Шуфричу, подозреваемому в государственной измене, продлили содержание под стражей до 18 мая, - СМИ. ФОТО
Шевченковский районный суд Киева 20 марта принял решение о продлении меры пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича в виде содержания под стражей до 18 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Прокуроры ходатайствовали о продлении на 60 дней, в то время как защитники Шуфрича просили отказать в этом и избрать другую меру пресечения, в частности - домашний арест.
Шуфрич, являющийся подозреваемым по делу государственной измены, заявил об отсутствии преступления и неправомерной квалификации событий в обвинительном акте. Он также просил избрать другую меру пресечения, чтобы иметь возможность выполнять свои обязанности как народный депутат Украины.
Дело Шуфрича
Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.
По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.
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4 березня 2022 в Києві. Коли Шуфрич фотографував блок пост 204 батальону ТРО Порошенка, і Шуфрича згріб Погребиський, то шофер Шуфрича відстрілювася з автомата.
Оно вони всі сидять в нинішній Верховній Раді.
Ганьба зрадника Україна, заради посад і грошей, заїла його єство! Бо Совісті, там уже давно не стало, ще коли він себе, з тьоткою, до батареї пристьобнув!! Коли він з вітречихою-зрадницею, блокували ворота морпорту в Одесі, щоб американський будівельний батальйон, не зміг безкоштовно збудувати, на совдепівському барачного типу містечку
(полігоні Ширлані), привезене ними, *******, котеджне містечко для військових України!!
Треба б, хоть якось, йому допомогти… Комарницькому ж, забезпечили якось, оті «незламні» з опу та кму!!?? Невже і вірьовки жалко привладним для цього діла, або, як кушнарьова, повезли ж на полювання, чи Кравченка або Кірпу ….
Бо Шуфрич давно не битий.
Згадайте усю політичну історію України за останні 25 років.
Як тільки все у нас йшло до гіршого - тоді Шуфрич отримував ''по морді'' - і відразу після цього усе покращувалось.
При довгих паузах ''мордо-биття'' Шуфрича все знову йшло шкереберть.
Така у нас в Україні склалась традиція - це наша карма.
Робім висновки - необхідно негайно виправляти ситуацію.