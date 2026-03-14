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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено аеродром "Майкоп" в Адигеї, уточнено результати удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську, - Генштаб

уражено аеродром

У рамках протидії застосуванню оперативно-тактичної авіації противника нещодавно уражено інфраструктуру військового аеродрому "Майкоп" (Республіка Адигея, РФ). За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Ураження на "Кремній Ел"

Крім того, уточнено результати ураження підприємства воєнно-промислового комплексу противника "Кремній Ел" у Брянську.

Зокрема, уражено основний виробничий корпус (виробництво інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів). Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 1000 м² з подальшим руйнуванням даху зазначеного корпусу.

Також, уражено складське приміщення зберігання компонентів для виробництва мікросхем. Площа пожежі становила близько 400 м². Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на 6 місяців.

"Системне ураження військової інфраструктури та підприємств ВПК противника триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.

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Що передувало?

  • Напередодні повідомлялося, що Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську.

  • "Кремній Ел" –- це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Раніше українські військові неодноразово атакували його.

  • Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер".

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Автор: 

Брянськ (161) Генштаб ЗС (8518) Удари по РФ (1050)
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Топ коментарі
+13
Коли Южмаш припинив робити ті ракети, "Гундосий", був підлітком
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14.03.2026 13:18 Відповісти
+12
Цікаво як Іран де релігійні ідіоти, під санкціями ЗМІГ в балістику, а ми маючи все що треба на 91 рік ні?

Як КНДР де рівень країни на нулі може балістику а ми ні?
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14.03.2026 13:10 Відповісти
+10
1КР1 «Сапса́н» (експортна назва «Грім-2»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-1 [1]) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети з радіусом дії до 500 км. Комплекс розроблений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB Конструкторським бюро «Південне».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-2 [2] (С)

Не межконтінентальні ракети, але погодьтеся, було б непогано мати.
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14.03.2026 13:22 Відповісти

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