Краще б ''кіллера''.
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04.09.2024 18:28 Відповісти
Люлей ему, нах...
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04.09.2024 18:29 Відповісти
"Суд погодився і для екснардепа викликали лікарів." Джерело: https://censor.net/ua/n3508293
Ну звістно, що "скд погодився". Це ж не побитого майданівця посеред ночі судять, а "сациально бліскаво".
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04.09.2024 18:29 Відповісти
скд суд
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04.09.2024 18:30 Відповісти
Что-то он очень самоуверен в себе, этот шуфрич. Содержимое шприца врача ему точно известно? А то ведь случаи разные бывают, и колбочки иногда не с тем содержимым (медсестра перепутала)...
"Цель оправдывает средства" - не так ли говорили в кгб ссср, а, шуфрич?
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04.09.2024 18:31 Відповісти
За Порошенка такого не було, сумно подумав Шуфрич.
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04.09.2024 18:31 Відповісти
Так галасовав (Шуфрич) же ж за "Лішбинєпорошенко"
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04.09.2024 18:34 Відповісти
"ДержРада" у заголовку це про шо?
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04.09.2024 18:32 Відповісти
"Ґоссавєт" парускі.
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04.09.2024 18:36 Відповісти
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04.09.2024 23:09 Відповісти
В ковдру для переміщень вже замотувався? Головне не давайте йому замотатися в ковдру, бо телепортується!
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04.09.2024 18:35 Відповісти
миш'яку дайте
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04.09.2024 18:36 Відповісти
Краще дусту.
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04.09.2024 18:49 Відповісти
Дивно, що не здох, у нього ж таке слабке здороа'я
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04.09.2024 18:38 Відповісти
"...він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ..." Джерело: https://censor.net/ua/n3508293

"Фи снаєтє Сарокоффа?! Каґда паслєдній рас фи билі на луб'янкє?!"
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04.09.2024 18:38 Відповісти
Так і гетманцев також і на волі.
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04.09.2024 18:48 Відповісти
патологоанатома?
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04.09.2024 18:41 Відповісти
Нажаль ні.
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04.09.2024 18:47 Відповісти
Ворог України , на обмін
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04.09.2024 18:42 Відповісти
а писали, что он уже в Венгрии
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04.09.2024 18:42 Відповісти
Кофье с булочкой пид@ру забыли заказать в зал....ушлёпки..
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04.09.2024 18:45 Відповісти
На фуя? Здоровений бугай. А де його ******** синуля?
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04.09.2024 18:45 Відповісти
А шо, цього підора ще не кончили?
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04.09.2024 18:51 Відповісти
Фінальна сцена - шуфрича (совковича) вивозять з залу суду на інвалідному візку, вкритого картатою ковдрою з-під якої сором'язливо виглядають черевики на дууууже височенний підошві-платформі 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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04.09.2024 18:51 Відповісти
клізму йому відерну...як просереться до суду....стане зле знову клізму...
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04.09.2024 18:52 Відповісти
Нежный какой!!!
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04.09.2024 18:52 Відповісти
Шуфріча не ****@ли 928 діб...
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04.09.2024 18:53 Відповісти
Хай він і здохне разом з своїм другом медвечуком ,це колоборанська мерзота.
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04.09.2024 19:01 Відповісти
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04.09.2024 19:02 Відповісти
Не зрозумів він тоді попередження,продовжував кацапів підтримувати.Тепер в тюрмі й помре
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04.09.2024 21:56 Відповісти
.
Пригадую ту веселуху в Одесі та реакцію на неї небайдужих громадян:

Синело небо над Бульваром,
С каштанов падали плоды...
В Одессе Шуфричу давали
Незабываемых 3,14зды.
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05.09.2024 00:31 Відповісти
Перший крок до втечі((
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04.09.2024 19:16 Відповісти
Якось казав один з прихильників
раші : Кієв будет Кієвскім округом
расії...мразота,втік до Німеччини втік,
а не в помийку.Вся зя 5 колона
мріяла підкорити собі Київ.
А Київ за 3 дні? Обламали зуби
по самі ясна.
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04.09.2024 19:17 Відповісти
Невже пронос ?!
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04.09.2024 19:19 Відповісти
зазвичай пишущий здоров'ям Щурфіч, відомий в узьких колах боєць третього дану з панкратіону, походу, "вошьол нє в ту двєрь", адже "Путь самурая - это стремление к смерти", але ця знаменита промокашка Суркіса шось не дуже стрЄміться до смерті, як виявилося...
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04.09.2024 19:23 Відповісти
доведеться судити судом присяжних ЗСУ
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04.09.2024 19:26 Відповісти
Роль стара- актор новий Може краще відразу у трупарню?
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04.09.2024 19:30 Відповісти
доведеться судити судом присяжних ЗСУ:
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04.09.2024 19:48 Відповісти
Шкода, що не здохло
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04.09.2024 19:49 Відповісти
Та його, курву, ще тре' лопатою добивати, аби з ями не вилазив!
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05.09.2024 00:33 Відповісти
Незнання фолькльору довело жидка до цугундера. А там чітко сказано "Коль спізділ сир то жрі, сабака, і нє *** по дєрєвьям лазіть"...
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04.09.2024 19:53 Відповісти
А чого йому мейкап під око не зарядили, як зазвичай?
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04.09.2024 19:54 Відповісти
Якщо каже , що занедужав , тоді зробіть йому лікувальний масаж кулачками...
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04.09.2024 20:00 Відповісти
Що це взагалі за робота судей та прокурорів, що вони можуть не зібратися?
Може їм каще зміниити професію на фрілансерів, щоб можна було працювати коли винике бажання?

"Однак прокурори кажуть, що така колегія може не зібратися, оскільки, за їхніми словами, фактично всі судді Печерського суду вже раніше брали участь в попередніх етапах цієї справи і мають заявити самовідвід. Якщо така колегія не збереться, то засідання буде ще відтерміновано." Джерело:
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04.09.2024 20:01 Відповісти
А що, у Шуфрича понос?
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04.09.2024 20:13 Відповісти
Запалення хитрощів
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04.09.2024 22:08 Відповісти
Україні давно потрібен суд присяжних
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04.09.2024 20:18 Відповісти
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04.09.2024 20:22 Відповісти

Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє. Що мою продажну не раз міцно биту пику, а її не раз лупцювали. Ну її може і ще наб'ють то тільки націоналісти. Але засадити мене до в'язниці ні, хіба пізніше і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.
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04.09.2024 20:28 Відповісти
Викликали, приїхали, питання, чому стнє гоко не заклеїли ? Не порядок !
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04.09.2024 20:52 Відповісти
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04.09.2024 21:11 Відповісти
Ой, і були ж часи, коли цих гнид ловили прямо на вулиці, кидали в сміттєвий бак, і засипали непотребом...
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04.09.2024 21:15 Відповісти
А може відразу, щоб не мучився?
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04.09.2024 22:07 Відповісти
Ветеренара треба.
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04.09.2024 22:19 Відповісти
Ніт, краще чучельника.
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05.09.2024 00:36 Відповісти
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05.09.2024 00:35 Відповісти
 
 