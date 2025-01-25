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Суд оставил Шуфрича под стражей и обязал СИЗО создать условия для его депутатской деятельности

Нестор Шуфрич залишиться під вартою

В Шевченковском районном суде Киева состоялись заседания по делу нардепа Нестора Шуфрича и его бывшего парламентского помощника Вячеслава Черепани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

Как отмечается, 24 января суд продлил обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Также суд разъяснил, что Шуфрич может выполнять полномочия народного депутата в условиях следственного изолятора. Руководство изолятора должно создать условия, чтобы Шуфрич мог обращаться с депутатскими запросами и законопроектами", - отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.

Автор: 

СИЗО (1364) суд (25135) Шуфрич Нестор (954)


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Топ комментарии
+41
Депутатська "праця" чела - якии підозрюється в зраді і корупціі - суд шо там иобу дався
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25.01.2025 09:32
+36
тобто?? працювати на масковію не зупиняти!, навіть в сізо!, це вже пистець, чи ще ні??
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25.01.2025 09:38
+27
Це українське правосуддя? Це дурдом на канікулах . Ворог України - депутат України
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25.01.2025 10:00
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А морду набили?
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25.01.2025 09:31 Ответить
Кловунам потрібні голоси для більшості.
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25.01.2025 09:35 Ответить
таке враження що у владі нема людей які не перебувають під слідством, під підозрою або таких яких ще не "розкрили"
тож висновок:
країною керують бандити, корупціонери та ворюги.
велика подяка 73м%...
бо вираз, раніше такого не було, дуже актуальний саме зараз.
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25.01.2025 12:21 Ответить
как обычно
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25.01.2025 11:59 Ответить
тобто створити умови? закупити коксу та завезти корабельних сосен?
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25.01.2025 09:31 Ответить
Це він і так має.
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25.01.2025 09:40 Ответить
А ще кабiнету окремого i купу телехвонiв...
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25.01.2025 09:52 Ответить
Депутатська "праця" чела - якии підозрюється в зраді і корупціі - суд шо там иобу дався
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25.01.2025 09:32 Ответить
Який суд, такі і рішення.
Суддя розуміє шуфріча, бо сам з болотним паспортом, мабудь
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25.01.2025 09:42 Ответить
І головне шо іх не можна взяти за яблучко - бо зразу біжать в Венеціику і кричать шо вони незалежні і недоторкані
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25.01.2025 09:45 Ответить
від дрона немає незалежності
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25.01.2025 11:13 Ответить
тобто?? працювати на масковію не зупиняти!, навіть в сізо!, це вже пистець, чи ще ні??
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25.01.2025 09:38 Ответить
Квартал 95 понад усе
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25.01.2025 10:04 Ответить
Фартовий цап. В Одесі не добили а побили, в 2022 на блокпосту не вбили (нажаль) а штовхнули. А де його опариш-викидень? У який країні цей дрищ никаєтся? Невже у Параші?
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25.01.2025 09:39 Ответить
Чкої нах діяльності, деверсійної?
Може ще створіть умови для діяльності навідників. Поставте їм телеграм і дайте доступ до онлайн камер ро Україні.
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25.01.2025 09:40 Ответить
Да здравствуєт наш суд, самий гуманний в мірє суд по отношєнію к откровєнним врагам государства!
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25.01.2025 09:43 Ответить
Це треба їдальню як у ВРУ. Стефанчук буде приходити у гості...
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25.01.2025 09:44 Ответить
Це українське правосуддя? Це дурдом на канікулах . Ворог України - депутат України
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25.01.2025 10:00 Ответить
сніданок, обід, вечеря, жопаста секретарка в короткій спідниці, помічники, авто, депутатська кнопка?
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25.01.2025 10:05 Ответить
нехай згадує на заздрість Марченку із СулівАною, щасливі моменти із жопастою ТЮлькою...
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25.01.2025 11:40 Ответить
А нормальна влада, все могла б і організувати, включно з сесійними засіданнями.
Одягли б ватник, полосату робу, кайданки на ноги та на руки, собачий намордник на рило і в сесійну залу під конвоєм. Міг бути гарний приклад для всього ОПЗЖ.
Але звісно, єдине що йому організує ця влада, так хіба що чорну ікру, рябчиків в журавлиному соусі, повій в камеру та пряму телефонну лінію з Мертвечуком.
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25.01.2025 10:13 Ответить
Працювати на ворога???
Де Яник?
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25.01.2025 10:13 Ответить
А це що ще за приколи??? Одного випустили і він ...уй забив на справу, може цього орбану віддати???
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25.01.2025 10:14 Ответить
