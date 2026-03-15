РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11735 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Операторы дронов
8 845 20

Дроны ВМС Украины уничтожили российский патрульный катер "Раптор". ВИДЕО

Военно-морские силы Украины обнаружили и нанесли удар по российскому патрульному катеру во время его патрулирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны FP-1 уничтожили вражеский катер "Раптор".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что беспилотники FP-1 способны преодолевать расстояние до 1000 км и нести до 105 кг боевой части.

Кадры удара опубликованы в соцсетях.

Смотрите также: Дрон 155-й бригады поразил рашиста, после чего тот выстрелил себе в голову. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус замаскированный танк: дроны батальона SIGNUM нанесли 4 удара по укрытию вражеской техники. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23105) ВМС (1538) уничтожение (10067) дроны (7413) катер (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
15.03.2026 12:41 Ответить
+14
показать весь комментарий
15.03.2026 13:12 Ответить
+13
З урахуванням того, що Босфор перекритий, і Росія обмежена в можливостях поповнення Чорноморської ескадри новими кораблями, а ЗСУ, потроху, "відкушують" , шматочками, залишки "ескадри"... Цікаво - а до кінця війни, від тієї ескадри, щось залишиться?
показать весь комментарий
15.03.2026 12:49 Ответить

Загрузка...

 
 