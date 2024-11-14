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Суд залишив Шуфрича під вартою до 5 грудня

Нестору Шуфричу суд міста Києва продовжив запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для колишнього депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою до 5 грудня. Адвокат екснардепа клопотав про зміну запобіжного заходу.

Про це повідомили із зали суду кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Сторона захисту заявляла, що підозра Шуфричу не обґрунтована і немає доказової бази. Адвокати просили застосувати запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою.

Адвокат стверджував, що підозра не обґрунтована і немає доказової бази, проте суд відхилив клопотання захисту.

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У справі фігурує також колишній помічник Шуфрича - В'ячеслав Черепаня, якому суд також продовжив тримання під вартою до 5 грудня. Він просив у суду цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфрич живий, наразі він готується до судового засідання, - ДБР

Автор: 

суд (11665) Шуфрич Нестор (391) запобіжний захід (484)


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Топ коментарі
+5
Ще й виплатять компенсацію за всі роки життя наперед
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14.11.2024 20:38
+3
До суду діло не діиде?
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14.11.2024 20:34
+3
Шуфрича так ведуть, що все йде до того, що він ще в Міжнародний суд на порушення своїх прав подасть проти України, і ми йому ще і компенсацію виплатимо.
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14.11.2024 20:54
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До суду діло не діиде?
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14.11.2024 20:34 Відповісти
Не медведчук, для приколу можуть і посадити.
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14.11.2024 20:37 Відповісти
Ще й виплатять компенсацію за всі роки життя наперед
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14.11.2024 20:38 Відповісти
що з ігорем валерієвичем?...а то після повідомлення, що з борисполя в бік румунії вилетів пасажирський борт, ніби й не згадують за нього...де він зараз, як йому ведеться...єдінствєнного марафону не бачив ні разу, то ж і не в курсі ні за що...
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14.11.2024 21:27 Відповісти
Ще топче ряст в Украіні
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14.11.2024 21:35 Відповісти
якщо Бутусов не проведе ще один раунд і не проведе "лівий хук знизу"- можуть "посадити"....
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14.11.2024 21:47 Відповісти
" до суду...." який суд, якщо керманич 73% зелених придурків зробив його керівником свободи слова
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14.11.2024 21:59 Відповісти
Буде УДО по вагітності !
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14.11.2024 20:46 Відповісти
до 5 грудня 35 року.
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14.11.2024 20:53 Відповісти
Шуфрича так ведуть, що все йде до того, що він ще в Міжнародний суд на порушення своїх прав подасть проти України, і ми йому ще і компенсацію виплатимо.
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14.11.2024 20:54 Відповісти
При Порошенку такого не було.
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14.11.2024 20:55 Відповісти
Це ж він що вечора їздив до в офіс Порошенка, тоді журналісти його його чатували під тим офісом, хотіли дізнатись, що він там робить, але відповіді так і не отримали.
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14.11.2024 22:08 Відповісти
А чи можна обміняти цей гній на наших бійців ?
Якщо так чому це не робиться ?
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14.11.2024 20:59 Відповісти
Бо це гімно нікому і не потрібне. Воно уже беушне.
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14.11.2024 21:33 Відповісти
Нестор перехрестився. До січня в ТЦК не заберуть.
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14.11.2024 21:08 Відповісти
Хто ж його посадить, проросійські судді печерського суду, чи що, тягнуть час щоб більше їм заплатив, а то якщо посадять, то майно конфіскують на користь держави.
Недавно якась Світлана суддя печерського суду присудила, щоб ВСУ заплатили мільйони грн. російському олігарху, бо на її думку в нього незаконно відібрали майно награбоване в Україні.
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14.11.2024 21:58 Відповісти
Шуфрич заслужив на довічне увʼязнення за співпрацю на ФСБ рф
або доля Ківи 😡

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14.11.2024 22:00 Відповісти
повністю згідний
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14.11.2024 23:21 Відповісти
знаю особисто-мразь
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14.11.2024 23:23 Відповісти
От же падло живуче: в смітнику побував, ******* так, що не згадаєшь скільки разів воно було в нокдауні, в СІЗО - як сир у маслі і нічого йому, як "заговорённий" - "парадокс".
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15.11.2024 01:45 Відповісти
Після 20 січня випустять і компенсацію дадуть.
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15.11.2024 05:18 Відповісти
 
 