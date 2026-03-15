Дрони ВМС України знищили російський патрульний катер "Раптор". ВIДЕО
Військово-морські сили України виявили та завдали удару по російському патрульному катеру під час його патрулювання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони FP-1 знищили ворожий катер "Раптор".
Зазначається, що безпілотники FP-1 здатні долати відстань до 1000 км та нести до 105 кг бойової частини.
Кадри удару оприлюднені у соцмережах.
Топ коментарі
+18 Виталий #548501
показати весь коментар15.03.2026 12:41 Відповісти Посилання
+14 YU ST
показати весь коментар15.03.2026 13:12 Відповісти Посилання
+13 Яр Холодний
показати весь коментар15.03.2026 12:49 Відповісти Посилання
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