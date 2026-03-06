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Частина Севастополя залишилася без світла після атаки дронів
У тимчасово окупованому Севастополі частина міста залишилася без електроенергії після атаки безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві пабліки.
Перебої з електрикою, водою та зв'язком
Зазначається, що уламки збитих дронів пошкодили електричну підстанцію, що призвело до відключення світла у частині міста. Місцеві пабліки також повідомляють про інтенсивну стрілянину в районі військового аеродрому "Бельбек".
У мережі пишуть, що атака триває. У деяких районах міста також повідомляють про перебої з водопостачанням та мобільним зв'язком.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар06.03.2026 01:37 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
петро удеч #477971
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Павел Орехов #618056
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Georgi luckman
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