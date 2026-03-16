ЗРК "ТОР-М1", РЛС С-300 та командні пункти РФ уразили Сили оборони, - Генштаб ЗСУ

У ніч на 16 березня Сили оборони завдали ударів по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "ТОР-М1" у районі Коробкиного (ТОТ Луганської обл.), а також зенітного ракетного комплексу "ТОР" поблизу Балашівки (ТОТ Запорізької обл.).

Під ударом також радіолокаційна станція зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Червоного (ТОТ Донецької обл.).

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Сили оборони атакували й пункти управління рашистів.

Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного (ТОТ Донецької обл.) та Багатого (ТОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

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