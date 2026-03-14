Поражен Афипский НПЗ и инфраструктура порта "Кавказ", - Генштаб

В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам военной и логистической инфраструктуры противника на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Каковы последствия?

В частности, как отмечается, поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в населенном пункте Афипский (Краснодарский край, РФ). Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ.

Зафиксировано попадание по объекту с последующим пожаром на территории предприятия.

Удар по порту "Кавказ"

Кроме того, нанесен удар по инфраструктуре порта "Кавказ" в районе Чушки (Краснодарский край, РФ). Зафиксировано повреждение инфраструктуры порта.

Оба предприятия задействованы в обеспечении российской армии.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Системное поражение военной инфраструктуры, предприятий ВПК и объектов, задействованных в снабжении российской армии, будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае, дроны нанесли удары по НПЗ и порту "Кавказ".