Дроны ВМС Украины уничтожили российский патрульный катер "Раптор". ВИДЕО
Военно-морские силы Украины обнаружили и нанесли удар по российскому патрульному катеру во время его патрулирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны FP-1 уничтожили вражеский катер "Раптор".
Отмечается, что беспилотники FP-1 способны преодолевать расстояние до 1000 км и нести до 105 кг боевой части.
Кадры удара опубликованы в соцсетях.
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