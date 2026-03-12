Дроны СБУ атаковали НПС "Тихорецк" в Краснодарском крае, - источники. ВИДЕО

Дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили инфраструктуру нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Внимание! Ненормативная лексика!

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге РФ. Там расположена крупная нефтебаза и терминал, которые играют важную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов.

После попадания по объекту возник масштабный пожар. Вероятно, горят резервуары с топливом.

Власти РФ подтвердили атаку на НПС. К ликвидации пожара привлечено 26 единиц техники.

В СБУ отметили, что эта атака стала ощутимым ударом по нефтяной логистике врага.

Смотрите также: Жители Кубани наблюдают атаку украинских дронов и пожар на нефтебазе "Тихорецкая": "Еще полетел! Сейчас #банет! Это п#зда нах#й!". ВИДЕО

Что предшествовало?

В российских соцсетях сообщали, что в Тихорецке беспилотники атаковали нефтегазовое предприятие "Тихорецк-Нефть". Из-за угрозы дронов в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения.

Читайте: В российском городе Сочи "беспрецедентная по продолжительности" атака БПЛА, - мэр