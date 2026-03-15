Интенсивность боев в районе Гуляйполя значительно превышает другие направления, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении, в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
В районе Гуляйполя идут интенсивные бои
По его словам, на этом направлении противник сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его как основное.
"Интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями", — отмечает он.
По итогам работы уточнены боевые задачи, исходя из характера действий противника.
"На месте решил вопрос дополнительного обеспечения наших подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами. Задачи неизменны – удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение максимальных потерь врагу, перехват инициативы и сохранение жизни наших воинов", – подчеркивает главнокомандующий.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ сохраняет активность в районе Покровска и усиливает ее на Гуляйпольском направлении.
Подекуди росіяни зайняли укріплені точки і вибити їх звідти нам дуже важко.
От росіяни їх займають і можуть спостерігати за українськими військовими й контролювати підступи.
зелений холуй сирський, пані діана часом не про цей напрямок написала, де ти просрав бетоновані фортифікації?
бетоновані фортифікації, що націлені на нас, і з яких неможливо вибити підарів?