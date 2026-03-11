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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У російському місті Сочі "безпрецедентна за тривалістю" атака БпЛА, - мер

Сочі під тривалою атакою безпілотників: майже доба без перерви

Російське місто Сочі майже добу перебуває під атакою безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер міста Андрій Прошунін.

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Подробиці

"Загроза атаки БПЛА у Сочі зберігається. Знову вмикаємо сирени. Не втрачаємо пильності. Сьогодні ми зіткнулися з безпрецедентною за тривалістю атакою ворогів на місто-курорт. Вона триває вже майже добу з невеликою перервою", - сказав він.

Сочі під тривалою атакою безпілотників: майже доба без перерви

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Що передувало?

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Автор: 

росія (70450) Сочі (65) Удари по РФ (1041)
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Топ коментарі
+17
сачі повинні виглядати так як вони зробили з курортною Затокою на Одещині !
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11.03.2026 13:37 Відповісти
+10
Свинособаки в сочи включили режим Атака.
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11.03.2026 13:09 Відповісти
+10
"в городе сочі стрьомние ночі "
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11.03.2026 13:12 Відповісти
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Свинособаки в сочи включили режим Атака.
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11.03.2026 13:09 Відповісти
"в городе сочі стрьомние ночі "
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11.03.2026 13:12 Відповісти
Що там з початком курортного сезону, тепліє?
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11.03.2026 13:13 Відповісти
єта же курорт....двіжуха....всьо ж па дамашнєму
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11.03.2026 13:14 Відповісти
Цікаво. У Сочі дрони напевно просто перепочити залетіли на зворотному шляху з Самари.
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11.03.2026 13:18 Відповісти
А по яким підприємствам ОПК у місті Сочі наносяться удари?
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11.03.2026 13:20 Відповісти
Хай їдуть відпочивати у Північну Кореню! Або на Близький Схід - там "брати мусульмани" їх пригостять "шахедами"! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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11.03.2026 13:22 Відповісти
Мабуть там щось є....
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11.03.2026 13:22 Відповісти
Може путлер на лижах катається?
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11.03.2026 13:38 Відповісти
Так це ми ще і не починали !
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11.03.2026 13:23 Відповісти
Та ты шоооо????беспрецендентная????а как же анало говнет шибзхдиковатого говнокомандующего*?*?*который дрыщет безостановочно в чумадан?...
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11.03.2026 13:28 Відповісти
А что случілось? Пачіму ето проісходіт?
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11.03.2026 13:31 Відповісти
Как упаітєльни у сочі вєчєра...
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11.03.2026 13:36 Відповісти
сачі повинні виглядати так як вони зробили з курортною Затокою на Одещині !
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11.03.2026 13:37 Відповісти
Це Затока??😳
Спалити їхнє Сочі к ******.
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11.03.2026 14:23 Відповісти
всё как и хотели!
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11.03.2026 13:39 Відповісти
В Сочі немає підприємств ВПК, але є приміщення які належать міноборони де відбуваються наради "військової еліти". То ж бити по Сочі нема сенсу. Ну хіба що по конкретному приміщенню під час "надважливої наради" на яку зїхались упирі. Поряд Новоросійськ та Краснодар. От там є що "валити в гівно".
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11.03.2026 13:46 Відповісти
Путіноїди жаху наганяють щоб бидло не розслаблялося. Адже "кругом врагі".
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11.03.2026 13:51 Відповісти
Та то пірільотниє птіци...
Або магнітниє бурі.
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11.03.2026 15:28 Відповісти
"защитникам сочи"
Сами начали войну, а теперь защищаются, узкая душа она такая
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11.03.2026 15:46 Відповісти
 
 