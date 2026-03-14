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ССО уразили пускові установки "Іскандер" у Криму, які готували удари по українських містах. ВIДЕО

У ніч проти 14 березня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій показали кадри, як далекобійними безпілотниками уразили пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", що базувалися у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одну пускову установку було знищено поблизу села Вишневе.

Деталі спецоперації

Машина вже була виведена з місця постійної дислокації у район підготовки до пуску та перебувала замаскованою у лісосмузі.

Установка була споряджена ракетами і перебувала разом з екіпажем.

Після удару кількох безпілотників ССО зафіксовано вторинну детонацію боєкомплекту.

Крім того, завдяки розвідувальним даним, отриманим від представників руху опору на окупованій території, українські спецпризначенці виявили пункт зберігання пускових установок "Іскандер" у селищі Курортне.

По місцю дислокації техніки також було завдано ударів дронами, кілька з яких досягли цілі.

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Автор: 

армія рф (21321) Крим (14127) знищення (10385) дрони (8485) Сили безпілотних систем (536) Іскандер (20)
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Топ коментарі
+23
Дякуєм ССО, дякуємо патріотам руху опору за захист українських міст від свинособачої балістики і заощадження ракет ППО. Сподіваюся, що Трамп не встигає срати скрізь, і космічна розвідка США нам теж ефективно допомагає.
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14.03.2026 17:01 Відповісти
+8
Бо вони постійно пересуваються. В Криму це рух опору відстежує. На кацапщині складніше, але час від часу теж прилітає - саме на брянщині та курщині.
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14.03.2026 17:22 Відповісти
+6
Амінь!...
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14.03.2026 16:59 Відповісти

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