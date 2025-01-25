Суд оставил Шуфрича под стражей и обязал СИЗО создать условия для его депутатской деятельности

В Шевченковском районном суде Киева состоялись заседания по делу нардепа Нестора Шуфрича и его бывшего парламентского помощника Вячеслава Черепани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

Как отмечается, 24 января суд продлил обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Также суд разъяснил, что Шуфрич может выполнять полномочия народного депутата в условиях следственного изолятора. Руководство изолятора должно создать условия, чтобы Шуфрич мог обращаться с депутатскими запросами и законопроектами", - отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.