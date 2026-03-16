ЗРК "ТОР-М1", РЛС С-300 та командні пункти РФ уразили Сили оборони, - Генштаб ЗСУ
У ніч на 16 березня Сили оборони завдали ударів по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "ТОР-М1" у районі Коробкиного (ТОТ Луганської обл.), а також зенітного ракетного комплексу "ТОР" поблизу Балашівки (ТОТ Запорізької обл.).
Під ударом також радіолокаційна станція зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Червоного (ТОТ Донецької обл.).
Сили оборони атакували й пункти управління рашистів.
Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного (ТОТ Донецької обл.) та Багатого (ТОТ Запорізької обл.).
Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль