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Новости Законопроект Шуфрича
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Шуфрич, подозреваемый в госизмене, зарегистрировал законопроект о защите нацменьшинств

Депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич

Народный депутат Нестор Шуфрич, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, зарегистрировал законопроект в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Рабочая неделя завершается тем, что на сайте зарегистрирован законопроект от Нестора Шуфрича. "Законопроект на удаленке", так как сам автор сейчас в СИЗО по подозрению СБУ по госизмене.

Тематика: по совершенствованию защиты прав национальных меньшинств (сообществ) по использованию официальных языков Европейского Союза для содействия европейской интеграции Украины. Учитывая, что он или есть, или был сопредседателем группы дружбы с Венгрией, то есть ощущение что именно по этой теме", - написал Железняк.

законопроект Шуфрича

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфричу, который подозревается в государственной измене, продлили содержание под стражей до 18 мая, - СМИ. ФОТО

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.

Автор: 

ВР (29244) законопроект (3221) Шуфрич Нестор (952) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+22
Навіть з клітки показує що українцям не має місця в їх державі…
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12.04.2025 00:40
+16
ПРО НАЦМЕНШИНИ
УКРАЇНЦІВ ЗАХИЩАТИ НЕМА КОМУ. Шуфрич - угорець чи еврей?
ось приклад, як нацменшина кацапів займала місце під сонцем
«Скільки ж потрібно часу, щоб зі свинособак ,,виросли" люди ?
"Вони дикарі. То була така темнота. Вони крім сєльодки взагалі нічого не знали їсти. Сєльодка, тюлька і картошка в мундірах. Візьме солдат ту сєльодку, витріпає її так до халяви чобота з луски, бере роздирає, лупає хліб і їсть.
А вони потому казали - "ми прієхалі і вас всєму научілі. Ми научілі вас щі варіть".
Так - ми не вміли щі варіть. Не варили, не варимо і не будемо.
Вони з нічними вазами по молоко ходили. Я то виділа на свої очі - як йшла м..ха і несла ноцник (горшок, де роблять свої діла вночі) з молоком. І зараз коли вони кажуть - "ми вас всєго научили…"
Що ви нас научілі? Научілі красти. Научілі матюкатися. Научілі водку піть. Та ви мовчіть, нещасні, і дякуйте Господу Богу, що ви попали в рай.
Вони прийшли до польських і українських помешкань, де було всьо. Поляки повтікали, інтелігенція наша повтікала, а вони прийшли на все готове. Вони зайняли всі помешкання. Прошу подивитися зараз, хто в центрі живе ? Що наші люди місцеві мають ті квартири польські ? Ніхто. Тільки вони. Вони на БАМі (район в Тернополі) набудували трущоби і українців туди заселили. А самі зайняли польські помешкання. Вони не знали, що з тим робити.
Заходжу я якось до сусідки тьоті Шури. А вона шкрябає ножем підлогу. Я питаю - нащо. А вона: "варєники буду мєсіть. А гдє твоя мама мєсіт тєсто ?
- я кажу - На столі. Тьотя Шура, ви що ?
- Я всєгда так дєлаю". І бере і місить тісто на підлозі…
Для людей місцевих - то була Содом і Гомора. Ті мати. Ми не знали, що то є. Ми не знали тих слів. Ми думали, що то якісь їхні слова. Вони всі так спілкувалися між собою.
Тато працював у готелі, де поселилися &$ійські офіцери. Якось почув, що вода тече і тече. Піднявся на поверх. Бачить, двері туалету відчинені. А там офіцер коло унітазу. Спускає воду і миється в унітазі. Спускає і миється. Татко його підняв і пояснив, що то не для того, що тут тільки управляються. Завів його в ванну і все показав - як працює, як вода вмикається.
Тато мій сказав до мами:
Нусічка, як ми будем дальше жити з тою жемотью ? То - не люди. Нусічка, вони шклянками пили горілку. Я такого ще не видів. Нусічка, а їхні жінки всі прийшли в нічних сорочках. То офіцерскі жони. То дикуни, Нусічка, то дикуни".
Спогади тернополянки Ірини Максимів про пришестя до Тернополя ..$іян-визволителів (починаючи з 1939-го).
