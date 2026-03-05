НАБУ і САП викрили розкрадання 80 млн грн на проєкті водогону на Донеччині
НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа 80 млн грн під час розробки документації для будівництва водогону на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ викрили організовану групу, причетну до заволодіння 80 млн грн, виділених на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд технічного водопостачання від каналу "Сіверський Донець – Донбас" до врізки в Південно-Донбаський водопровід.
Кого підозрюють?
Серед підозрюваних (посади вказані на момент вчинення злочину):
- директор Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації;
- заступник начальника управління Донецької обласної державної адміністрації;
- бенефіціарний власник низки комерційних підприємств.
Деталі схеми
У листопаді 2021 року директор Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації уклав договір на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд технічного водопостачання. Як з’ясувало слідство, контракт було підписано з підприємством, підконтрольним цьому посадовцю.
Попри те, що документація була розроблена лише частково, на рахунки підрядної організації протягом вересня – грудня 2021 року безпідставно перерахували 80 млн грн.
Що очікує на підозрюваних
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
Ця стаття передбачає найсуворішу відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Карається позбавленням волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.
Нагадаємо, у червні 2025 року власник компанії "Автомагістраль-Південь" Олександр Бойко отримав підозру за розкрадання понад 240 млн грн на будівництві водогону річка Інгулець-Південне водосховище, який мав би забезпечити водою Кривий Ріг після зруйнування росіянами греблі Каховської ГЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи є у нас чесні Голови ЦВА,заступники,керівники департаментів,мери міст і їх заступники,чи є чесний бізнес ?
Де результат?