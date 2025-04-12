Шуфрич, подозреваемый в госизмене, зарегистрировал законопроект о защите нацменьшинств
Народный депутат Нестор Шуфрич, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, зарегистрировал законопроект в Верховной Раде.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Рабочая неделя завершается тем, что на сайте зарегистрирован законопроект от Нестора Шуфрича. "Законопроект на удаленке", так как сам автор сейчас в СИЗО по подозрению СБУ по госизмене.
Тематика: по совершенствованию защиты прав национальных меньшинств (сообществ) по использованию официальных языков Европейского Союза для содействия европейской интеграции Украины. Учитывая, что он или есть, или был сопредседателем группы дружбы с Венгрией, то есть ощущение что именно по этой теме", - написал Железняк.
Дело Шуфрича
Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.
По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.
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Вам що Героїв війни мало? Ну то погляньте навколо.
Не обов*язково вибираи того хто з "окопа", можна вибрати того хто робив все аби місто збереглося, або того хто справді давав останнє своє, або ту яка поранених оперувала під тимиж кацапськими бомбами.
Та це після, після закінчення війни.
А до закінчення війни просто робіть свою справу і не женіть пургу, краще женіть кацапів нах.
гасла - кожна кухарка може керувати країною. Вже не в моді
А що він міг зробити, він ніхто, як і його оточення, під час війни московської! Як накажуть Оманські, так і співати будуть, падмаскоуниє вєчєра…??
Книга Вудворда "Страх: Трамп у Білому домі".
Українська суб'єктність для Трампа - новина? Можливо, його це розізлило? ВИСНОВКИ
Я вважаю, що він ненавидить Україну. Його мета - поразка України. І він рухається саме в тому напрямку. Бо ми нахабні, гонорові. На нас було витрачено 100 мільярдів і ми посміли перемогти Путіна. Він заздрить, що ми змогли те, що ми змогли. От і все. А Трамп має бути єдиним переможцем на планеті. І він намагається перемогти нас. Тому ми не можемо його підкупити. В нього немає поняття вигоди. Він не мислить бізнес-категоріями, категоріями правильного, не розуміє наслідків. Його задача - домогтися нашої поразки, тому що він вважає, що такі, як ми - маленькі, слабкі та нікчемні - мають програти. Це його життєве кредо. І якщо ми раптом будемо переможцями, ми підриваємо його божевільну реальність. Ми нарвалися на його гнів через те, що ми хочемо жити, що ми сміємо хотіти жити. От і все. Тому це якраз і є про нас. Його задача - поразка України.
все из-за того, что так и не решились они снять себя неприкосновенность...
ни у одной из партий за 30 лет не нашлось смелости это сделать...
УКРАЇНЦІВ ЗАХИЩАТИ НЕМА КОМУ. Шуфрич - угорець чи еврей?
ось приклад, як нацменшина кацапів займала місце під сонцем
«Скільки ж потрібно часу, щоб зі свинособак ,,виросли" люди ?
"Вони дикарі. То була така темнота. Вони крім сєльодки взагалі нічого не знали їсти. Сєльодка, тюлька і картошка в мундірах. Візьме солдат ту сєльодку, витріпає її так до халяви чобота з луски, бере роздирає, лупає хліб і їсть.
А вони потому казали - "ми прієхалі і вас всєму научілі. Ми научілі вас щі варіть".
Так - ми не вміли щі варіть. Не варили, не варимо і не будемо.
Вони з нічними вазами по молоко ходили. Я то виділа на свої очі - як йшла м..ха і несла ноцник (горшок, де роблять свої діла вночі) з молоком. І зараз коли вони кажуть - "ми вас всєго научили…"
Що ви нас научілі? Научілі красти. Научілі матюкатися. Научілі водку піть. Та ви мовчіть, нещасні, і дякуйте Господу Богу, що ви попали в рай.
Вони прийшли до польських і українських помешкань, де було всьо. Поляки повтікали, інтелігенція наша повтікала, а вони прийшли на все готове. Вони зайняли всі помешкання. Прошу подивитися зараз, хто в центрі живе ? Що наші люди місцеві мають ті квартири польські ? Ніхто. Тільки вони. Вони на БАМі (район в Тернополі) набудували трущоби і українців туди заселили. А самі зайняли польські помешкання. Вони не знали, що з тим робити.
Заходжу я якось до сусідки тьоті Шури. А вона шкрябає ножем підлогу. Я питаю - нащо. А вона: "варєники буду мєсіть. А гдє твоя мама мєсіт тєсто ?
- я кажу - На столі. Тьотя Шура, ви що ?
- Я всєгда так дєлаю". І бере і місить тісто на підлозі…
Для людей місцевих - то була Содом і Гомора. Ті мати. Ми не знали, що то є. Ми не знали тих слів. Ми думали, що то якісь їхні слова. Вони всі так спілкувалися між собою.
Тато працював у готелі, де поселилися &$ійські офіцери. Якось почув, що вода тече і тече. Піднявся на поверх. Бачить, двері туалету відчинені. А там офіцер коло унітазу. Спускає воду і миється в унітазі. Спускає і миється. Татко його підняв і пояснив, що то не для того, що тут тільки управляються. Завів його в ванну і все показав - як працює, як вода вмикається.
Тато мій сказав до мами:
Нусічка, як ми будем дальше жити з тою жемотью ? То - не люди. Нусічка, вони шклянками пили горілку. Я такого ще не видів. Нусічка, а їхні жінки всі прийшли в нічних сорочках. То офіцерскі жони. То дикуни, Нусічка, то дикуни".
Спогади тернополянки Ірини Максимів про пришестя до Тернополя ..$іян-визволителів (починаючи з 1939-го).
Раз уже сьогодні знесли пам'ятник представника р/с культури в Тернополі, то знайте, з чим ця культура в тернополян асоціювалася...»
Чи в США москалів примусово заставляють вчити американську мову???
Так їм в Україні не місце!
Рузькие, збирайте свої манатки, й слідом за вашим військовим кораблем - напуй з України!
АНТИ Украинский СУД эту пакость сделал намеренно?
Как такое может быть, чтоб обвиняемый за гос. измену , работал ?
И почему он вообще до сих пор депутат с начислением зарплаты ?
Чтоб с голоду не сдох ?…
Почему страна должна оплачивать его измену ???
Пипец , Украинские суды это какой-то сюр …
Також повідомлялося, що суд зобов'язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень. Джерело: https://censor.net/ua/n3546392