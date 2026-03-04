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Новости Видео Реформы в армии
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Аудит потерь: план Федорова | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует план министра обороны Михаила Федорова. 

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Новые инициативы Минобороны 

  • Ранее сообщалось, что в Минобороны работают над рядом решений для усиления обороны.
  • В частности, министр Федоров сообщал о начале аудита потерь на поле боя, а также о запуске базового минимума обеспечения бригад дронами.

Читайте также: Начинаем анализ каждой потери на поле боя, - Федоров

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Минобороны (9652) реформы (3924) Бутусов Юрий (4412) Федоров Михаил (696) Бутусов Плюс (74)
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Сумно що бутусов надіється на щось толкове від 35літнього недоучки.Все зведеться до піару,анонсів і меморандумів.Зелений кабмін нічерта іншого не вміє
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04.03.2026 21:06 Ответить
ґхфйодоров професійний інтернет шахрай. Навіть справу проти нього встигли відкрити за шахрайство . Але він притерся в передвиборчу програму Зеленского, і після перемоги вже мутить по дорослому.
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04.03.2026 21:58 Ответить
Какой у вас план, товарісч Феєдоров ?
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04.03.2026 21:06 Ответить
Какой-то Михаил Альбертович с ****** 91-го года рождения с приложением а-ля «можно фотку паспорта загрузить в телефон», и Юра Бутусов а-ля « я устал». И? Чё дальше-то?
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04.03.2026 21:32 Ответить
Важно не только анализировать потери - но и вводить ответственность, потому что только перспектива быть разжалованным в рядовые и отправиться в посадку может заставить некоторых командиров думать и трезво оценивать ситуацию.
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04.03.2026 21:45 Ответить
Та ти шо, Гєбємотович, ти часом у крісло гєрасімова вже мітиш?
А як же ведмедчук?
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05.03.2026 00:55 Ответить
Шлепери втирають дичину в вуха і очі мудрого наріду....
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05.03.2026 06:44 Ответить
 
 