Шуфричу, подозреваемому в государственной измене, продлили содержание под стражей до 18 мая, - СМИ. ФОТО

Шевченковский районный суд Киева 20 марта принял решение о продлении меры пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича в виде содержания под стражей до 18 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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Прокуроры ходатайствовали о продлении на 60 дней, в то время как защитники Шуфрича просили отказать в этом и избрать другую меру пресечения, в частности - домашний арест.

Шуфрич, являющийся подозреваемым по делу государственной измены, заявил об отсутствии преступления и неправомерной квалификации событий в обвинительном акте. Он также просил избрать другую меру пресечения, чтобы иметь возможность выполнять свои обязанности как народный депутат Украины.

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.

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