Мобильная группа ГУР уничтожила "Шахед" над Днепром во время атаки на Киев. ВИДЕО

В ночь на 14 марта 2026 года во время отражения комбинированной воздушной атаки России на Киев бойцы одной из мобильных огневых групп ГУР МО Украины уничтожили российский беспилотник типа "Shahed" в окрестностях столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после поражения дрон потерял управление и упал в воды Днепра.

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На видео – эксклюзивные зрелищные кадры ликвидации российского беспилотника и его пике в воду.

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