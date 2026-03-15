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Дрони ВМС України знищили російський патрульний катер "Раптор". ВIДЕО

Військово-морські сили України виявили та завдали удару по російському патрульному катеру під час його патрулювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони FP-1 знищили ворожий катер "Раптор".

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Зазначається, що безпілотники FP-1 здатні долати відстань до 1000 км та нести до 105 кг бойової частини.

Кадри удару оприлюднені у соцмережах.

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Топ коментарі
+18
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15.03.2026 12:41 Відповісти
+14
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15.03.2026 13:12 Відповісти
+13
З урахуванням того, що Босфор перекритий, і Росія обмежена в можливостях поповнення Чорноморської ескадри новими кораблями, а ЗСУ, потроху, "відкушують" , шматочками, залишки "ескадри"... Цікаво - а до кінця війни, від тієї ескадри, щось залишиться?
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15.03.2026 12:49 Відповісти

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