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Новини Відео Збиття шахедів Знищення російських безпілотників Атака безпілотників на Київ
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Мобільна група ГУР знищила "Шахед" над Дніпром під час атаки на Київ. ВIДЕО

У ніч проти 14 березня 2026 року під час відбиття комбінованої повітряної атаки Росії на Київ бійці однієї з мобільних вогневих груп ГУР МО України знищили російський безпілотник типу "Shahed" на околицях столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після ураження дрон втратив керування та впав у води Дніпра.

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На відео – ексклюзивні видовищні кадри ліквідації російського безпілотника та його піке у воду.

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Топ коментарі
+8
Слава ЗСУ!
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15.03.2026 14:16 Відповісти
+6
👍👏👏👏
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15.03.2026 13:58 Відповісти
+4
Збивати ворожі безпілотники під час війни - це "займатись не тим". А ще у нас поліція з бригади "Лють" не тим займається: вони мали б вулиці патрулювати, а не по штурмах бугати. У нас навіть морпіхи не тим займаються, бо воюють далеко від моря. Неподобство.
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15.03.2026 14:30 Відповісти

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