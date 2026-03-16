Український дрон атакував окупанта, який виліз на дерево. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована незвичайна атака українського безпілотника на російського загарбника. Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант намагався знайти прихисток на висоті, залізши на дерево.
На записі видно момент підльоту дрона та спробу росіянина швидко спуститися вниз по стовбуру під час атаки. Попри намагання втекти, безпілотник влучив у ціль. Остаточний результат ураження залишається невідомим.
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Я вовсе не кацап.
😂😂😂
"Пташка" не встигла побудувати гніздо, проте вдало знесла пару яєчок 🤣