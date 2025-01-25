Суд оставил Шуфрича под стражей и обязал СИЗО создать условия для его депутатской деятельности
В Шевченковском районном суде Киева состоялись заседания по делу нардепа Нестора Шуфрича и его бывшего парламентского помощника Вячеслава Черепани.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".
Как отмечается, 24 января суд продлил обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Также суд разъяснил, что Шуфрич может выполнять полномочия народного депутата в условиях следственного изолятора. Руководство изолятора должно создать условия, чтобы Шуфрич мог обращаться с депутатскими запросами и законопроектами", - отмечает издание.
Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.
По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.
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тож висновок:
країною керують бандити, корупціонери та ворюги.
велика подяка 73м%...
бо вираз, раніше такого не було, дуже актуальний саме зараз.
Суддя розуміє шуфріча, бо сам з болотним паспортом, мабудь
Може ще створіть умови для діяльності навідників. Поставте їм телеграм і дайте доступ до онлайн камер ро Україні.
Одягли б ватник, полосату робу, кайданки на ноги та на руки, собачий намордник на рило і в сесійну залу під конвоєм. Міг бути гарний приклад для всього ОПЗЖ.
Але звісно, єдине що йому організує ця влада, так хіба що чорну ікру, рябчиків в журавлиному соусі, повій в камеру та пряму телефонну лінію з Мертвечуком.
Де Яник?
А Єрмак тримає общак?
таке враження що при владі кловуни, хоча погодьте... 🤡
Парашутрибуну ему персональную .
Тому, що Шуфрич давно не
*********...
Ще йому бойка відправити,щоб після трудов "праведних" було з ким "козла" забивать