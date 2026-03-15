Интенсивность боев в районе Гуляйполя значительно превышает другие направления, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении, в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

В районе Гуляйполя идут интенсивные бои

По его словам, на этом направлении противник сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его как основное.

"Интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями", — отмечает он.

По итогам работы уточнены боевые задачи, исходя из характера действий противника.

"На месте решил вопрос дополнительного обеспечения наших подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами. Задачи неизменны – удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение максимальных потерь врагу, перехват инициативы и сохранение жизни наших воинов", – подчеркивает главнокомандующий.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ сохраняет активность в районе Покровска и усиливает ее на Гуляйпольском направлении.

