ССО уразили пускові установки "Іскандер" у Криму, які готували удари по українських містах. ВIДЕО
У ніч проти 14 березня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій показали кадри, як далекобійними безпілотниками уразили пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", що базувалися у тимчасово окупованому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, одну пускову установку було знищено поблизу села Вишневе.
Деталі спецоперації
Машина вже була виведена з місця постійної дислокації у район підготовки до пуску та перебувала замаскованою у лісосмузі.
Установка була споряджена ракетами і перебувала разом з екіпажем.
Після удару кількох безпілотників ССО зафіксовано вторинну детонацію боєкомплекту.
Крім того, завдяки розвідувальним даним, отриманим від представників руху опору на окупованій території, українські спецпризначенці виявили пункт зберігання пускових установок "Іскандер" у селищі Курортне.
По місцю дислокації техніки також було завдано ударів дронами, кілька з яких досягли цілі.
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