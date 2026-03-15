Интенсивность боев в районе Гуляйполя значительно превышает другие направления, - Сырский

Сырский в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении, в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки.

В районе Гуляйполя идут интенсивные бои

По его словам, на этом направлении противник сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его как основное.

"Интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями", — отмечает он.

По итогам работы уточнены боевые задачи, исходя из характера действий противника.

"На месте решил вопрос дополнительного обеспечения наших подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами. Задачи неизменны – удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение максимальных потерь врагу, перехват инициативы и сохранение жизни наших воинов", – подчеркивает главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что РФ сохраняет активность в районе Покровска и усиливает ее на Гуляйпольском направлении.

Потрібно відсунути від Запоріжжя - 1 млн нас - Гуляйполе якось профукали
15.03.2026 09:57 Ответить
І для чого цей речник це розказує?((Щоб що?((Жоден командир ні корпусів ,ні чогось ще про це не ляпає,а робить роботу,а речник ЗСУ Сцирський робить виправдовуючі заяви(((
15.03.2026 09:58 Ответить
Але нюанс полягає в тому, що оборону у наших ДОТах тримаємо не ми.
Подекуди росіяни зайняли укріплені точки і вибити їх звідти нам дуже важко.
От росіяни їх займають і можуть спостерігати за українськими військовими й контролювати підступи.
Джерело: https://censor.net/ua/b3605262

зелений холуй сирський, пані діана часом не про цей напрямок написала, де ти просрав бетоновані фортифікації?
бетоновані фортифікації, що націлені на нас, і з яких неможливо вибити підарів?
15.03.2026 09:58 Ответить
Навіть генерал може завжди стати капітаном. Капітаном очевидністю. Але краще б генералам займатись генеральськими справами.
15.03.2026 09:59 Ответить
 
 