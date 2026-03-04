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Аудит втрат: план Федорова | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує план міністра оборони Михайла Федорова.
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Нові ініціативи Міноборони
- Раніше повідомлялося, що у Міноборони працюють над низкою рішень для посилення оборони.
- Зокрема, міністр Федоров повідомляв про початок аудиту втрат на полі бою, а також про запуск базового мінімума забезпечення бригад дронами.
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А як же ведмедчук?