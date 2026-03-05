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Новини Розкрадання на будівництві водогону на Донеччині
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НАБУ і САП викрили розкрадання 80 млн грн на проєкті водогону на Донеччині

сап

НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа 80 млн грн під час розробки документації для будівництва водогону на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.

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За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ викрили організовану групу, причетну до заволодіння 80 млн грн, виділених на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд технічного водопостачання від каналу "Сіверський Донець – Донбас" до врізки в Південно-Донбаський водопровід.

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Кого підозрюють?

Серед підозрюваних (посади вказані на момент вчинення злочину):

  • директор Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації;
  • заступник начальника управління Донецької обласної державної адміністрації;
  • бенефіціарний власник низки комерційних підприємств.

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Деталі схеми 

У листопаді 2021 року директор Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації уклав договір на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд технічного водопостачання. Як з’ясувало слідство, контракт було підписано з підприємством, підконтрольним цьому посадовцю.

Попри те, що документація була розроблена лише частково, на рахунки підрядної організації протягом вересня – грудня 2021 року безпідставно перерахували 80 млн грн.

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Що очікує на підозрюваних

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Ця стаття передбачає найсуворішу відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Карається позбавленням волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, у червні 2025 року власник компанії "Автомагістраль-Південь" Олександр Бойко отримав підозру за розкрадання понад 240 млн грн на будівництві водогону річка Інгулець-Південне водосховище, який мав би забезпечити водою Кривий Ріг після зруйнування росіянами греблі Каховської ГЕС.

Автор: 

НАБУ (5746) Донецька область (11310) водопостачання (899) САП (2618) розкрадання (366)
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"Донецьк порожняк не гонить" - а якщо і гонить, то по водогону...
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05.03.2026 17:17 Відповісти
А в Катарi дефiцит ракет ППО, але щось нiхто не обвиновачуе в цому владу Катару.
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05.03.2026 18:39 Відповісти
Влада Катару нищила ракетну програму, перебуваючи п'ять- вісім років у війні?
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05.03.2026 18:42 Відповісти
Влада Катару за 50 рокiв не виробила жодного снаряду, яка ракетна программа?
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05.03.2026 19:03 Відповісти
"Корупції в Україні нема",- кажуть "Слуги народа",а їхній патрон ЗЕленський відмічає що в Європі корупція більша.В своєму оці бревна не баче.
Чи є у нас чесні Голови ЦВА,заступники,керівники департаментів,мери міст і їх заступники,чи є чесний бізнес ?
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05.03.2026 17:24 Відповісти
наба і сапа розкрадання на мільйони бачить, а те що мо з рєзніковим і чєбурєком розікрали на мільярди -їм повилазило. ссучєні, зелені куєсоси.
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05.03.2026 17:28 Відповісти
Поки не буде підозри Єрмаку вся ваша робота профанація.
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05.03.2026 17:41 Відповісти
НАБУ і САП, ви ще дев'ять років тому! викрили організовану групу, яка заволоділа 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян". Обвинуваченими по цій справі є міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, посадовці та депутати міськради, а також приватні особи. Одна особа вже навіть померла...
Де результат?
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05.03.2026 17:42 Відповісти
 
 