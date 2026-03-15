Больше всего вражеских атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении, всего на фронте - 49 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора уже достигло 49, из них 14 - на Гуляйпольском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 15 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты: Безсаловка, Кучеровка, Рыжовка, Масензовка, Ходино, Искрисковщина, Степановка, Будки, Стариково, Козачее, Уланово, Малая Слободка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал позиции наших защитников, осуществил 62 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Купянском направлении противник дважды наступал в направлении населенных пунктов Новоосиново и Глушковка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман и Дробишево.

На Славянском направлении противник осуществлял одну наступательную операцию в районе Ямполя.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 10 наступательных действий в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки и в районе Плещиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Новое Шахово и в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Молодецкое. Одно боестолкновение еще не завершено.

На Александровском направлении враг осуществил восемь наступательных действий в районах населенных пунктов Березовое, Терновое, Первомайское, Новониколаевка, Злагода и в направлении Вербового. Кроме того, Ивановка, Гавриловка, Просяна подверглись авиаударам противника.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районе Гуляйполя, а также в сторону Зализнычного, Варваровки, Святопетровки, Оленоконстантиновки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Чаривное, Гуляйпольское, Копани, Мирное. Три боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Орехову и Веселянке.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. Авиаудары противника понесли Никольское и Львово.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.