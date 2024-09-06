Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября

Печерский районный суд Киева продлил народному депутату от "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 ноября текущего года.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"Печерский райсуд столицы продлил Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - до 4 ноября", - сказала она.

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Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запретной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.