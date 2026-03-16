Украинский дрон атаковал оккупанта, который взобрался на дерево. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена необычная атака украинского беспилотника на российского захватчика. Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант пытался укрыться на высоте, залез на дерево.

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На записи видно момент подлета дрона и попытку россиянина быстро спуститься вниз по стволу во время атаки. Несмотря на попытку убежать, беспилотник попал в цель. Окончательный результат поражения остается неизвестным.

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