Прикордонники "Сталевого кордону" знищили міномет, склади БК і техніку окупантів. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по логістиці та артилерії російських військ на Північно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці також виявили та уразили точку зльоту російських FPV-дронів.
Зокрема знищено:
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2 транспортні засоби;
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2 польові склади боєприпасів;
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1 міномет;
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2 ворожі укриття.
Відео бойової роботи українські захисники оприлюднили у соцмережах.
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