Мобільна група ГУР знищила "Шахед" над Дніпром під час атаки на Київ. ВIДЕО
У ніч проти 14 березня 2026 року під час відбиття комбінованої повітряної атаки Росії на Київ бійці однієї з мобільних вогневих груп ГУР МО України знищили російський безпілотник типу "Shahed" на околицях столиці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після ураження дрон втратив керування та впав у води Дніпра.
На відео – ексклюзивні видовищні кадри ліквідації російського безпілотника та його піке у воду.
Топ коментарі
+8 Грицько Злий
показати весь коментар15.03.2026 14:16 Відповісти Посилання
+6 igor shmatko
показати весь коментар15.03.2026 13:58 Відповісти Посилання
+4 Роман Дузінкевич
показати весь коментар15.03.2026 14:30 Відповісти Посилання
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