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арешт (2497) Шуфрич (387)

Суд продовжив Шуфричу арешт до 4 листопада

Депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич

Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату від "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 листопада поточного року.

Про це Укрінформу повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ.

"Печерський райсуд столиці продовжив Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 4 листопада", - сказала вона.

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Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.

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Топ коментарі
+9
Табачник - зрадник- помічником був Шкарлет
Сівкович - зрадник - помічником був Гетьманцев;
Тадеєв - зрадник - помічником був Єрмак.
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06.09.2024 18:04
+8
Падаль прокацапська!
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06.09.2024 17:51
+6
Помічником Єрмака є Зеленський. Висновок робіть самі
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06.09.2024 18:29
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Воно не спробувало втекти? При спробі втечі зброя не застосовувалася...?
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06.09.2024 17:48 Відповісти
Падаль прокацапська!
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06.09.2024 17:51 Відповісти
Багато дуже про нього в останній час. Напишите коли вже фсьо
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06.09.2024 17:52 Відповісти
головному праведнику і так "віддячили"
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06.09.2024 17:52 Відповісти
На кічи кукарікає Кутузов,
Давно не бив його Бутусов.
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06.09.2024 17:52 Відповісти
До 4 листопада 2039 року.
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06.09.2024 17:58 Відповісти
Надіються шо кине коні?
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06.09.2024 18:00 Відповісти
Табачник - зрадник- помічником був Шкарлет
Сівкович - зрадник - помічником був Гетьманцев;
Тадеєв - зрадник - помічником був Єрмак.
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06.09.2024 18:04 Відповісти
Помічником Єрмака є Зеленський. Висновок робіть самі
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06.09.2024 18:29 Відповісти
Його ''кондрашка'' ще не вхопив?
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06.09.2024 18:22 Відповісти
Там треба продовжити пожиттєво, не витрачаючи зайвих коштів на засідання
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06.09.2024 18:31 Відповісти
Чомусь впевнений що у нього буде шанс. Йому дадуть браслета під чесне піонерське що не втече. І відвернуться коли воно буде лізти через кордон. А потім як по раніше накатаній дорозі - що сі трапило, хто винен, всіх к ногтю. Потім забудуть як з усіма іншими втікачами. Шуфрич же не пересічний Микола, якого б чатували на кожному русі.
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06.09.2024 18:50 Відповісти
Задовбало вже це пАтужне шоу від кагалу95!
Шуфрич дані у Резерві+ оновив?
То чому вимоги закону не виконуються?
Везіть його в ТЦК!
Кабан здоровий, морда широка- просто знахідка для навчальних центрів!
А несподіваний напад епілепсії стане лише приємним бонусом
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06.09.2024 19:35 Відповісти
А що, кулі закінчились ?
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06.09.2024 20:49 Відповісти
без "зельонки" на морді сам на себе не схожий...
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06.09.2024 21:58 Відповісти
Всё таки война. Сажать поздно. Раньше бы. Ставить условие, в бюджет все пусть оформит отпишет. Главное деньги и все что в стране недвижимое. Ведь за кордоном недвижимости валом и сложно отнять продать потом, долго. Если согласен, пусть подпишет и автоматом лишить гражданства и к куям пусть валит. Но комедь ломать, судить, скорую вызывать, судей отзывать итд уже нет смысла.
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06.09.2024 23:39 Відповісти

Раніше менти (беркут) охороняли цього кремлівського
яничара Шуфру... з якими він убивав патріотів Євро-Майданівців. То тепер менти охороняють його як небезпечного злочинця та лютого ворога України.
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07.09.2024 05:05 Відповісти
 
 