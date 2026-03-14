Силы обороны постепенно продвигаются вперед в Южной операционной зоне, - Сырский

Сырский на юге

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посвятил день работе в Южной оперативной зоне, где продолжаются активные боевые действия.

Встреча с командирами и оценка обстановки

Как отмечается, он встретился с руководством нашей наступательной группировки, а также с командирами бригад, полков, батальонов, ведущих наступательные действия. Заслушал доклады по результатам выполнения предыдущих задач, о текущей обстановке и действиях в определенных районах.

Продвижение ВСУ и бои за освобождение населенных пунктов

"Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов.

На месте отдал распоряжение для решения проблемных вопросов. Обсудили варианты и перспективы дальнейших действий", — отметил главнокомандующий. 

По словам Сырского, приоритеты - освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов.

Информационная тишина

"В то же время для успешной операции важна информационная тишина", — резюмирует он.

Топ комментарии
Сирський не може назвати звільнені населені пункти. Йому відразу заперечать, що вони ніколи не були захоплені руснею і офіційна лінія фронту проходить набагато південніше. Це бумеранг брехні повернувся.
14.03.2026 11:54 Ответить
Навіть невідомо до якого населеного пункту підходять, адже наступають уже більше місяця.
14.03.2026 11:56 Ответить
Це називається інформаційна тиша. Готують сюрприз народу. Чекаємо репортаж з Ялти, де Сирський з чашкою кави повідомить про повну перемогу.
14.03.2026 12:01 Ответить
"Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша"
14.03.2026 11:50 Ответить
Він шопотом каже.
14.03.2026 12:06 Ответить
Найцікавіше, що рузкі джерела взагалі не розглядають цей контрнаступ як якусь им загрозу.
14.03.2026 12:05 Ответить
Їхні військові блогери розглядали це як серйозну загрозу. Але тільки перші кілька днів.
14.03.2026 12:07 Ответить
А потім поспостерігали уважніше за ситуацією і радісно видихнули.
14.03.2026 12:11 Ответить
Просування з боями вперед - зрада, відступ - зрада. Незламність в головах вона така
14.03.2026 12:08 Ответить
Знаючи як потужно брешуть зєльоні керманичі, віри їхнім заявам ніякої. Навіть якщо і кудись просунулись в сірій зоні.
14.03.2026 12:13 Ответить
Где та ракета, которая поразит бункерного ******?
14.03.2026 12:14 Ответить
Без паралельних ударів типо брянськ це дуже складно, адже вони ще багато вироблять до ппо обладнання
14.03.2026 12:15 Ответить
 
 