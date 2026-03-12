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Новини Удари по РФ
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Дрони СБУ атакували НПС "Тихорецьк" у Краснодарському краї, - джерела. ВIДЕО

Дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "Тихорецьк" в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Подробиці

Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні РФ. Там розташовано велику нафтобазу та термінал, що відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.

Після влучання по об'єкту виникла масштабна пожежа. Ймовірно, горять резервуари з паливом.

Влада РФ підтвердила атаку на НПС. До ліквідації пожежі залучено 26 одиниць техніки.

В СБУ зазначили, що ця атака стала відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога.

Також дивіться: Мешканці Кубані спостерігають атаку українських дронів та пожежу на нафтобазі "Тіхорєцкая": "Еще полетел! Сейчас #банет! Это п#зда нах#й!". ВIДЕО

Що передувало?

Читайте: У російському місті Сочі "безпрецедентна за тривалістю" атака БпЛА, - мер

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СБУ (13970) Удари по РФ (1043) Краснодарський край РФ (80)
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Яке щастя кацапам зафільмувати відосіки палаючої нафтобази.
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12.03.2026 11:51 Відповісти
Від Запоріжжя до ЛВДС по прямій 440 км. І це тільки дрони прилетіли. Звісно було би ефективніше якби прилетіли КР у будівлі де встановлено насосне обладнання, але і так гарно.
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12.03.2026 12:02 Відповісти
Не дуже шановні кацапи, ви ще не зрозуміли проти якого народу ви пішли війною, згодом буде прилітати по столиці болотної імперії.
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12.03.2026 12:08 Відповісти
Джохар Дудаєв, як Перший Президент Ічкерії, попереджав:
"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитывать силу и применять её пропорционально. Они сметают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым".
Смерть, московітам та їх найманцям, в Україні!!
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12.03.2026 13:59 Відповісти
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tureckiy-potik-ataka-na-gazovu-infrastrukturu-rosiji-vplinula-na-tranzit-do-yes-kazhe-siyarto-50591099.html Очільник угорського МЗС Петер Сіярто заявив про «атаку проти суверенітету Угорщини» після російських заяв про так звані удари з боку України по компресорній станції, що належать до інфраструктури Турецького потоку.

«Україна тепер атакувала інфраструктуру Турецького потоку у Росії, яка забезпечує постачання газу до Угорщини. Без Турецького потоку Угорщина просто не зможе безпечно отримувати газ з географічної і фізичної точки зору», - https://x.com/FM_Szijjarto/status/2031809394745442645?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2031809394745442645%7Ctwgr%5E0974e04470bd1f001705b1e5668647582cbc8795%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2026%2F03%2F12%2F7233043%2F написав Сіярто 11 березня у Х.
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Які ще потрібні докази того, що мад'яри є союзниками касапів в їхній війні проти нас?
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12.03.2026 12:10 Відповісти
А Джохар Дудаєв попереджав московитів:
"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитывать силу и применять её пропорционально. Они сметают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым".
Ось воно так і вийшло для московитів!!
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12.03.2026 13:57 Відповісти
На Тихорецкую состав отправится, Вагончик тронется ...
Так вот як вона виглядає
ЖЕЛАЕМ ПРОДОВЖЕННЯ БАНКЕТУ


https://www.facebook.com/AverinaClub/posts/%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F/1220137162804572/

https://www.facebook.com/AverinaClub/posts/%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F/1220137162804572/
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12.03.2026 14:23 Відповісти
"На Тихорецкую наш дрон отправится,
Кацап вначале охнет, а потом обгадится!
В штаны дырявые, в штаны дырявые,
В штаны дырявые - и не подмоется!!
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12.03.2026 14:54 Відповісти
ВорНР ипанула по КраНР.
Гражданская война, ****...
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12.03.2026 20:38 Відповісти
 
 