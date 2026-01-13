Шуфричу продлили меру пресечения до 13 марта: залог - 33 млн грн. ВИДЕО

Суд продлил меру пресечения нардепу запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу до 13 марта. Залог - 33 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Видео Еспресо ТВ

Что известно

Суд продлил содержание Шуфрича под стражей до 13 марта 2026 года с возможностью внесения залога в размере более 33 млн грн.

Также суд продлил меру пресечения его бывшему помощнику - домашний арест до 13 марта 2026 года.

Обоих подозревают в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Шуфричу дополнительно инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения нардепу запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в госизмене.

Дело Шуфрича

  • Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.
  • По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.

Бляха, яка застава може бути за державну зразу, судді ви є в Україні, чи самі ідіоти і хабарники??? Скоріше друге!
13.01.2026 15:01 Ответить
Беріть ці копійки і я пішов.
13.01.2026 15:03 Ответить
Кацапи дітей судять за державну зраду, а тут відвертих зрадників за копійки відпускають.
Знайдеться суддя який ще цю заставу поверне.
13.01.2026 15:06 Ответить
суддів, які дозволили заставу-відпздити і обісцяти.
13.01.2026 15:19 Ответить
33 млн за державну зраду? схоже зеушльопки готують прецендент для себе
13.01.2026 15:39 Ответить
Це негуманне поводження з тваринами - приспіть його негайно!
13.01.2026 16:33 Ответить
 
 