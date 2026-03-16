Український дрон атакував окупанта, який виліз на дерево. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована незвичайна атака українського безпілотника на російського загарбника. Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант намагався знайти прихисток на висоті, залізши на дерево.

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На записі видно момент підльоту дрона та спробу росіянина швидко спуститися вниз по стовбуру під час атаки. Попри намагання втекти, безпілотник влучив у ціль. Остаточний результат ураження залишається невідомим.

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