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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Український дрон атакував окупанта, який виліз на дерево. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована незвичайна атака українського безпілотника на російського загарбника. Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант намагався знайти прихисток на висоті, залізши на дерево.

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На записі видно момент підльоту дрона та спробу росіянина швидко спуститися вниз по стовбуру під час атаки. Попри намагання втекти, безпілотник влучив у ціль. Остаточний результат ураження залишається невідомим.

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армія рф (21330) курйоз (599) знищення (10392) дрони (8499)
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Топ коментарі
+5
Я тучка тучка тучка.
Я вовсе не кацап.
😂😂😂
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16.03.2026 10:59 Відповісти
+4
"Остаточний результат ураження залишається невідомим" - чому ж невідомим?
"Пташка" не встигла побудувати гніздо, проте вдало знесла пару яєчок 🤣
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16.03.2026 11:04 Відповісти
+2
Горіхи шукав? От і "отримав на горіхи"...
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16.03.2026 11:04 Відповісти

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