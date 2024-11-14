Суд залишив Шуфрича під вартою до 5 грудня
Шевченківський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для колишнього депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою до 5 грудня. Адвокат екснардепа клопотав про зміну запобіжного заходу.
Про це повідомили із зали суду кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
Сторона захисту заявляла, що підозра Шуфричу не обґрунтована і немає доказової бази. Адвокати просили застосувати запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою.
Адвокат стверджував, що підозра не обґрунтована і немає доказової бази, проте суд відхилив клопотання захисту.
У справі фігурує також колишній помічник Шуфрича - В'ячеслав Черепаня, якому суд також продовжив тримання під вартою до 5 грудня. Він просив у суду цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.
За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.
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Якщо так чому це не робиться ?
Недавно якась Світлана суддя печерського суду присудила, щоб ВСУ заплатили мільйони грн. російському олігарху, бо на її думку в нього незаконно відібрали майно награбоване в Україні.
або доля Ківи 😡