Це вже не Верховна Рада, а воровська хата якою з тюряги керують "вори в законі".
А Єрмак тримає общак?
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25.01.2025 10:18 Ответить
Шуфричу там організують таємне голо_сування?
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25.01.2025 11:00 Ответить
Коли зайдеш в сесійну залу - тобі під ноги мандат кинуть. Не піднімай - переступи.
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25.01.2025 11:10 Ответить
Дійсно, як же ж агент ФСБ не буде приймати закони для українців??? Хто ж ще буде "опікуватись" Україною, як не зрадники і не агенти путіна???
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25.01.2025 11:10 Ответить
це сюр
таке враження що при владі кловуни, хоча погодьте... 🤡
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25.01.2025 11:15 Ответить
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25.01.2025 11:23 Ответить
Верховне Сізо України
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25.01.2025 11:43 Ответить
Шуфрич молодець
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25.01.2025 11:43 Ответить
і дівчаток йому в камеру, він же діпутат
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25.01.2025 11:44 Ответить
Разве что морду ему набить по депутатски,давно не отгребал.
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25.01.2025 11:49 Ответить
Парашу трибуну ему персональную .
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25.01.2025 11:51 Ответить
Створити умови, щоб шкодити країні? Замість усунути від такої діяльності(((((
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25.01.2025 11:51 Ответить
А Януковичу не хочете створити умови для його президентської діяльності?
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25.01.2025 12:01 Ответить
Для його сепарської діяльності🤬
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25.01.2025 12:10 Ответить
А можна всіх слуг і ОПЗЖ перевести в СІЗО для депутатської діяльності. Новий тюремний титул - депутат в законі. Цікаво чи буде у вечірньому гундосіку згадка про таку знакову подію зі словами «вперше в історії».
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25.01.2025 12:13 Ответить
Яка може бути депутатська діяльність у ворога України?
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25.01.2025 12:15 Ответить
Буде "депутатськи діяти" на користь своїх виборців, таких же ворогів України, як і він.
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25.01.2025 12:40 Ответить
скільки вже воно **********???
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25.01.2025 12:35 Ответить
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25.01.2025 17:31 Ответить
Стісняюсь спитать, а Малюська здогадався зазделегідь обладнати свої віп-камери доступом до системи "Рада"?
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25.01.2025 12:45 Ответить
Говорят суд в тайном протоколе приказал два раза в неделю Шуфричу приводить женщин.
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25.01.2025 12:49 Ответить
А чого він досі депутат?
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25.01.2025 14:02 Ответить
платна камера. це хіба вже не умови?
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25.01.2025 14:16 Ответить
Чому у нас останнім часом усе йде на гірше.?
Тому, що Шуфрич давно не *********...
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25.01.2025 14:33 Ответить
от паскуда!
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25.01.2025 14:38 Ответить
Поясніть мені як чином сумістити дві протилежні діяльності: зрадницька діяльність і діяльність ВО БЛАГО УКРАИНЫ ? Це що ЗРАДА і є БЛАГО ?
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25.01.2025 14:53 Ответить
Для індивіда, схожого на голобородька, і його кліки так!
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25.01.2025 15:16 Ответить
любитель второй армии мира......................*************** болотное ***** ****..........
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25.01.2025 15:32 Ответить
Може йому ще проституток за державний кошт виписати?
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25.01.2025 16:49 Ответить
ТЮльку?
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26.01.2025 12:17 Ответить
Може той довбаний суд до нього в камеру?
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25.01.2025 17:00 Ответить
закон суров, але це закон
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25.01.2025 17:33 Ответить
Шапіто...
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25.01.2025 17:37 Ответить
А Гетьманцева когда брать будут? Когда умножит на ноль нашу экономику?
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25.01.2025 19:13 Ответить
Яныку не надо было сваливать в Рашку ... руководил бы страной на нарах
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25.01.2025 19:47 Ответить
Точно не знаю я, но подобного не было нигде возможно. Под следствием давно, но всё также депутат и парламента, и ему создают условия для работы депутатом в изоляторе! Капец апофеоз нашей судебно- правовой системе. В Сомали рыдают от зависти и восторга. А ведь фигура просто борзая, наглая и воровитая и много уже лет.
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25.01.2025 23:56 Ответить
Смоли гарячої йому і звіздюлєй,зрадник кончений.
Ще йому бойка відправити,щоб після трудов "праведних" було з ким "козла" забивать
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26.01.2025 04:56 Ответить
квартал
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26.01.2025 10:02 Ответить
 
 