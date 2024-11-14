Суд залишив Шуфрича під вартою до 5 грудня

Шевченківський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для колишнього депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою до 5 грудня. Адвокат екснардепа клопотав про зміну запобіжного заходу.

Про це повідомили із зали суду кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Сторона захисту заявляла, що підозра Шуфричу не обґрунтована і немає доказової бази. Адвокати просили застосувати запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою.

Адвокат стверджував, що підозра не обґрунтована і немає доказової бази, проте суд відхилив клопотання захисту.

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У справі фігурує також колишній помічник Шуфрича - В'ячеслав Черепаня, якому суд також продовжив тримання під вартою до 5 грудня. Він просив у суду цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

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