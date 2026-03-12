РУС
Дроны СБУ атаковали НПС "Тихорецк" в Краснодарском крае, - источники. ВИДЕО

Атака на НПС Тихорецк: в СБУ рассказали подробности

Дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Внимание! Ненормативная лексика!

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге РФ. Там расположена крупная нефтебаза и терминал, которые играют важную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов.

После попадания по объекту возник масштабный пожар. Вероятно, горят резервуары с топливом.

Власти РФ подтвердили атаку на НПС. К ликвидации пожара привлечено 26 единиц техники.

В СБУ отметили, что эта атака стала ощутимым ударом по нефтяной логистике врага.

Смотрите также: Жители Кубани наблюдают атаку украинских дронов и пожар на нефтебазе "Тихорецкая": "Еще полетел! Сейчас #банет! Это п#зда нах#й!". ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте: В российском городе Сочи "беспрецедентная по продолжительности" атака БПЛА, - мэр

Автор: 

СБУ (2881) Удары по РФ (742) Краснодарский край РФ (30)
Яке щастя кацапам зафільмувати відосіки палаючої нафтобази.
12.03.2026 11:51 Ответить
Від Запоріжжя до ЛВДС по прямій 440 км. І це тільки дрони прилетіли. Звісно було би ефективніше якби прилетіли КР у будівлі де встановлено насосне обладнання, але і так гарно.
12.03.2026 12:02 Ответить
Не дуже шановні кацапи, ви ще не зрозуміли проти якого народу ви пішли війною, згодом буде прилітати по столиці болотної імперії.
12.03.2026 12:08 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tureckiy-potik-ataka-na-gazovu-infrastrukturu-rosiji-vplinula-na-tranzit-do-yes-kazhe-siyarto-50591099.html Очільник угорського МЗС Петер Сіярто заявив про «атаку проти суверенітету Угорщини» після російських заяв про так звані удари з боку України по компресорній станції, що належать до інфраструктури Турецького потоку.

«Україна тепер атакувала інфраструктуру Турецького потоку у Росії, яка забезпечує постачання газу до Угорщини. Без Турецького потоку Угорщина просто не зможе безпечно отримувати газ з географічної і фізичної точки зору», - https://x.com/FM_Szijjarto/status/2031809394745442645?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2031809394745442645%7Ctwgr%5E0974e04470bd1f001705b1e5668647582cbc8795%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2026%2F03%2F12%2F7233043%2F написав Сіярто 11 березня у Х.
***************
Які ще потрібні докази того, що мад'яри є союзниками касапів в їхній війні проти нас?
