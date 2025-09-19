Російський пропагандист погрожує ліквідацією Бутусову після того, як взвод БпЛА бригади "Хартія" завдав втрат ворогу

Російський пропагандист Віталій Воронов взявся погрожувати командиру взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БпЛА противника Юрію Бутусову після того, як військовий відзвітував про перше ураження по росіянах у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Віталій Воронов, автор російського пабліку "Когда запели пушки", збудився через мій недавній пост про перші підтверджені втрати ворогу взводом БПЛА бригади "Хартія", який мені довірили честь cформувати та очолити", - написав Бутусов.

У своєму пабліку російський пропагандист заявив, що "Бутусов - необходимая цель для физического уничтожения".

"Пропоную Воронову від слів перейти до справи, з'явитися під Липцями, де дивом вижив його підписник, і особисто переконатися в ефективності операторів дронів бригади "Хартія"", - відповів на погрози Бутусов.

Нагадаємо, що напередодні командир взводу БПЛА у 13-ій бригаді НГУ "Хартія" Юрій Бутусов відзвітував про перше ураження по окупантах у Харківській області. Бригаді вдалося знищити легкову автомашину, ліквідувти окупанта та ще одного поранити.

Читайте також: Військовослужбовця 13-ї бригади "Хартія" Бутусова призначили командиром взводу по боротьбі з операторами БпЛА противника