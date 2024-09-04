Шуфричу викликали лікарів до суду під час засідання у справі про держзраду, - ЗМІ

Екснардепу від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу викликали лікарів до зали Печерського райсуду Києва під час підготовчого засідання у справі про держзраду.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на підготовче засідання 4 вересня Шуфрича доставили з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції.

Одним із перших клопотань захисту Шуфрича був виклик швидкої допомоги на засідання суду через погане самопочуття підзахисного. Суд погодився і для екснардепа викликали лікарів.

Ще одним клопотанням захисників Шуфрича була вимога розглядати справу щодо обвинувачення в державній зраді колегію з трьох суддів, а не одним. Це клопотання також було підтримане.

Таким чином засідання перенесли на 12:00, 5 вересня. Це підготовче засідання має продовжуватися за участі колегії суддів.

Читайте також: Шуфрич вивіз родину в Угорщину та переписав власні активи на підставну особу, – ЗМІ

Однак прокурори кажуть, що така колегія може не зібратися, оскільки, за їхніми словами, фактично всі судді Печерського суду вже раніше брали участь в попередніх етапах цієї справи і мають заявити самовідвід.

Якщо така колегія не збереться, то засідання буде ще відтерміновано.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

Читайте також: Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж