Уражено Афіпський НПЗ та інфраструктуру порту "Кавказ", - Генштаб

У ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об’єктах військової та логістичної інфраструктури противника на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Які наслідки?

Зокрема, як зазначається, уражено нафтопереробний завод "Афіпський" у населеному пункті Афіпський (Краснодарський край, РФ). Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

Зафіксовано влучання по об’єкту з подальшою пожежею на території підприємства.

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Удар по порту "Кавказ"

Окрім того, завдано ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у районі Чушки (Краснодарський край, РФ). Зафіксовано пошкодження інфраструктури порту.

Обидва підприємства задіяні в забезпеченні російської армії.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Системне ураження військової інфраструктури, підприємств ВПК та об’єктів, задіяних у постачанні російської армії, триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про вибухи у Краснодарському краї, дрони вдарили по НПЗ та порту "Кавказ".