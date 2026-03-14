Уражено аеродром "Майкоп" в Адигеї, уточнено результати удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську, - Генштаб
У рамках протидії застосуванню оперативно-тактичної авіації противника нещодавно уражено інфраструктуру військового аеродрому "Майкоп" (Республіка Адигея, РФ). За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Ураження на "Кремній Ел"
Крім того, уточнено результати ураження підприємства воєнно-промислового комплексу противника "Кремній Ел" у Брянську.
Зокрема, уражено основний виробничий корпус (виробництво інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів). Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 1000 м² з подальшим руйнуванням даху зазначеного корпусу.
Також, уражено складське приміщення зберігання компонентів для виробництва мікросхем. Площа пожежі становила близько 400 м². Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на 6 місяців.
"Системне ураження військової інфраструктури та підприємств ВПК противника триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську.
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"Кремній Ел" –- це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Раніше українські військові неодноразово атакували його.
- Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер".
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Як КНДР де рівень країни на нулі може балістику а ми ні?
Не межконтінентальні ракети, але погодьтеся, було б непогано мати.