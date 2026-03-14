Поражен аэродром "Майкоп" в Адыгее, уточнены результаты удара по заводу "Кремний Эл" в Брянске, - Генштаб

В рамках противодействия применению оперативно-тактической авиации противника недавно был нанесен удар по инфраструктуре военного аэродрома "Майкоп" (Республика Адыгея, РФ). По предварительной информации, имеются попадания по объектам инфраструктуры аэродрома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Поражение на "Кремний Эл"

Кроме того, уточнены результаты поражения предприятия военно-промышленного комплекса противника "Кремний Эл" в Брянске.

В частности, поражен основной производственный корпус (производство интегральных микросхем для баллистических, крылатых и зенитных ракет различных типов). В результате удара возник пожар на площади около 1000 м² с последующим разрушением крыши указанного корпуса.

Также поражено складское помещение для хранения компонентов для производства микросхем. Площадь пожара составила около 400 м². Производство на предприятии остановлено ориентировочно на 6 месяцев.

"Системное поражение военной инфраструктуры и предприятий ВПК противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow завод микроэлектроники в Брянске.

"Кремний Эл" — это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Ранее украинские военные неоднократно атаковали его.

Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

