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Аудит потерь: план Федорова | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует план министра обороны Михаила Федорова.
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Новые инициативы Минобороны
- Ранее сообщалось, что в Минобороны работают над рядом решений для усиления обороны.
- В частности, министр Федоров сообщал о начале аудита потерь на поле боя, а также о запуске базового минимума обеспечения бригад дронами.
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А як же ведмедчук?