Уражено установку "Іскандер", РЛС "Небо-У" та С-300 і низку командно-спостережних пунктів РФ, - Генштаб

У ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України уразили район зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника (має на озброєнні ОТРК "Іскандер") у районі Курортного, а також пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" поблизу Вишневого у тимчасово окупованому українському Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Інші успішні ураження

Крім того, як зазначається, українські військові завдали ураження по засобах протиповітряної оборони противника. Зокрема, уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" у районі Гвардійського (ТОТ АР Крим) та РЛС зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Садового (ТОТ Донецької обл.).

Також уражено низку командно-спостережних пунктів (КСП) противника. Зокрема, КСП підрозділу БпЛА у районі Вуглегірська, командно-спостережні пункти у районах Графського та Керменчика (ТОТ Донецької обл.).

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Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

"Системне ураження засобів ракетного озброєння, радіолокаційних станцій та пунктів управління противника суттєво знижує його можливості щодо ведення бойових дій та управління військами", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про вибухи у Краснодарському краї, дрони вдарили по НПЗ та порту "Кавказ".

Згодом Генштаб підтвердив, що уражено Афіпський НПЗ та інфраструктуру порту "Кавказ".

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