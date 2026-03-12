Дрони СБУ атакували НПС "Тихорецьк" у Краснодарському краї, - джерела. ВIДЕО

Дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "Тихорецьк" в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Подробиці

Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні РФ. Там розташовано велику нафтобазу та термінал, що відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.

Після влучання по об'єкту виникла масштабна пожежа. Ймовірно, горять резервуари з паливом.

Влада РФ підтвердила атаку на НПС. До ліквідації пожежі залучено 26 одиниць техніки.

В СБУ зазначили, що ця атака стала відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога.

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Що передувало?

У російських соцмережах повідомляли, що у Тихорецьку безпілотники атакували нафтогазове підприємство "Тихорецьк-Нафта". Через загрозу дронів в аеропорту Краснодара ввели тимчасові обмеження.

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