Раз уже сьогодні знесли пам'ятник представника р/с культури в Тернополі, то знайте, з чим ця культура в тернополян асоціювалася...»
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12.04.2025 01:33
+15
Я тобі скажу. Клоун міг ввести санкції проти цього сєпара, але ввів проти Порошенка
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12.04.2025 01:17
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Правила форума Совет форумчан
Навіть з клітки показує що українцям не має місця в їх державі…
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12.04.2025 00:40 Ответить
Аби не Порошенко...
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12.04.2025 01:21 Ответить
Та що ви до того Порошенка вчепились як чорти до сухої верби.
Вам що Героїв війни мало? Ну то погляньте навколо.
Не обов*язково вибираи того хто з "окопа", можна вибрати того хто робив все аби місто збереглося, або того хто справді давав останнє своє, або ту яка поранених оперувала під тимиж кацапськими бомбами.
Та це після, після закінчення війни.
А до закінчення війни просто робіть свою справу і не женіть пургу, краще женіть кацапів нах.
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12.04.2025 09:01 Ответить
Кожен має робити свою справу і те, що вміє.
гасла - кожна кухарка може керувати країною. Вже не в моді
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12.04.2025 23:18 Ответить
І не знайдеться ж ні одного депутата в цій ВР, який би подав зустрічний законопроект про захист титульної нації України від нацменшин.
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12.04.2025 22:47 Ответить
Приклад продажної та нікчемної влади, за часи сидіння зеленського на Банковій!! Шмигаль, нервово гризе нігті, за Регламентом КМУ….
А що він міг зробити, він ніхто, як і його оточення, під час війни московської! Як накажуть Оманські, так і співати будуть, падмаскоуниє вєчєра…??
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12.04.2025 00:45 Ответить
Я тобі скажу. Клоун міг ввести санкції проти цього сєпара, але ввів проти Порошенка
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12.04.2025 01:17 Ответить
путін Навального вбив, чого наші носяться з цими зрадниками? То ж війна. Вже давно пора накормити його останнім сніданком.
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12.04.2025 00:50 Ответить
Даремно ти цих двох під@рів у приклад ставиш. Зроби щось зі своєю меншовартістю.
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12.04.2025 01:05 Ответить
який приклад? у нас війна, тисячі загиблих, сотні загиблих дітей, а зі зрадниками поводяться як з підлітками- **********.
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12.04.2025 01:14 Ответить
Це ти так тупо дурепку увімкнула? Добре, розжовую для дурепки - ти написала, що два під@ра - ×уйло і навальний - твої куміри, і тому ти закликаєш брати з них приклад. Тобто те, що шуфріч зрадник, для тебе недостатньо, щоб його знищити - тобі для цього треба обов'язково послатися на свого куміра ×уйла.
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12.04.2025 01:23 Ответить
То вона "підводить платформу" для "кремлёвских" - щоб вони заявили: "Так "хахлы" такие же, как и мы... Мы проста между сабой разбираемся... Не мешайте нам!"
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12.04.2025 03:43 Ответить
Чи будуть погрози та обіцянки "приїхати та розібратися" з ним від місцевих воїнів цього форуму? Нікнейми писати не буду - вони і так тут відомі. Можу відповісти за них: навіть коли він вийде з СІЗО - ніхто йому нічого не зробить. Це на умовного Миколу можна бузіть - тут не страшно: Миколу навіть можна повалити на землю та відгамселити в трьох - бо Микола він або зрадник, або "ждун", або міфічний "ухилянт". Л- Лгогіка. А проти "володарів" цієї країни - я розумію: є родина і якось жити хочеться....
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12.04.2025 00:50 Ответить
Зашевелились кацапські агенти - осмелели
Книга Вудворда "Страх: Трамп у Білому домі".

