Российский пропагандист угрожает ликвидацией Бутусову после того, как взвод БПЛА бригады "Хартия" нанес потери врагу

Российский пропагандист Виталий Воронов взялся угрожать командиру взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БпЛА противника Юрию Бутусову после того, как военный отчитался о первом поражении по россиянам в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Виталий Воронов, автор российского паблика "Когда запели пушки", возбудился из-за моего недавнего поста о первых подтвержденных потерях врагу взводом БПЛА бригады "Хартия", который мне доверили честь сформировать и возглавить", - написал Бутусов.

В своем паблике российский пропагандист заявил, что "Бутусов - необходимая цель для физического уничтожения".

"Предлагаю Воронову от слов перейти к делу, появиться под Липцами, где чудом выжил его подписчик, и лично убедиться в эффективности операторов дронов бригады "Хартия"", - ответил на угрозы Бутусов.

Напомним, что накануне командир взвода БПЛА в 13-й бригаде НГУ "Хартия" Юрий Бутусов отчитался о первом поражении по оккупантам в Харьковской области. Бригаде удалось уничтожить легковую автомашину, ликвидировать оккупанта и еще одного ранить.

