Украинский дрон атаковал оккупанта, который взобрался на дерево. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена необычная атака украинского беспилотника на российского захватчика. Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант пытался укрыться на высоте, залез на дерево.
На записи видно момент подлета дрона и попытку россиянина быстро спуститься вниз по стволу во время атаки. Несмотря на попытку убежать, беспилотник попал в цель. Окончательный результат поражения остается неизвестным.
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Я вовсе не кацап.
😂😂😂
"Пташка" не встигла побудувати гніздо, проте вдало знесла пару яєчок 🤣