Мобільна група ГУР знищила "Шахед" над Дніпром під час атаки на Київ. ВIДЕО

У ніч проти 14 березня 2026 року під час відбиття комбінованої повітряної атаки Росії на Київ бійці однієї з мобільних вогневих груп ГУР МО України знищили російський безпілотник типу "Shahed" на околицях столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після ураження дрон втратив керування та впав у води Дніпра.

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На відео – ексклюзивні видовищні кадри ліквідації російського безпілотника та його піке у воду.

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