Українська суб'єктність для Трампа - новина? Можливо, його це розізлило? ВИСНОВКИ
Я вважаю, що він ненавидить Україну. Його мета - поразка України. І він рухається саме в тому напрямку. Бо ми нахабні, гонорові. На нас було витрачено 100 мільярдів і ми посміли перемогти Путіна. Він заздрить, що ми змогли те, що ми змогли. От і все. А Трамп має бути єдиним переможцем на планеті. І він намагається перемогти нас. Тому ми не можемо його підкупити. В нього немає поняття вигоди. Він не мислить бізнес-категоріями, категоріями правильного, не розуміє наслідків. Його задача - домогтися нашої поразки, тому що він вважає, що такі, як ми - маленькі, слабкі та нікчемні - мають програти. Це його життєве кредо. І якщо ми раптом будемо переможцями, ми підриваємо його божевільну реальність. Ми нарвалися на його гнів через те, що ми хочемо жити, що ми сміємо хотіти жити. От і все. Тому це якраз і є про нас. Його задача - поразка України.
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12.04.2025 00:57 Ответить
Якась нісенітниця. Хто автор ?
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12.04.2025 01:12 Ответить
https://ukr.radio/news.html?newsID=107061&fbclid=IwY2xjawJmaXJleHRuA2FlbQIxMAABHoETwJnQL4oK-T5BdRsW4tswAWIfMUJFebjdTB0kQQeiAmLZ4kbYvQfx7f1H_aem_bwqv-bhp7BEENg0jjzM5UA
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12.04.2025 01:16 Ответить
сюрреализм какой-то...
все из-за того, что так и не решились они снять себя неприкосновенность...
ни у одной из партий за 30 лет не нашлось смелости это сделать...
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12.04.2025 01:02 Ответить
Нік, я думав ти вже почимчикував за руцьким кораблем. Чого забарився тут на ворожому каналі ? Там свої, ісконіє !
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12.04.2025 01:14 Ответить
Шостий рік, як з цим бажанням у вас тільки ****** на комірі. 😁
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12.04.2025 02:05 Ответить
Куда дивився завгосп ? Хто цензурував назву ? "підозрюється у держзраді ... " Так ніЗЗя. Замініть. "помічений у дружбі з сусідами ..."
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12.04.2025 01:17 Ответить
Я б з ним "посидів"... Ксерокса з Прінтером вимикав вчасно.. З Роутета пил прибирав... Пайкою ділився...
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12.04.2025 01:28 Ответить
ПРО НАЦМЕНШИНИ
УКРАЇНЦІВ ЗАХИЩАТИ НЕМА КОМУ. Шуфрич - угорець чи еврей?
ось приклад, як нацменшина кацапів займала місце під сонцем
«Скільки ж потрібно часу, щоб зі свинособак ,,виросли" люди ?
"Вони дикарі. То була така темнота. Вони крім сєльодки взагалі нічого не знали їсти. Сєльодка, тюлька і картошка в мундірах. Візьме солдат ту сєльодку, витріпає її так до халяви чобота з луски, бере роздирає, лупає хліб і їсть.
А вони потому казали - "ми прієхалі і вас всєму научілі. Ми научілі вас щі варіть".
Так - ми не вміли щі варіть. Не варили, не варимо і не будемо.
Вони з нічними вазами по молоко ходили. Я то виділа на свої очі - як йшла м..ха і несла ноцник (горшок, де роблять свої діла вночі) з молоком. І зараз коли вони кажуть - "ми вас всєго научили…"
Що ви нас научілі? Научілі красти. Научілі матюкатися. Научілі водку піть. Та ви мовчіть, нещасні, і дякуйте Господу Богу, що ви попали в рай.
Вони прийшли до польських і українських помешкань, де було всьо. Поляки повтікали, інтелігенція наша повтікала, а вони прийшли на все готове. Вони зайняли всі помешкання. Прошу подивитися зараз, хто в центрі живе ? Що наші люди місцеві мають ті квартири польські ? Ніхто. Тільки вони. Вони на БАМі (район в Тернополі) набудували трущоби і українців туди заселили. А самі зайняли польські помешкання. Вони не знали, що з тим робити.
Заходжу я якось до сусідки тьоті Шури. А вона шкрябає ножем підлогу. Я питаю - нащо. А вона: "варєники буду мєсіть. А гдє твоя мама мєсіт тєсто ?
- я кажу - На столі. Тьотя Шура, ви що ?
- Я всєгда так дєлаю". І бере і місить тісто на підлозі…
Для людей місцевих - то була Содом і Гомора. Ті мати. Ми не знали, що то є. Ми не знали тих слів. Ми думали, що то якісь їхні слова. Вони всі так спілкувалися між собою.
Тато працював у готелі, де поселилися &$ійські офіцери. Якось почув, що вода тече і тече. Піднявся на поверх. Бачить, двері туалету відчинені. А там офіцер коло унітазу. Спускає воду і миється в унітазі. Спускає і миється. Татко його підняв і пояснив, що то не для того, що тут тільки управляються. Завів його в ванну і все показав - як працює, як вода вмикається.
Тато мій сказав до мами:
Нусічка, як ми будем дальше жити з тою жемотью ? То - не люди. Нусічка, вони шклянками пили горілку. Я такого ще не видів. Нусічка, а їхні жінки всі прийшли в нічних сорочках. То офіцерскі жони. То дикуни, Нусічка, то дикуни".
Спогади тернополянки Ірини Максимів про пришестя до Тернополя ..$іян-визволителів (починаючи з 1939-го).
Раз уже сьогодні знесли пам'ятник представника р/с культури в Тернополі, то знайте, з чим ця культура в тернополян асоціювалася...»
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12.04.2025 01:33 Ответить
