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Шуфрич (387) державна зрада (1633) ДБР (3295)

Шуфрич живий, наразі він готується до судового засідання, - ДБР

У ДБР заявили, що Шуфрич живий

У ДБР прокоментували  інформацію з мережі про нібито смерть екснардепа забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді.

Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ.

"Я, напевно, розпочну з позитивної новини. Наскільки мені відомо, ми уточнювали це у слідчих безпосередньо, що насправді він (Шуфрич. - Ред.) живий, з ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес, тому що цього тижня до суду направлено справу про державну зраду чинного народного депутата і його помічника. Їм інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і зміни меж території і державного кордону України. Ну і, крім того, народний депутат також обвинувачується у державній зраді", - розповіла вона.

За словами Сап'ян, відбувалися підготовчі засідання у цьому судовому процесі, незабаром розпочнеться суд. Наразі Шуфрич став підсудним.

Читайте також: Шуфрич вивіз родину в Угорщину та переписав власні активи на підставну особу, – ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомили, що під час судового засідання Шуфричу викликали лікарів. Згодом у мережі з'явилася інформація про нібито його смерть.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

Читайте: Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+15
В будь-якій незрозумілій ситуації треба ****@ти Шуфріча! (с)
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06.09.2024 09:57
+14
"...насправді він (Шуфрич. - Ред.) живий..." Джерело:

От зараза..
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06.09.2024 09:55
+12
Hellis: Як ОФІЦІЙНО повідомляє Офіс Генпрокурора, Шуфрич - агент ФСБ Московії. Тобто, черговий агент ФСБ допомагав оточенню Зеленського боротися проти 5 го президента України Порошенка (кримінальна справа про контрнаступ на Донбасі, яку досі не закрито) ІПСОоооооо.... Не може бути!
Molchanov Yaroslav: Не хочеться повторювати банальні речі, але всі хто працював на Зеленського під час виборчої компанії чи його президенства, чомусь виявляються - агентами ФСБ. правда, більшість притомних про це говорили ще з 2004-14рр.
E pluribus Unum: Вони всі агенти кремля, просто хтось виходить з гри раніше. Сьогодні, наприклад, міністри у відставку ходили і у..людок з фонду держмайна. Просто так, без звітів, без результатів діяльності. Просто потужне перезавантаження. Боюся, що цій країні вже гаплик і ми спостерігаємо агонію. dima_reborn: Уявіть собі. Черчиль каже, що німці то є братський нарід і тре не воювати, а зійтися посєрєдінє і жерти шашлики. Уявили?

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06.09.2024 10:02
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"...насправді він (Шуфрич. - Ред.) живий..." Джерело:

От зараза..
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06.09.2024 09:55 Відповісти
Ще каже - позитивна новина..
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06.09.2024 10:00 Відповісти
Шуфрич серед них ще далеко не найгірший...
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06.09.2024 10:12 Відповісти
Треба виправдати, вибачитись та відпустити?
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06.09.2024 10:27 Відповісти
Треба: ПАнять и прАстить!
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06.09.2024 11:48 Відповісти
А то ми так переймалися за цього упиря. Хух, живий, ну тепер ми заспокоїлись.
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06.09.2024 09:56 Відповісти
В будь-якій незрозумілій ситуації треба ****@ти Шуфріча! (с)
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06.09.2024 09:57 Відповісти
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06.09.2024 12:26 Відповісти
І шо, живий та непізжений? Погано
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06.09.2024 09:57 Відповісти
Сьогодні приходили в камеру і потикали йому паличкою. Ще ворушиться
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06.09.2024 09:57 Відповісти
Цей хлопець без сумніву переживе все, біда для нього лише видаткова справа.
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06.09.2024 09:58 Відповісти
сумна новина
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06.09.2024 09:59 Відповісти
погана новина
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06.09.2024 09:59 Відповісти
слава Ісу, а то я так переживав!
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06.09.2024 09:59 Відповісти
"Я, напевно, розпочну з позитивної новини... що насправді він живий..."
--------
Тимчасово живий Шуфрич спочатку має все розповісти про подєльників та кураторів, почути справедливий вирок суду, а вже потім - до Кобзона з Жириновським.
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06.09.2024 10:00 Відповісти
А міг-би ще років з двадцять тому "випасти" з вертольота - коли на посаді міністра ганявся за катером браконьєрів над Київським водосховищем (який віз свіжовиловлену рибу з гирла Прип"яті - на київські ринки)
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06.09.2024 10:32 Відповісти
Hellis: Як ОФІЦІЙНО повідомляє Офіс Генпрокурора, Шуфрич - агент ФСБ Московії. Тобто, черговий агент ФСБ допомагав оточенню Зеленського боротися проти 5 го президента України Порошенка (кримінальна справа про контрнаступ на Донбасі, яку досі не закрито) ІПСОоооооо.... Не може бути!
Molchanov Yaroslav: Не хочеться повторювати банальні речі, але всі хто працював на Зеленського під час виборчої компанії чи його президенства, чомусь виявляються - агентами ФСБ. правда, більшість притомних про це говорили ще з 2004-14рр.
E pluribus Unum: Вони всі агенти кремля, просто хтось виходить з гри раніше. Сьогодні, наприклад, міністри у відставку ходили і у..людок з фонду держмайна. Просто так, без звітів, без результатів діяльності. Просто потужне перезавантаження. Боюся, що цій країні вже гаплик і ми спостерігаємо агонію. dima_reborn: Уявіть собі. Черчиль каже, що німці то є братський нарід і тре не воювати, а зійтися посєрєдінє і жерти шашлики. Уявили?

