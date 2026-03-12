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Новини Відео Удари по РФ
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Мешканці Кубані спостерігають атаку українських дронів та пожежу на нафтобазі "Тіхорєцкая": "Еще полетел! Сейчас #банет! Это п#зда нах#й!". ВIДЕО

У Краснодарському краї РФ ніч видалася вкрай тривожною для місцевих мешканців через масовану атаку безпілотників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударом опинилася стратегічна нафтобаза "Тіхорєцкая", яка є важливим вузлом паливної логістики російської армії.

Увага! Ненормативна лексика!

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Деталі інциденту:

  • Нічна атака: Очевидці на Кубані зафіксували атаку групи безпілотників, після чого в районі нафтобази пролунала серія потужних вибухів.

  • Реакція місцевих: У мережі поширюються відео, зняті жителями Тихорєцька, на яких зафіксована масштабна пожежа. Емоції росіян варіюються від паніки до відвертого шоку.

  • Наслідки: На кадрах видно величезний стовп вогню та диму, що піднімається над об’єктом. 

Також дивіться: Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: уражено декілька резервуарів. ВIДЕО

Автор: 

Кубань (18) пожежа (4489) знищення (10375) нафтопродукти (706) дрони (8469)
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Топ коментарі
+17
Бидлота! Кацапи, ловіть культурний варіант ваших емоцій:

- Еще движуха! Сейчас будет гойда! Бабушкин половой орган накрылся путиным!
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12.03.2026 10:03 Відповісти
+13
Звичайно руцкій язик могучій тут))але українською було б краще ,з полтавською вимовою "а мені нравиться,як воно палає,горить ,вибухає,люди бігають ,суєтяться,а я довольний спостерігаю"))))
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12.03.2026 09:57 Відповісти
+13
де відео?
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12.03.2026 09:58 Відповісти
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Звичайно руцкій язик могучій тут))але українською було б краще ,з полтавською вимовою "а мені нравиться,як воно палає,горить ,вибухає,люди бігають ,суєтяться,а я довольний спостерігаю"))))
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12.03.2026 09:57 Відповісти
це оригінальний звук відео - автентична мова ріпоїдів-кацапів ...
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12.03.2026 13:13 Відповісти
де відео?
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12.03.2026 09:58 Відповісти
Нажми синеньким написано. Активується відео.
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12.03.2026 10:08 Відповісти
Коли вже цю тєлєгу прикопають?
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12.03.2026 10:59 Відповісти
Навіть VPN не допомагає.
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12.03.2026 10:57 Відповісти
Бидлота! Кацапи, ловіть культурний варіант ваших емоцій:

- Еще движуха! Сейчас будет гойда! Бабушкин половой орган накрылся путиным!
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12.03.2026 10:03 Відповісти
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12.03.2026 10:12 Відповісти
С сегодняшнего дня предлагаю переименовать Тихорецкую в Громкорецкую.
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12.03.2026 10:10 Відповісти
"Огненная река"
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12.03.2026 10:38 Відповісти
Відео на ФБ -- https://www.facebook.com/share/r/1L6sbdNZyX/
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12.03.2026 10:41 Відповісти
В пекельні борошна.
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12.03.2026 22:39 Відповісти
дід просив же...
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12.03.2026 10:13 Відповісти
Кубань ! Агов! Що за свинособачє вбоге нарєчіє ? З ваших вуст повинна лунати солов"їна ! Я розумію 70 років колонізації важко, але кому легко зараз ?
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12.03.2026 10:39 Відповісти
Вони не тільки мову забули, а й мізки пропили -- руzzіє вони.
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12.03.2026 10:43 Відповісти
Усіх українців убили. Хто слабший - перепрошили на свинособак.
Коротше, потяг пішов і більше не повернеться.
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12.03.2026 17:35 Відповісти
На Тіхарєцкую состав наш дрон атправілся! (С)
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12.03.2026 10:47 Відповісти
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударом опинилася https://t.me/truexanewsua/133688 стратегічна нафтобаза "Тіхорєцкая" Джерело:https://censor.net/ua/v3604852

уражена ціль не є якоюсь нафтобазою. Мабуть журналісти ніколи не навчаться правильно визначати статус, масштаб і призначення об'єкта
Уражена ціль - це ЛВДС "Тихорєцк" (45°50'36.0"N 40°10'50.0"E), лінійна виробничо-діспетчерська станція, структурний підрозділ "Чєрноморсктранснєфть". А тихорецька нафтобаза знаходиться на чотири кілометра західніше (45°50'28.2"N 40°07'26.5"E), і належить підприємству "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт". По масштабу порівнювати їх - це як порівнювати фрегат з катером.
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12.03.2026 12:07 Відповісти
Як в них там кажуть: ,, за что боролись, на то и напоролись ! " 😏
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12.03.2026 12:29 Відповісти
"П*зда на*уй, нефтебаза гарит. ***ть!". Тургенев, Пушкин и Лермонтов были бы очень горды за патомкаф.
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12.03.2026 13:33 Відповісти
Приємного перегляду, громадяни росіянці...😂
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12.03.2026 14:05 Відповісти
На тихарецкую дип страйк направился
и с нефтебазаю на раз рассправился
гарит радимая и все взрывается
платочки черные, от сажи черные,
от сажи черные ,все павтаряется!
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12.03.2026 15:26 Відповісти
у Эллочки-людоедки, словарный запас был значительно больше
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12.03.2026 23:24 Відповісти
 
 