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12.04.2025 01:36 Ответить
підар він, от і меншини
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12.04.2025 07:42 Ответить
стосовно цієї блювоти країни в мене питання до тов. ющенка, якому було дано в руки все, щоб їх імена зникли назавжди... азарови, януковичі, шуфричі, ківалови... де ви, тов. земляк? Навіть твоє рідне село у Недригайлівському райні Сумщини тебе ненавидить... ти здав нас усіх, падло
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12.04.2025 01:49 Ответить
Перед тим, як питати Ющенка, може, спитати своїх друзів, знайомих, родичів, сусідів, кого вони привели тоді упарламент? І згадати, що Україна - не монархія, а парламентсько - президентська республіка, а президент - гарант виконання норм конституції і законів. А згідно конституції у тих, хто вибирав депутатів від партій демократичного напрямку, такі ж права, як і у виборців ригів, комуняк, юльок і інших, які тягли Україну у совок і братерські обійми з кацапією. Що можна було зробити, коли умовних ригів під різними прапорами у парламенті більшість? Що можна було зробити, коли населення аж сичало на Америку, НАТО, взагалі Захід, мліючи від слова "росія"? Що можна було зробити, коли люди, у яких предки вмерли лютою смертю під час знищення міль'йонів українців предками зеленських у 32-33 роках, сміялися над тим, як Ющенко намагався пробудити у них пам'ять про ту страшну трагедію? Що можна було зробити, коли ті ж "люди" сміялися з президента України і боготворили президента московії?
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12.04.2025 07:21 Ответить
Давно предавно как купил ноут 15 лет назад и влез в сеть, не раз комментировал где была возможность, что лучше бы было, всё таки президентско- парламентская система. И парламента на штук 200 крикунов от силы. Учитывая на менталитет. Как же плевали многие в сторону моих коментов! Ведь у нас унитарное как бы состояние страны. За последние 30 лет и близко не было реально прогрессивного парламента у нас! Шобло тварей и воров- предателей и массово и сегодня.
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12.04.2025 08:27 Ответить
От зараз Юлі заздрісно стало...
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12.04.2025 02:02 Ответить
А основні меншини - це всі люди з прізвищем Шуфрич.
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12.04.2025 03:38 Ответить
Ми зараз понаприймаємо "законів про захист нацменшин" стільки, що "українська більшість" матиме менше прав, ніж ті "нацменшини"...
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12.04.2025 04:20 Ответить
Більшість подібних законопроектів можна схарактеризувати фразою "а чо ані далжни учіть украінскій?"
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12.04.2025 06:02 Ответить
Цікаво, а чо про захист нацменшин є в законах США, Англії, Германії, Японії, Китаю і т.п.?
Чи в США москалів примусово заставляють вчити американську мову???
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12.04.2025 07:37 Ответить
В цих країнах немає нацменшин, а є ГРОМАДЯНИ США, Англії, Германії, Японії, Китаю і т.п.
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12.04.2025 12:42 Ответить
Не соромтеся, товаріщі, прийміть вже закон, де українці будуть визнані діаспорою. Узаконьте те, що вже фактично відбулося. Бо справжні хазяї і громадяни першого сорту на території України - то шуфрічі з бужанськими та куницькі з зеленськими. Втім, це зробили самі українці, своїми руками. "Зробили себе разом!"
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12.04.2025 07:27 Ответить
Країна ідіотів, колаборант сидить в тюрмі за зраду , а тут подає до верховної зради проект закону , це в якій країні можливо?
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12.04.2025 07:29 Ответить
Про ідіотів згоден!
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12.04.2025 07:40 Ответить
На жаль, можливо. Наприклад в світочі демократії - США, багаторазовий злочинець уникнув суд, тому що став президнтом. І навітьь якщо б його посадили під час виборів. він все одно б залишився президентом. Такі закони. так що депутат - що сидить в сізо і подає аконопроекти - це норм. Інша справа чому в нас саджають патріотів, а лочинці у владі на найвищих посадах... це дійсно сюр.
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12.04.2025 07:42 Ответить
Этот болван может писать законы,да он три строчки сочинить не сможет,найдите тех кто написал текст и допросите их так,что бы сдали истинного заказщика,сивкович явно прололжает управлять своей агентурой,которая опять активизировалась,гетьманович тоже новый закон выкатил.
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12.04.2025 07:35 Ответить
Це він про "рузьких" в Україні?!
Так їм в Україні не місце!
Рузькие, збирайте свої манатки, й слідом за вашим військовим кораблем - напуй з України!
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12.04.2025 07:38 Ответить
Також повідомлялося, що суд зобов'язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень….

