Мешканці Кубані спостерігають атаку українських дронів та пожежу на нафтобазі "Тіхорєцкая": "Еще полетел! Сейчас #банет! Это п#зда нах#й!". ВIДЕО

У Краснодарському краї РФ ніч видалася вкрай тривожною для місцевих мешканців через масовану атаку безпілотників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударом опинилася стратегічна нафтобаза "Тіхорєцкая", яка є важливим вузлом паливної логістики російської армії.

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Деталі інциденту:

Нічна атака: Очевидці на Кубані зафіксували атаку групи безпілотників, після чого в районі нафтобази пролунала серія потужних вибухів.

Реакція місцевих: У мережі поширюються відео, зняті жителями Тихорєцька, на яких зафіксована масштабна пожежа. Емоції росіян варіюються від паніки до відвертого шоку.

Наслідки: На кадрах видно величезний стовп вогню та диму, що піднімається над об’єктом.

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