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Мобильная группа ГУР уничтожила "Шахед" над Днепром во время атаки на Киев. ВИДЕО

В ночь на 14 марта 2026 года во время отражения комбинированной воздушной атаки России на Киев бойцы одной из мобильных огневых групп ГУР МО Украины уничтожили российский беспилотник типа "Shahed" в окрестностях столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после поражения дрон потерял управление и упал в воды Днепра.

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На видео – эксклюзивные зрелищные кадры ликвидации российского беспилотника и его пике в воду.

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Топ комментарии
+8
Слава ЗСУ!
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15.03.2026 14:16 Ответить
+6
👍👏👏👏
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15.03.2026 13:58 Ответить
+4
Збивати ворожі безпілотники під час війни - це "займатись не тим". А ще у нас поліція з бригади "Лють" не тим займається: вони мали б вулиці патрулювати, а не по штурмах бугати. У нас навіть морпіхи не тим займаються, бо воюють далеко від моря. Неподобство.
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15.03.2026 14:30 Ответить

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