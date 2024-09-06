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арест (10435) Шуфрич (773)

Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября

Депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич

Печерский районный суд Киева продлил народному депутату от "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 ноября текущего года.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"Печерский райсуд столицы продлил Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - до 4 ноября", - сказала она.

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Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запретной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.
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Топ комментарии
+9
Табачник - зрадник- помічником був Шкарлет
Сівкович - зрадник - помічником був Гетьманцев;
Тадеєв - зрадник - помічником був Єрмак.
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06.09.2024 18:04
+8
Падаль прокацапська!
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06.09.2024 17:51
+6
Помічником Єрмака є Зеленський. Висновок робіть самі
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06.09.2024 18:29
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Воно не спробувало втекти? При спробі втечі зброя не застосовувалася...?
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06.09.2024 17:48 Ответить
Падаль прокацапська!
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06.09.2024 17:51 Ответить
Багато дуже про нього в останній час. Напишите коли вже фсьо
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06.09.2024 17:52 Ответить
головному праведнику і так "віддячили"
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06.09.2024 17:52 Ответить
На кічи кукарікає Кутузов,
Давно не бив його Бутусов.
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06.09.2024 17:52 Ответить
До 4 листопада 2039 року.
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06.09.2024 17:58 Ответить
Надіються шо кине коні?
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06.09.2024 18:00 Ответить
Табачник - зрадник- помічником був Шкарлет
Сівкович - зрадник - помічником був Гетьманцев;
Тадеєв - зрадник - помічником був Єрмак.
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06.09.2024 18:04 Ответить
Помічником Єрмака є Зеленський. Висновок робіть самі
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06.09.2024 18:29 Ответить
Його ''кондрашка'' ще не вхопив?
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06.09.2024 18:22 Ответить
Там треба продовжити пожиттєво, не витрачаючи зайвих коштів на засідання
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06.09.2024 18:31 Ответить
Чомусь впевнений що у нього буде шанс. Йому дадуть браслета під чесне піонерське що не втече. І відвернуться коли воно буде лізти через кордон. А потім як по раніше накатаній дорозі - що сі трапило, хто винен, всіх к ногтю. Потім забудуть як з усіма іншими втікачами. Шуфрич же не пересічний Микола, якого б чатували на кожному русі.
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06.09.2024 18:50 Ответить
Задовбало вже це пАтужне шоу від кагалу95!
Шуфрич дані у Резерві+ оновив?
То чому вимоги закону не виконуються?
Везіть його в ТЦК!
Кабан здоровий, морда широка- просто знахідка для навчальних центрів!
А несподіваний напад епілепсії стане лише приємним бонусом
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06.09.2024 19:35 Ответить
А що, кулі закінчились ?
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06.09.2024 20:49 Ответить
без "зельонки" на морді сам на себе не схожий...
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06.09.2024 21:58 Ответить
Всё таки война. Сажать поздно. Раньше бы. Ставить условие, в бюджет все пусть оформит отпишет. Главное деньги и все что в стране недвижимое. Ведь за кордоном недвижимости валом и сложно отнять продать потом, долго. Если согласен, пусть подпишет и автоматом лишить гражданства и к куям пусть валит. Но комедь ломать, судить, скорую вызывать, судей отзывать итд уже нет смысла.
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06.09.2024 23:39 Ответить

Раніше менти (беркут) охороняли цього кремлівського
яничара Шуфру... з якими він убивав патріотів Євро-Майданівців. То тепер менти охороняють його як небезпечного злочинця та лютого ворога України.
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07.09.2024 05:05 Ответить
 
 