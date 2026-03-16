ЗРК "ТОР-М1", РЛС С-300 и командные пункты РФ поразили Силы обороны, - Генштаб ВСУ
В ночь на 16 марта Силы обороны нанесли удары по средствам противовоздушной обороны и пунктам управления российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "ТОР-М1" в районе Коробкино (ВОТ Луганской обл.), а также зенитного ракетного комплекса "ТОР" вблизи Балашовки (ВОТ Запорожской обл.).
Под ударом также оказалась радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Червоного (ВОТ Донецкой обл.).
Силы обороны атаковали и пункты управления рашистов.
В частности, зафиксировано поражение командно-наблюдательных пунктов в районах Степного (ВОТ Донецкой обл.) и Багатого (ВОТ Запорожской обл.).
Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
Постійне знищення РЛС на фоні знищеного "крємній-ел" - це добре, дуже добре.