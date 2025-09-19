УКР
Російський пропагандист погрожує ліквідацією Бутусову після того, як взвод БпЛА бригади "Хартія" завдав втрат ворогу

Бутусов

Російський пропагандист Віталій Воронов взявся погрожувати командиру взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БпЛА противника Юрію Бутусову після того, як військовий відзвітував про перше ураження по росіянах у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Віталій Воронов, автор російського пабліку "Когда запели пушки", збудився через мій недавній пост про перші підтверджені втрати ворогу взводом БПЛА бригади "Хартія", який мені довірили честь cформувати та очолити", - написав Бутусов.

У своєму пабліку російський пропагандист заявив, що "Бутусов - необходимая цель для физического уничтожения".

"Пропоную Воронову від слів перейти до справи, з'явитися під Липцями, де дивом вижив його підписник, і особисто переконатися в ефективності операторів дронів бригади "Хартія"", - відповів на погрози Бутусов.

скрин

Нагадаємо, що напередодні командир взводу БПЛА у 13-ій бригаді НГУ "Хартія" Юрій Бутусов відзвітував про перше ураження по окупантах у Харківській області. Бригаді вдалося знищити легкову автомашину, ліквідувти окупанта та ще одного поранити.

Читайте також: Військовослужбовця 13-ї бригади "Хартія" Бутусова призначили командиром взводу по боротьбі з операторами БпЛА противника

погрози (495) Бутусов Юрій (3647) бригада НГУ Хартія (28)
+7
Юрію! шана й подяка Вам й за службу в ЗСУ й за ЦН!!! Так тримати!!! Здоров"я та вдачі!!!
19.09.2025 19:00 Відповісти
+5
Юрія ще і зелена шобла може підставити вони на нього за правду мають зуб підлі і мотивів
19.09.2025 19:02 Відповісти
+4
воронов може пожувати шкурку з ****** на пару з мудозвоном потім передати в смердячий рот захаровій.
19.09.2025 19:01 Відповісти
Наталю, воно ж визнало 11літню війну!! Пропагандон лоханувся))) то ж типу сво було))
показати весь коментар
19.09.2025 19:07 Відповісти
а справді!!!!
Треба ж було пану Бутусову ставати військовим! Невже не ясно, що хтось має висвітлювати усі пройоби зеленої влади?!
показати весь коментар
19.09.2025 19:01 Відповісти
Приклад мужньої людини..
показати весь коментар
19.09.2025 19:13 Відповісти
У них не вийде нухя - це не Шабунінська історія ...
показати весь коментар
19.09.2025 19:09 Відповісти
19.09.2025 19:02 Відповісти
Як, московські *********, потекли діареєю від реальності сьогодення в Мирній Україні!! Зеленський, з Оманськими директоратами в опу, їх взагалі не інтересує!!! Співпадіння чи закономірність???
показати весь коментар
19.09.2025 19:06 Відповісти
Воронов, это ты зря!!!!!
Ты,Воронов,на святое замахнулся!
Теперь тебе пиз...а......
показати весь коментар
19.09.2025 19:07 Відповісти
 
 