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Новини Відео Реформи в армії
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Аудит втрат: план Федорова | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує план міністра оборони Михайла Федорова. 

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Нові ініціативи Міноборони 

  • Раніше повідомлялося, що у Міноборони працюють над низкою рішень для посилення оборони.
  • Зокрема, міністр Федоров повідомляв про  початок аудиту втрат на полі бою, а також про запуск базового мінімума забезпечення бригад дронами.

Читайте також: Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою, - Федоров

Автор: 

Міноборони (7865) реформи (3218) Бутусов Юрій (3664) Федоров Михайло (1125) Бутусов Плюс (74)
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Сумно що бутусов надіється на щось толкове від 35літнього недоучки.Все зведеться до піару,анонсів і меморандумів.Зелений кабмін нічерта іншого не вміє
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04.03.2026 21:06 Відповісти
ґхфйодоров професійний інтернет шахрай. Навіть справу проти нього встигли відкрити за шахрайство . Але він притерся в передвиборчу програму Зеленского, і після перемоги вже мутить по дорослому.
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04.03.2026 21:58 Відповісти
Какой у вас план, товарісч Феєдоров ?
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04.03.2026 21:06 Відповісти
Какой-то Михаил Альбертович с ****** 91-го года рождения с приложением а-ля «можно фотку паспорта загрузить в телефон», и Юра Бутусов а-ля « я устал». И? Чё дальше-то?
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04.03.2026 21:32 Відповісти
Важно не только анализировать потери - но и вводить ответственность, потому что только перспектива быть разжалованным в рядовые и отправиться в посадку может заставить некоторых командиров думать и трезво оценивать ситуацию.
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04.03.2026 21:45 Відповісти
Та ти шо, Гєбємотович, ти часом у крісло гєрасімова вже мітиш?
А як же ведмедчук?
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05.03.2026 00:55 Відповісти
Шлепери втирають дичину в вуха і очі мудрого наріду....
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05.03.2026 06:44 Відповісти
 
 