РУС
Новости Угрозы Бутусову
Российский пропагандист угрожает ликвидацией Бутусову после того, как взвод БПЛА бригады "Хартия" нанес потери врагу

Бутусов

Российский пропагандист Виталий Воронов взялся угрожать командиру взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БпЛА противника Юрию Бутусову после того, как военный отчитался о первом поражении по россиянам в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Виталий Воронов, автор российского паблика "Когда запели пушки", возбудился из-за моего недавнего поста о первых подтвержденных потерях врагу взводом БПЛА бригады "Хартия", который мне доверили честь сформировать и возглавить", - написал Бутусов.

В своем паблике российский пропагандист заявил, что "Бутусов - необходимая цель для физического уничтожения".

"Предлагаю Воронову от слов перейти к делу, появиться под Липцами, где чудом выжил его подписчик, и лично убедиться в эффективности операторов дронов бригады "Хартия"", - ответил на угрозы Бутусов.

Напомним, что накануне командир взвода БПЛА в 13-й бригаде НГУ "Хартия" Юрий Бутусов отчитался о первом поражении по оккупантам в Харьковской области. Бригаде удалось уничтожить легковую автомашину, ликвидировать оккупанта и еще одного ранить.

Читайте также: Военнослужащего 13-й бригады "Хартия" Бутусова назначили командиром взвода по борьбе с операторами БпЛА противника

угрозы (858) Бутусов Юрий (4415) Бригада НГУ Хартия (28)
Юрію! шана й подяка Вам й за службу в ЗСУ й за ЦН!!! Так тримати!!! Здоров"я та вдачі!!!
19.09.2025 19:00 Ответить
Юрія ще і зелена шобла може підставити вони на нього за правду мають зуб підлі і мотивів
19.09.2025 19:02 Ответить
Приклад мужньої людини..
19.09.2025 19:13 Ответить
19.09.2025 19:00 Ответить
Наталю, воно ж визнало 11літню війну!! Пропагандон лоханувся))) то ж типу сво було))
показать весь комментарий
19.09.2025 19:07 Ответить
а справді!!!!
показать весь комментарий
19.09.2025 19:08 Ответить
Ні, "сво" у них почалося у 2022, а тоді була "ґражданская вайна" шахтьоров проти "кієвскай хунти". А "нас там нє била".
показать весь комментарий
19.09.2025 20:00 Ответить
воронов може пожувати шкурку з ****** на пару з мудозвоном потім передати в смердячий рот захаровій.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:01 Ответить
Треба ж було пану Бутусову ставати військовим! Невже не ясно, що хтось має висвітлювати усі пройоби зеленої влади?!
показать весь комментарий
19.09.2025 19:01 Ответить
19.09.2025 19:13 Ответить
Бутусов став військовим тому,що одній дитині(має 3)виповнювалось 18 років і ви знаєте любов влади до нього і він пішов добровольцем до своїх знайомих-випередив бажання влади його мобілізувати.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:32 Ответить
19.09.2025 19:02 Ответить
У них не вийде нухя - це не Шабунінська історія ...
показать весь комментарий
19.09.2025 19:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VGjORtwHYBk

Ярослава Гонгазде про плівки МiНДІЧА , СБУ ПРоти НАБУ... Свобода LIVE
показать весь комментарий
19.09.2025 19:34 Ответить
19.09.2025 19:02 Ответить
Як, московські *********, потекли діареєю від реальності сьогодення в Мирній Україні!! Зеленський, з Оманськими директоратами в опу, їх взагалі не інтересує!!! Співпадіння чи закономірність???
показать весь комментарий
19.09.2025 19:06 Ответить
Воронов, это ты зря!!!!!
Ты,Воронов,на святое замахнулся!
Теперь тебе пиз...а......
19.09.2025 19:07 Ответить
Може на самокат пропагандону зкинемось? Якщо виконавець буде🧐
показать весь комментарий
19.09.2025 19:15 Ответить
В ерефії немає журналістів. Там тільки пропагандони, які є особовим складом підрозділів бойової кремлівсько-рашистської пропаганди. Всі вони є законною військовою ціллю. Амінь.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:22 Ответить
Шавки кацапскі ясно вказують хто не їхній
показать весь комментарий
19.09.2025 19:37 Ответить
Дуже цікаво.Якісь плани у зелені на рахунок Бутусова.Образ героя,якого ненавидить рашка.Час покаже.Топорна робота
показать весь комментарий
19.09.2025 19:38 Ответить
Юрій Бутусов отримав класичну реакцію від підлих, гадливих але з претензією росіян.

Колись висміяв в інтернеті (на ценсор.нет і в лента.ру ) Рогозіна - сенатора з російсько-окупованої Запорізької області. Раніше він займав пост генерального директора Роскосмосу, а також був заступником премьєр-міністра, відповідальним за оборонну промисловість, з 2011 до 2018 року. Так вже на другий день на мій приватний email прийшов email від сусідки моєї зниклої сестри в окупованому Маріуполі (що я знаю про неї і де я сам знаходжусь).
показать весь комментарий
19.09.2025 19:38 Ответить
Вітаємо - Юрку!
Це визнання.
москальські окупанти погрожують - значить визнають успіхи керованого Тобою підрозділу.
Успіхів Українським воїнам у боротьбі проти москальських окупантів.
Бережи себе Юрку!
З Богом!
19.09.2025 19:41 Ответить
Юрій це дійсно видатна і розумна людина. С таким рейтингом нативної довіри майже не залишилось в журналістиці тай не тільки. Його треба берегти!
19.09.2025 20:21 Ответить
Ну під@ри-кац@пи хочуть всіх українців знищити...
19.09.2025 20:25 Ответить
 
 