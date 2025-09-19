Российский пропагандист угрожает ликвидацией Бутусову после того, как взвод БПЛА бригады "Хартия" нанес потери врагу
Российский пропагандист Виталий Воронов взялся угрожать командиру взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БпЛА противника Юрию Бутусову после того, как военный отчитался о первом поражении по россиянам в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Виталий Воронов, автор российского паблика "Когда запели пушки", возбудился из-за моего недавнего поста о первых подтвержденных потерях врагу взводом БПЛА бригады "Хартия", который мне доверили честь сформировать и возглавить", - написал Бутусов.
В своем паблике российский пропагандист заявил, что "Бутусов - необходимая цель для физического уничтожения".
"Предлагаю Воронову от слов перейти к делу, появиться под Липцами, где чудом выжил его подписчик, и лично убедиться в эффективности операторов дронов бригады "Хартия"", - ответил на угрозы Бутусов.
Напомним, что накануне командир взвода БПЛА в 13-й бригаде НГУ "Хартия" Юрий Бутусов отчитался о первом поражении по оккупантам в Харьковской области. Бригаде удалось уничтожить легковую автомашину, ликвидировать оккупанта и еще одного ранить.
Ты,Воронов,на святое замахнулся!
Теперь тебе пиз...а......
Колись висміяв в інтернеті (на ценсор.нет і в лента.ру ) Рогозіна - сенатора з російсько-окупованої Запорізької області. Раніше він займав пост генерального директора Роскосмосу, а також був заступником премьєр-міністра, відповідальним за оборонну промисловість, з 2011 до 2018 року. Так вже на другий день на мій приватний email прийшов email від сусідки моєї зниклої сестри в окупованому Маріуполі (що я знаю про неї і де я сам знаходжусь).
Це визнання.
москальські окупанти погрожують - значить визнають успіхи керованого Тобою підрозділу.
Успіхів Українським воїнам у боротьбі проти москальських окупантів.
Бережи себе Юрку!
З Богом!