РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7946 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
5 502 10

Украинский дрон атаковал оккупанта, который взобрался на дерево. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена необычная атака украинского беспилотника на российского захватчика. Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант пытался укрыться на высоте, залез на дерево.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На записи видно момент подлета дрона и попытку россиянина быстро спуститься вниз по стволу во время атаки. Несмотря на попытку убежать, беспилотник попал в цель. Окончательный результат поражения остается неизвестным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Граната, брошенная оккупантом, ударяется о бруствер и скатывается обратно в окоп прямо под ноги россиянину. ВИДЕО

Смотрите также: Украинский дрон горит и взрывается после того, как оккупант затаскивает его в свое укрытие. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23110) курьез (3951) уничтожение (10073) дроны (7421)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Я тучка тучка тучка.
Я вовсе не кацап.
😂😂😂
показать весь комментарий
16.03.2026 10:59 Ответить
+4
"Остаточний результат ураження залишається невідомим" - чому ж невідомим?
"Пташка" не встигла побудувати гніздо, проте вдало знесла пару яєчок 🤣
показать весь комментарий
16.03.2026 11:04 Ответить
+2
Горіхи шукав? От і "отримав на горіхи"...
показать весь комментарий
16.03.2026 11:04 Ответить

Загрузка...

 
 