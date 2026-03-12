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Жители Кубани наблюдают атаку украинских дронов и пожар на нефтебазе "Тихорецкая": "Еще полетел! Сейчас #банет! Это п#зда нах#й!". ВИДЕО
В Краснодарском крае РФ ночь выдалась крайне тревожной для местных жителей из-за массированной атаки беспилотников. Как сообщает Цензор.НЕТ, под ударом оказалась стратегическая нефтебаза "Тихорецкая", которая является важным узлом топливной логистики российской армии.
Внимание! Ненормативная лексика!
Детали инцидента:
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Ночная атака: Очевидцы на Кубани зафиксировали атаку группы беспилотников, после чего в районе нефтебазы прогремела серия мощных взрывов.
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Реакция местных: В сети распространяются видео, снятые жителями Тихорецка, на которых зафиксирован масштабный пожар. Эмоции россиян варьируются от паники до откровенного шока.
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Последствия: На кадрах виден огромный столб огня и дыма, поднимающийся над объектом.
Топ комментарии
+17 AbOriginal_UA
показать весь комментарий12.03.2026 10:03 Ответить Ссылка
+13 Igor Grytselyak
показать весь комментарий12.03.2026 09:57 Ответить Ссылка
+13 krot_lub
показать весь комментарий12.03.2026 09:58 Ответить Ссылка
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- Еще движуха! Сейчас будет гойда! Бабушкин половой орган накрылся путиным!
Коротше, потяг пішов і більше не повернеться.
составнаш дрон атправілся! (С)
уражена ціль не є якоюсь нафтобазою. Мабуть журналісти ніколи не навчаться правильно визначати статус, масштаб і призначення об'єкта
Уражена ціль - це ЛВДС "Тихорєцк" (45°50'36.0"N 40°10'50.0"E), лінійна виробничо-діспетчерська станція, структурний підрозділ "Чєрноморсктранснєфть". А тихорецька нафтобаза знаходиться на чотири кілометра західніше (45°50'28.2"N 40°07'26.5"E), і належить підприємству "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт". По масштабу порівнювати їх - це як порівнювати фрегат з катером.
и с нефтебазаю на раз рассправился
гарит радимая и все взрывается
платочки черные, от сажи черные,
от сажи черные ,все павтаряется!