Враг усилил давление на Покровском направлении. За сутки зафиксировано 36 штурмовых действий агрессора, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на различных участках фронта. За сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 101 авиационный удар, сбросил 287 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9122 дрона-камикадзе и осуществил 3525 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:

Ивановка, Гавриловка, Просяная, Коломийцы, Покровское, Орлы, Великомихайловка Днепропетровской области;

Чаривное, Любицкое, Гуляйпольское, Копани, Мирное, Воздвижевка, Верхняя Терса, Новоселовка, Барвиновка, Орехов, Веселянка Запорожской области;

Никольское, Львово Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отразили четыре вражеских штурма, противник нанес два авиаудара с применением четырех авиабомб, осуществил 99 обстрелов, из которых два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении агрессор четыре раза атаковал в направлении населенных пунктов Куриловка, Новоосиново и Глушковка.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Диброва, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 13 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Закитное, Платоновка и в направлениях населенных пунктов Озерное, Разниковка, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки и в районе населенных пунктов Плещиевка, Бересток, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Вильное, Новоалександровка, Шевченко, Торецкое, Белицкое, Новое Шахово и в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Новоподогороднее, Мирноград, Родинское, Молодецкое, Филия.

На Александровском направлении противник атаковал 12 раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Калиновское, Березовое, Терновое, Первомайское, Новониколаевка, Злагода и в направлении Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Зализнычного, Варваровки, Святопетровки, Оленоконстантиновки, Чаривного.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом в районе Павловки.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы и три других важных объекта оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 760 человек. Также враг потерял две боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1883 беспилотных летательных аппарата, один катер (подтвержден результат предыдущих поражений), 111 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и два оперативно-тактических ракетных комплекса (подтвержден результат предыдущих поражений).