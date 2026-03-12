1 659 4
Дроны СБУ атаковали НПС "Тихорецк" в Краснодарском крае, - источники. ВИДЕО
Дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Внимание! Ненормативная лексика!
Подробности
Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге РФ. Там расположена крупная нефтебаза и терминал, которые играют важную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов.
После попадания по объекту возник масштабный пожар. Вероятно, горят резервуары с топливом.
Власти РФ подтвердили атаку на НПС. К ликвидации пожара привлечено 26 единиц техники.
В СБУ отметили, что эта атака стала ощутимым ударом по нефтяной логистике врага.
Что предшествовало?
- В российских соцсетях сообщали, что в Тихорецке беспилотники атаковали нефтегазовое предприятие "Тихорецк-Нефть". Из-за угрозы дронов в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения.
«Україна тепер атакувала інфраструктуру Турецького потоку у Росії, яка забезпечує постачання газу до Угорщини. Без Турецького потоку Угорщина просто не зможе безпечно отримувати газ з географічної і фізичної точки зору», - https://x.com/FM_Szijjarto/status/2031809394745442645?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2031809394745442645%7Ctwgr%5E0974e04470bd1f001705b1e5668647582cbc8795%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2026%2F03%2F12%2F7233043%2F написав Сіярто 11 березня у Х.
***************
Які ще потрібні докази того, що мад'яри є союзниками касапів в їхній війні проти нас?