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Мобильная группа ГУР уничтожила "Шахед" над Днепром во время атаки на Киев. ВИДЕО
В ночь на 14 марта 2026 года во время отражения комбинированной воздушной атаки России на Киев бойцы одной из мобильных огневых групп ГУР МО Украины уничтожили российский беспилотник типа "Shahed" в окрестностях столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после поражения дрон потерял управление и упал в воды Днепра.
На видео – эксклюзивные зрелищные кадры ликвидации российского беспилотника и его пике в воду.
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показать весь комментарий15.03.2026 14:30 Ответить Ссылка
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