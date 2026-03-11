У російському місті Сочі "безпрецедентна за тривалістю" атака БпЛА, - мер

Російське місто Сочі майже добу перебуває під атакою безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер міста Андрій Прошунін.

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Подробиці

"Загроза атаки БПЛА у Сочі зберігається. Знову вмикаємо сирени. Не втрачаємо пильності. Сьогодні ми зіткнулися з безпрецедентною за тривалістю атакою ворогів на місто-курорт. Вона триває вже майже добу з невеликою перервою", - сказав він.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську.

Також у Тольятті атаковано Хімзавод "КуйбишевАзот".

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