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Новости Фото Дело Шуфрича
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Шуфричу, подозреваемому в государственной измене, продлили содержание под стражей до 18 мая, - СМИ. ФОТО

Шевченковский районный суд Киева 20 марта принял решение о продлении меры пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича в виде содержания под стражей до 18 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Шуфричу продлили содержание под стражей до 18 мая

Читайте также: Суд оставил Шуфрича под стражей и обязал СИЗО создать условия для его депутатской деятельности

Прокуроры ходатайствовали о продлении на 60 дней, в то время как защитники Шуфрича просили отказать в этом и избрать другую меру пресечения, в частности - домашний арест.

Шуфрич, являющийся подозреваемым по делу государственной измены, заявил об отсутствии преступления и неправомерной квалификации событий в обвинительном акте. Он также просил избрать другую меру пресечения, чтобы иметь возможность выполнять свои обязанности как народный депутат Украины.

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.

Смотрите также: Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

суд (25087) Шуфрич Нестор (952)


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Топ комментарии
+6
То скільки років ще та срана дбр буде розслідування проводити? Чекають, що термін досудового розслідування закінчиться і судова мафія випустить того зрадника...
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20.03.2025 15:21
+4
Догрався Шухлядич!
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20.03.2025 15:19
+4
Та ну. Звалила?
Оно вони всі сидять в нинішній Верховній Раді.
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20.03.2025 15:35
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Догрався Шухлядич!
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20.03.2025 15:19 Ответить
На фронт его и к пулемету приковть...
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20.03.2025 15:20 Ответить
так воно ж ****** кулемет проти наших розверне...
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20.03.2025 15:23 Ответить
А це вже було.
4 березня 2022 в Києві. Коли Шуфрич фотографував блок пост 204 батальону ТРО Порошенка, і Шуфрича згріб Погребиський, то шофер Шуфрича відстрілювася з автомата.
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20.03.2025 15:33 Ответить
То скільки років ще та срана дбр буде розслідування проводити? Чекають, що термін досудового розслідування закінчиться і судова мафія випустить того зрадника...
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20.03.2025 15:21 Ответить
Шуфрич, до речі, найзагадковіший мікроорганізм. Вся його партія за пару тижнів до війни звалила, а він тут як привид тинявся)
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20.03.2025 15:25 Ответить
Та ну. Звалила?
Оно вони всі сидять в нинішній Верховній Раді.
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20.03.2025 15:35 Ответить
Вроді ж казали, що він вчинив, оте прикре самогубство, щоб не бути вивезеним на московію!??!
Ганьба зрадника Україна, заради посад і грошей, заїла його єство! Бо Совісті, там уже давно не стало, ще коли він себе, з тьоткою, до батареї пристьобнув!! Коли він з вітречихою-зрадницею, блокували ворота морпорту в Одесі, щоб американський будівельний батальйон, не зміг безкоштовно збудувати, на совдепівському барачного типу містечку
(полігоні Ширлані), привезене ними, *******, котеджне містечко для військових України!!
Треба б, хоть якось, йому допомогти… Комарницькому ж, забезпечили якось, оті «незламні» з опу та кму!!?? Невже і вірьовки жалко привладним для цього діла, або, як кушнарьова, повезли ж на полювання, чи Кравченка або Кірпу ….
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20.03.2025 15:32 Ответить
дайте йому клітчасту ковдру та посадить у клітку, там є лавочка і він зможе комфортно битися у корчах
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20.03.2025 15:38 Ответить
А знаєте чому майже все в Україні останні два роки йде так погано.?
Бо Шуфрич давно не битий.

Згадайте усю політичну історію України за останні 25 років.
Як тільки все у нас йшло до гіршого - тоді Шуфрич отримував ''по морді'' - і відразу після цього усе покращувалось.

При довгих паузах ''мордо-биття'' Шуфрича все знову йшло шкереберть.

Така у нас в Україні склалась традиція - це наша карма.
Робім висновки - необхідно негайно виправляти ситуацію.
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20.03.2025 15:51 Ответить
От цікаво. В якихось підлітків докази держзради знаходять одразу, і садять за місяць-два. А тут не можуть розібратись вже 3 роки. Ще й домашній арешт випрошують.
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20.03.2025 15:57 Ответить
Сорвали шуфричу поездку в москву на 9 мая.
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20.03.2025 16:00 Ответить
Тянут расследование,наверное ждут,что из моцквы им пришлют жирый хабар за шмуфрича что бы отпустить и насладиться провернутым делом.
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20.03.2025 16:05 Ответить
Яке під вартою, який домашній арест, викинути в сміттевий ящик і замкнути кришку. Він звик.
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20.03.2025 16:09 Ответить
Після чого завантажити у військовий гелікоптер і скинути на москальські бойові позиції.
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20.03.2025 16:12 Ответить
садити в тюрму найвеличнійші потужники його не збираються.
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20.03.2025 16:10 Ответить
поки гинуть толкові люди, такі гниди відсиджуються в тепленьких місцях. Навіть ізолятор це зашикарно для таких
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20.03.2025 19:32 Ответить
в холодну яму б його десь на передовій, хай би відчув страждання які він і його "команда" принесли в Україну
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20.03.2025 19:36 Ответить
 
 