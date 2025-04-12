Шуфрич, подозреваемый в госизмене, зарегистрировал законопроект о защите нацменьшинств

Народный депутат Нестор Шуфрич, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, зарегистрировал законопроект в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Рабочая неделя завершается тем, что на сайте зарегистрирован законопроект от Нестора Шуфрича. "Законопроект на удаленке", так как сам автор сейчас в СИЗО по подозрению СБУ по госизмене.

Тематика: по совершенствованию защиты прав национальных меньшинств (сообществ) по использованию официальных языков Европейского Союза для содействия европейской интеграции Украины. Учитывая, что он или есть, или был сопредседателем группы дружбы с Венгрией, то есть ощущение что именно по этой теме", - написал Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфричу, который подозревается в государственной измене, продлили содержание под стражей до 18 мая, - СМИ. ФОТО

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.