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Прикордонники "Сталевого кордону" знищили міномет, склади БК і техніку окупантів. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по логістиці та артилерії російських військ на Північно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці також виявили та уразили точку зльоту російських FPV-дронів.

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Зокрема знищено:

  • 2 транспортні засоби;

  • 2 польові склади боєприпасів;

  • 1 міномет;

  • 2 ворожі укриття.

Відео бойової роботи українські захисники оприлюднили у соцмережах.

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