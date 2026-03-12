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Жители Кубани наблюдают атаку украинских дронов и пожар на нефтебазе "Тихорецкая": "Еще полетел! Сейчас #банет! Это п#зда нах#й!". ВИДЕО

В Краснодарском крае РФ ночь выдалась крайне тревожной для местных жителей из-за массированной атаки беспилотников. Как сообщает Цензор.НЕТ, под ударом оказалась стратегическая нефтебаза "Тихорецкая", которая является важным узлом топливной логистики российской армии.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Детали инцидента:

  • Ночная атака: Очевидцы на Кубани зафиксировали атаку группы беспилотников, после чего в районе нефтебазы прогремела серия мощных взрывов.

  • Реакция местных: В сети распространяются видео, снятые жителями Тихорецка, на которых зафиксирован масштабный пожар. Эмоции россиян варьируются от паники до откровенного шока.

  • Последствия: На кадрах виден огромный столб огня и дыма, поднимающийся над объектом. 

Смотрите также: Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: поражено несколько резервуаров. ВИДЕО

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Кубань (107) пожар (6043) уничтожение (10057) нефтепродукты (188) дроны (7395)
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Топ комментарии
+17
Бидлота! Кацапи, ловіть культурний варіант ваших емоцій:

- Еще движуха! Сейчас будет гойда! Бабушкин половой орган накрылся путиным!
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12.03.2026 10:03 Ответить
+13
Звичайно руцкій язик могучій тут))але українською було б краще ,з полтавською вимовою "а мені нравиться,як воно палає,горить ,вибухає,люди бігають ,суєтяться,а я довольний спостерігаю"))))
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12.03.2026 09:57 Ответить
+13
де відео?
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12.03.2026 09:58 Ответить
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Звичайно руцкій язик могучій тут))але українською було б краще ,з полтавською вимовою "а мені нравиться,як воно палає,горить ,вибухає,люди бігають ,суєтяться,а я довольний спостерігаю"))))
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12.03.2026 09:57 Ответить
це оригінальний звук відео - автентична мова ріпоїдів-кацапів ...
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12.03.2026 13:13 Ответить
де відео?
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12.03.2026 09:58 Ответить
Нажми синеньким написано. Активується відео.
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12.03.2026 10:08 Ответить
Коли вже цю тєлєгу прикопають?
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12.03.2026 10:59 Ответить
Навіть VPN не допомагає.
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12.03.2026 10:57 Ответить
Бидлота! Кацапи, ловіть культурний варіант ваших емоцій:

- Еще движуха! Сейчас будет гойда! Бабушкин половой орган накрылся путиным!
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12.03.2026 10:03 Ответить
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12.03.2026 10:12 Ответить
С сегодняшнего дня предлагаю переименовать Тихорецкую в Громкорецкую.
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12.03.2026 10:10 Ответить
"Огненная река"
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12.03.2026 10:38 Ответить
Відео на ФБ -- https://www.facebook.com/share/r/1L6sbdNZyX/
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12.03.2026 10:41 Ответить
В пекельні борошна.
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12.03.2026 22:39 Ответить
дід просив же...
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12.03.2026 10:13 Ответить
Кубань ! Агов! Що за свинособачє вбоге нарєчіє ? З ваших вуст повинна лунати солов"їна ! Я розумію 70 років колонізації важко, але кому легко зараз ?
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12.03.2026 10:39 Ответить
Вони не тільки мову забули, а й мізки пропили -- руzzіє вони.
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12.03.2026 10:43 Ответить
Усіх українців убили. Хто слабший - перепрошили на свинособак.
Коротше, потяг пішов і більше не повернеться.
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12.03.2026 17:35 Ответить
На Тіхарєцкую состав наш дрон атправілся! (С)
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12.03.2026 10:47 Ответить
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударом опинилася https://t.me/truexanewsua/133688 стратегічна нафтобаза "Тіхорєцкая" Джерело:https://censor.net/ua/v3604852

уражена ціль не є якоюсь нафтобазою. Мабуть журналісти ніколи не навчаться правильно визначати статус, масштаб і призначення об'єкта
Уражена ціль - це ЛВДС "Тихорєцк" (45°50'36.0"N 40°10'50.0"E), лінійна виробничо-діспетчерська станція, структурний підрозділ "Чєрноморсктранснєфть". А тихорецька нафтобаза знаходиться на чотири кілометра західніше (45°50'28.2"N 40°07'26.5"E), і належить підприємству "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт". По масштабу порівнювати їх - це як порівнювати фрегат з катером.
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12.03.2026 12:07 Ответить
Як в них там кажуть: ,, за что боролись, на то и напоролись ! " 😏
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12.03.2026 12:29 Ответить
"П*зда на*уй, нефтебаза гарит. ***ть!". Тургенев, Пушкин и Лермонтов были бы очень горды за патомкаф.
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12.03.2026 13:33 Ответить
Приємного перегляду, громадяни росіянці...😂
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12.03.2026 14:05 Ответить
На тихарецкую дип страйк направился
и с нефтебазаю на раз рассправился
гарит радимая и все взрывается
платочки черные, от сажи черные,
от сажи черные ,все павтаряется!
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12.03.2026 15:26 Ответить
у Эллочки-людоедки, словарный запас был значительно больше
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12.03.2026 23:24 Ответить
 
 