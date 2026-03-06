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Новини Вибухи в Криму
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Частина Севастополя залишилася без світла після атаки дронів

блекаут в Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі частина міста залишилася без електроенергії після атаки безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві пабліки.

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Перебої з електрикою, водою та зв'язком

Зазначається, що уламки збитих дронів пошкодили електричну підстанцію, що призвело до відключення світла у частині міста. Місцеві пабліки також повідомляють про інтенсивну стрілянину в районі військового аеродрому "Бельбек".

У мережі пишуть, що атака триває. У деяких районах міста також повідомляють про перебої з водопостачанням та мобільним зв'язком.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5954) зв’язок (445) Севастополь (555) атака (1629) водопостачання (899) Електрика (2004)
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Опять камні с нєба?
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06.03.2026 01:37 Відповісти
Написано ж - уламки...але як точно попадають оті уламки.Просто клас.
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06.03.2026 05:56 Відповісти
Довгі руки Обленерго дісталися до рідної гавані.
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06.03.2026 06:47 Відповісти
СКАРГИ НА ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ ДО КРИСОБЛЕНЕРГА ВЖЕ НАДІЙШЛИ?
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06.03.2026 09:37 Відповісти
 
 