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06.09.2024 10:02 Відповісти
... його посадять у сміттєзбірни .
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06.09.2024 10:03 Відповісти
Фсбешник на фсбешнику і фсбешником поганяє , а компетентні органи , чомусь не реагують--- загадка .
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06.09.2024 10:07 Відповісти
Керівництво "компетентних" органів то ставленики фсб-шників.
Що ви від них очікуєте.
Поки зелень при владі не розразовуйте на гарні зміни.
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06.09.2024 11:04 Відповісти
"За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. "
За даними з відкритих джерел Гетманцев багато років був... помічником Сівковича,
Ермак був помічником Ельбруса Тидеєва, Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.
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06.09.2024 10:09 Відповісти
А Корчинський під ескортом СБУ пригнав на Банкову бульдозера, щоб влаштувати там безпорядки та стрільбу.
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06.09.2024 10:20 Відповісти
цю гниду на початку війни ,на блок посту не грохнули...тепер панькайтесь з ним... А грохнули б ..і іншим сволотам був би урок.
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06.09.2024 10:11 Відповісти
живуча падла, тому що під захистом органів

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06.09.2024 10:14 Відповісти
Якого органа? Членистоноголо пуйла?
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06.09.2024 10:52 Відповісти
жаль....
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06.09.2024 10:17 Відповісти
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06.09.2024 10:17 Відповісти
А як Україну кацапам здавати то не було стресу?! А най би його ''шляк трафив''!
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06.09.2024 10:20 Відповісти
нажаль
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06.09.2024 10:27 Відповісти
" Всі ініціатори гучних скандальних звинувачень Порошенка - Деркач, Дубінський, Портнов, Шуфрич та ін. - з часом були офіційно визнані агентами спецслужб росії або державними зрадниками.

Дійде черга і до Верещучки...
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06.09.2024 10:34 Відповісти
А Шурму просто звільнили......
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06.09.2024 10:35 Відповісти
Готується цей покидьок виключно до протоптаного своїм шефом мертвечуком шляху в рашку!
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06.09.2024 10:47 Відповісти
Розігрують кіно,щоб потім випустити Шуфрича в Угорщину до родини.Швидше за все,Нестор вже переписав награбоване на Єрмака.
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06.09.2024 10:49 Відповісти
Точніше з Медведчука хтось переписав....
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06.09.2024 19:06 Відповісти
дуже жалко шо живий
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06.09.2024 10:50 Відповісти
Врізав дуба - спи спокійно.
Чого ж ти розрився?!
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06.09.2024 10:50 Відповісти
Та може нарештi хтось та й накаркае.
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06.09.2024 10:51 Відповісти
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06.09.2024 11:44 Відповісти


Живучий як недобитий шакал. Стільки тільки його продажного кремлівського яничара не лупцювали А з
нього опричника )(уйла як з гуся вода .Чи вже здох би
сам чи хто взяв та допоміг. Але Українська земля вже
не може витримати на собі таку московську потвору.
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06.09.2024 10:54 Відповісти
как же хочется чтобы оно сдохло
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06.09.2024 11:21 Відповісти
Яке фсб, його судять, що підписав договір на охорону маєтку в Криму і платив гроші Росгвардії.
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06.09.2024 11:22 Відповісти
Спочатку здоять Шуфера,а потім по тихому відправлять до Дмитрука в Ніццу...
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06.09.2024 11:27 Відповісти
Все одно здохне - наразі чи не наразі.
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06.09.2024 15:58 Відповісти
 
 