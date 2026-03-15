Дроны ВМС Украины уничтожили российский патрульный катер "Раптор". ВИДЕО

Военно-морские силы Украины обнаружили и нанесли удар по российскому патрульному катеру во время его патрулирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны FP-1 уничтожили вражеский катер "Раптор".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что беспилотники FP-1 способны преодолевать расстояние до 1000 км и нести до 105 кг боевой части.

Кадры удара опубликованы в соцсетях.

Смотрите также: Дрон 155-й бригады поразил рашиста, после чего тот выстрелил себе в голову. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус замаскированный танк: дроны батальона SIGNUM нанесли 4 удара по укрытию вражеской техники. ВИДЕО