АНТИ Украинский СУД эту пакость сделал намеренно?
Как такое может быть, чтоб обвиняемый за гос. измену , работал ?
И почему он вообще до сих пор депутат с начислением зарплаты ?
Чтоб с голоду не сдох ?…
Почему страна должна оплачивать его измену ???
Пипец , Украинские суды это какой-то сюр …
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12.04.2025 08:08 Ответить
це таке-собі ЗЕ-кривосуддя, ці "Украинские суды".....
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12.04.2025 10:22 Ответить
сюр просто…депутат українського парламенту, який підозрюється у державній зраді, як нічого не трапилось реєструє якись законопроекти, це просто не налазить на на голову…
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12.04.2025 09:03 Ответить
Кожному "шуфричу" разом з суддямi по FPV в дупу 👿
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12.04.2025 09:43 Ответить
Так ОПа своїх не чіпає. Він же не на фронті кацапів вбиває, або волонтерить мільярдами!
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12.04.2025 11:15 Ответить
Це він для себе закон підганяє?
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12.04.2025 11:20 Ответить
Що це за реєстрація, хто дозволив, зареєстрував, коли він не працює
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12.04.2025 11:24 Ответить
В даному випадку як завжди винен конкретний суддя.
Також повідомлялося, що суд зобов'язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень. Джерело: https://censor.net/ua/n3546392
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12.04.2025 13:19 Ответить
Как-то поздно въехал, удивительно! Теперь он узник совести - борец за права венгерского меньшинства.
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12.04.2025 11:54 Ответить
Не покаране зло завжди повертається ще більшим злом.
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12.04.2025 13:16 Ответить
 
 