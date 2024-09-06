Суд продовжив Шуфричу арешт до 4 листопада
Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату від "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 листопада поточного року.
Про це Укрінформу повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ.
"Печерський райсуд столиці продовжив Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 4 листопада", - сказала вона.
Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Давно не бив його Бутусов.
Сівкович - зрадник - помічником був Гетьманцев;
Тадеєв - зрадник - помічником був Єрмак.
Шуфрич дані у Резерві+ оновив?
То чому вимоги закону не виконуються?
Везіть його в ТЦК!
Кабан здоровий, морда широка- просто знахідка для навчальних центрів!
А несподіваний напад епілепсії стане лише приємним бонусом
Раніше менти (беркут) охороняли цього кремлівського
яничара Шуфру... з якими він убивав патріотів Євро-Майданівців. То тепер менти охороняють його як небезпечного злочинця та лютого ворога України.