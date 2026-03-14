РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7569 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 208 15

Поражен аэродром "Майкоп" в Адыгее, уточнены результаты удара по заводу "Кремний Эл" в Брянске, - Генштаб

В рамках противодействия применению оперативно-тактической авиации противника недавно был нанесен удар по инфраструктуре военного аэродрома "Майкоп" (Республика Адыгея, РФ). По предварительной информации, имеются попадания по объектам инфраструктуры аэродрома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поражение на "Кремний Эл"

Кроме того, уточнены результаты поражения предприятия военно-промышленного комплекса противника "Кремний Эл" в Брянске.

В частности, поражен основной производственный корпус (производство интегральных микросхем для баллистических, крылатых и зенитных ракет различных типов). В результате удара возник пожар на площади около 1000 м² с последующим разрушением крыши указанного корпуса.

Также поражено складское помещение для хранения компонентов для производства микросхем. Площадь пожара составила около 400 м². Производство на предприятии остановлено ориентировочно на 6 месяцев.

"Системное поражение военной инфраструктуры и предприятий ВПК противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что Силы обороны поразили ракетами Storm Shadow завод микроэлектроники в Брянске.

  • "Кремний Эл" — это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Ранее украинские военные неоднократно атаковали его.

  • Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

Автор: 

Брянск (71) Генштаб ВС (5381) Удары по РФ (744)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Цікаво як Іран де релігійні ідіоти, під санкціями ЗМІГ в балістику, а ми маючи все що треба на 91 рік ні?

Як КНДР де рівень країни на нулі може балістику а ми ні?
показать весь комментарий
14.03.2026 13:10 Ответить
+9
У нас Южмаш робив міжконинентальні балістичні ракети, але Гундосий віддав підряди своєму когалу. Тому все і так... Хоче гешефт мати на всьому. Ніяк не наїсться.
показать весь комментарий
14.03.2026 13:14 Ответить
+6
1КР1 «Сапса́н» (експортна назва «Грім-2»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-1 [1]) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичної ракети з радіусом дії до 500 км. Комплекс розроблений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB Конструкторським бюро «Південне».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-2 [2] (С)

Не межконтінентальні ракети, але погодьтеся, було б непогано мати.
показать весь комментарий
14.03.2026 13:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.03.2026 13:10 Ответить
Їм допомогає Рашка та Китай. Це по перше. По друге: пам'ятаю час, коли хлопці з Мотор Січі, місяцями не вилазили з того Ірану
показать весь комментарий
14.03.2026 13:16 Ответить
І доречі, українських спеціалістів ліквідували в якомусь літаку .... звичайно ця акція була вигідна Ізраїлю... А Кучма дуже нас підставив...
показать весь комментарий
14.03.2026 13:26 Ответить
треба бути проксі у китайців і буде тобі щастя
показать весь комментарий
14.03.2026 13:18 Ответить
Хто "ми"??
А "нам" в 1991-му потрібна була власна армія?
показать весь комментарий
14.03.2026 13:20 Ответить
А хто тобі сказав, що у нас зараз немає своєї балістики?
показать весь комментарий
14.03.2026 13:30 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2026 13:14 Ответить
Коли Южмаш припинив робити ті ракети, "Гундосий", був підлітком
показать весь комментарий
14.03.2026 13:18 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2026 13:22 Ответить
Немає різниці скільки йому років було. Ніхто навіть рахувати не буде. Тут головне вплести Зеленського у що завгодно.
показать весь комментарий
14.03.2026 13:35 Ответить
Зільоний, то твій Зєля ракетні програми не закривав?
показать весь комментарий
14.03.2026 13:39 Ответить
піонером..
показать весь комментарий
14.03.2026 13:39 Ответить
То може ракети повинні робити спеціалісти, а не друзі Зеленого? Он дрони робить Кирющенко друг Зеленого, режисер Сватів, Слуги народу. Тому вони нікуди і не долітають, а бюджети освоюються мільярдні.
показать весь комментарий
14.03.2026 13:50 Ответить
4-7"штормів" розвалили, вщент, здоровенний з-д.
4-7 патужнійших "фламінго", зробили діри в ангарах інш. заводу...
показать весь комментарий
14.03.2026 13:29 Ответить
 
 