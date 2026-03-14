Силы обороны постепенно продвигаются вперед в Южной операционной зоне, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посвятил день работе в Южной оперативной зоне, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Встреча с командирами и оценка обстановки

Как отмечается, он встретился с руководством нашей наступательной группировки, а также с командирами бригад, полков, батальонов, ведущих наступательные действия. Заслушал доклады по результатам выполнения предыдущих задач, о текущей обстановке и действиях в определенных районах.

Продвижение ВСУ и бои за освобождение населенных пунктов

"Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов.

На месте отдал распоряжение для решения проблемных вопросов. Обсудили варианты и перспективы дальнейших действий", — отметил главнокомандующий.

По словам Сырского, приоритеты - освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов.

Информационная тишина

"В то же время для успешной операции важна информационная тишина", — резюмирует он.

