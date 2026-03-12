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Мешканці Кубані спостерігають атаку українських дронів та пожежу на нафтобазі "Тіхорєцкая": "Еще полетел! Сейчас #банет! Это п#зда нах#й!". ВIДЕО
У Краснодарському краї РФ ніч видалася вкрай тривожною для місцевих мешканців через масовану атаку безпілотників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударом опинилася стратегічна нафтобаза "Тіхорєцкая", яка є важливим вузлом паливної логістики російської армії.
Увага! Ненормативна лексика!
Деталі інциденту:
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Нічна атака: Очевидці на Кубані зафіксували атаку групи безпілотників, після чого в районі нафтобази пролунала серія потужних вибухів.
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Реакція місцевих: У мережі поширюються відео, зняті жителями Тихорєцька, на яких зафіксована масштабна пожежа. Емоції росіян варіюються від паніки до відвертого шоку.
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Наслідки: На кадрах видно величезний стовп вогню та диму, що піднімається над об’єктом.
Топ коментарі
+17 AbOriginal_UA
показати весь коментар12.03.2026 10:03 Відповісти Посилання
+13 Igor Grytselyak
показати весь коментар12.03.2026 09:57 Відповісти Посилання
+13 krot_lub
показати весь коментар12.03.2026 09:58 Відповісти Посилання
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- Еще движуха! Сейчас будет гойда! Бабушкин половой орган накрылся путиным!
Коротше, потяг пішов і більше не повернеться.
составнаш дрон атправілся! (С)
уражена ціль не є якоюсь нафтобазою. Мабуть журналісти ніколи не навчаться правильно визначати статус, масштаб і призначення об'єкта
Уражена ціль - це ЛВДС "Тихорєцк" (45°50'36.0"N 40°10'50.0"E), лінійна виробничо-діспетчерська станція, структурний підрозділ "Чєрноморсктранснєфть". А тихорецька нафтобаза знаходиться на чотири кілометра західніше (45°50'28.2"N 40°07'26.5"E), і належить підприємству "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт". По масштабу порівнювати їх - це як порівнювати фрегат з катером.
и с нефтебазаю на раз рассправился
гарит радимая и все взрывается
платочки черные, от сажи черные,
от сажи черные ,все павтаряется!