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Дрони СБУ атакували НПС "Тихорецьк" у Краснодарському краї, - джерела. ВIДЕО
Дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "Тихорецьк" в Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
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Подробиці
Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні РФ. Там розташовано велику нафтобазу та термінал, що відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.
Після влучання по об'єкту виникла масштабна пожежа. Ймовірно, горять резервуари з паливом.
Влада РФ підтвердила атаку на НПС. До ліквідації пожежі залучено 26 одиниць техніки.
В СБУ зазначили, що ця атака стала відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога.
Що передувало?
- У російських соцмережах повідомляли, що у Тихорецьку безпілотники атакували нафтогазове підприємство "Тихорецьк-Нафта". Через загрозу дронів в аеропорту Краснодара ввели тимчасові обмеження.
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"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитывать силу и применять её пропорционально. Они сметают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым".
Смерть, московітам та їх найманцям, в Україні!!
«Україна тепер атакувала інфраструктуру Турецького потоку у Росії, яка забезпечує постачання газу до Угорщини. Без Турецького потоку Угорщина просто не зможе безпечно отримувати газ з географічної і фізичної точки зору», - https://x.com/FM_Szijjarto/status/2031809394745442645?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2031809394745442645%7Ctwgr%5E0974e04470bd1f001705b1e5668647582cbc8795%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2026%2F03%2F12%2F7233043%2F написав Сіярто 11 березня у Х.
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Які ще потрібні докази того, що мад'яри є союзниками касапів в їхній війні проти нас?
"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитывать силу и применять её пропорционально. Они сметают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым".
Ось воно так і вийшло для московитів!!
Так вот як вона виглядає
ЖЕЛАЕМ ПРОДОВЖЕННЯ БАНКЕТУ
https://www.facebook.com/AverinaClub/posts/%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F/1220137162804572/
https://www.facebook.com/AverinaClub/posts/%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F/1220137162804572/
Кацап вначале охнет, а потом обгадится!
В штаны дырявые, в штаны дырявые,
В штаны дырявые - и не подмоется!!
Гражданская война, ****...