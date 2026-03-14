Вибухи у Краснодарському краї: дрони вдарили по НПЗ та порту "Кавказ". ВIДЕО

У ніч на 14 березня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Повідомляють про пожежу та пошкодження судна в порту "Кавказ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали та оперштаб Краснодарського краю.

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За словами місцевих мешканців, вночі пролунало щонайменше десятки вибухів.

"На Афіпському НПЗ у Сіверському районі сталося загоряння технічних установок. Вживаються заходи щодо ліквідації пожежі", – йдеться у повідомленні оперштабу регіону.

Аналітики OSINT-проєкту "КіберБорошно" за результатами аналізу відео підтвердили ураження установки АТ-22/4.

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Удар по порту "Кавказ"

У Темрюкському районі під удар безпілотників потрапив порт "Кавказ".

За попередніми даними, дрони пошкодили одне із суден та спричинили загоряння на причальному комплексі.

Місцева влада повідомила, що внаслідок атаки на порт троє людей отримали поранення. Обставини інциденту та масштаби пошкоджень уточнюються.

Порт Кавказ — великий російський морський порт на Таманському півострові в Краснодарському краї РФ. Він розташований на березі Керченської протоки, навпроти окупованого Криму, і відіграє важливу роль у транспортній та військовій логістиці Росії.

Порт є одним із ключових пунктів сполучення між материковою Росією та Кримом. Після початку російсько-української війни його значення ще більше зросло, адже через нього здійснюється перевезення вантажів, пального та техніки.

Основні функції порту:

перевалка нафти та нафтопродуктів

транспортування зерна та інших вантажів

робота поромної переправи через Керченську протоку

логістичне забезпечення окупованого Криму

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Афіпський нафтопереробний завод: що відомо?

Афіпський НПЗ — один із великих нафтопереробних заводів Росії, розташований у селищі Афіпський у Краснодарському краї. Його вважають важливим елементом паливної інфраструктури РФ і логістики армії.

Перші удари по Афіпському нафтопереробному заводу почалися ще у 2023 році. Тоді після атаки безпілотників на території підприємства пролунали вибухи та виникла пожежа. Російська влада заявляла, що причиною стало "падіння уламків дронів". Цю подію розглядали як один із перших ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі.

У 2024 році атаки продовжилися. Безпілотники знову вразили технологічні об’єкти заводу, а на виробничих установках повідомляли про локальні пожежі. Це був період, коли Україна почала активніше атакувати російські нафтопереробні підприємства, намагаючись зменшити виробництво пального для армії РФ.

Найінтенсивнішим роком атак став 2025-й. 10 лютого безпілотники завдали удару по території заводу, після чого на одному з промислових об’єктів спалахнула пожежа. У ніч на 7–8 серпня атака БПЛА спричинила загоряння на установці переробки газового конденсату, пожежу ліквідовували кілька годин. Уже 28 серпня українські безпілотники знову атакували підприємство — повідомлялося про вибухи на території заводу та перебої в роботі. 26 вересня дрони знову вдарили по НПЗ, унаслідок чого загорілася одна з установок переробки. Наприкінці вересня стався ще один удар, після якого довелося зупинити одну з технологічних установок. 29 листопада відбулася чергова атака БПЛА, під час якої пожежа охопила близько 250 квадратних метрів території та пошкодила обладнання.

У 2026 році атаки також продовжилися. Зокрема, в ніч на 21 січня безпілотники знову атакували підприємство, після вибухів на території заводу спалахнула пожежа.