НАБУ і САП викрили розкрадання 80 млн грн на проєкті водогону на Донеччині

НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа 80 млн грн під час розробки документації для будівництва водогону на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.

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За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ викрили організовану групу, причетну до заволодіння 80 млн грн, виділених на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд технічного водопостачання від каналу "Сіверський Донець – Донбас" до врізки в Південно-Донбаський водопровід.

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Кого підозрюють?

Серед підозрюваних (посади вказані на момент вчинення злочину):

директор Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації;

заступник начальника управління Донецької обласної державної адміністрації;

бенефіціарний власник низки комерційних підприємств.

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Деталі схеми

У листопаді 2021 року директор Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації уклав договір на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд технічного водопостачання. Як з’ясувало слідство, контракт було підписано з підприємством, підконтрольним цьому посадовцю.

Попри те, що документація була розроблена лише частково, на рахунки підрядної організації протягом вересня – грудня 2021 року безпідставно перерахували 80 млн грн.

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Що очікує на підозрюваних

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Ця стаття передбачає найсуворішу відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Карається позбавленням волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, у червні 2025 року власник компанії "Автомагістраль-Південь" Олександр Бойко отримав підозру за розкрадання понад 240 млн грн на будівництві водогону річка Інгулець-Південне водосховище, який мав би забезпечити водою Кривий Ріг після зруйнування росіянами греблі Каховської ГЕС.