У російському місті Сочі "безпрецедентна за тривалістю" атака БпЛА, - мер
Російське місто Сочі майже добу перебуває під атакою безпілотників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер міста Андрій Прошунін.
Подробиці
"Загроза атаки БПЛА у Сочі зберігається. Знову вмикаємо сирени. Не втрачаємо пильності. Сьогодні ми зіткнулися з безпрецедентною за тривалістю атакою ворогів на місто-курорт. Вона триває вже майже добу з невеликою перервою", - сказав він.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську.
- Також у Тольятті атаковано Хімзавод "КуйбишевАзот".
Топ коментарі
+17 Philip Od
показати весь коментар11.03.2026 13:37 Відповісти Посилання
+10 Green Bill #603485
показати весь коментар11.03.2026 13:09 Відповісти Посилання
+10 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар11.03.2026 13:12 Відповісти Посилання
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Спалити їхнє Сочі к ******.
Або магнітниє бурі.
Сами начали войну, а теперь защищаются, узкая душа она такая